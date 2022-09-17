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ЗСУ взяли в полон 13 російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

13 російських окупантів взяли в полон українські захисники.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Дякую, хлопці!!!
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17.09.2022 13:26
+42
Доброго дня, ми з Херсону ✌️

З Днем народження, Місто-Герой 💙💛

І відразу до справ.
Потрібні ваші очі у цьому квадраті https://t.me/nadzor_kherson/38217

Де стоїть техніка/кількість/де живуть орки/звідки пуски та все інше з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot
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17.09.2022 13:27
+38
Як бомжі виглядають...
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17.09.2022 13:26
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Дякую, хлопці!!!
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17.09.2022 13:26 Відповісти
смотря на внешний вид этих "Асвободителей" понимаешь,что кацапской шобле-армии подкрался звиздец,причем неожиданно ..........
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17.09.2022 16:44 Відповісти
Пропагандистка Маргарита Симоньян на российском государственном канале рассказывает, как правильно давать заднюю.https://t.me/charter97_org/83588
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17.09.2022 13:26 Відповісти
Героиновый бред
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17.09.2022 13:28 Відповісти
Давать в заднюю??
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17.09.2022 13:52 Відповісти
Фахівець по даванню в зад.
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17.09.2022 15:01 Відповісти
Шедевр...😂
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17.09.2022 17:59 Відповісти
«Єслі ми дадім в заднюю, то оні, вот ету, русофобію, затєвают."
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18.09.2022 00:11 Відповісти
Як бомжі виглядають...
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17.09.2022 13:26 Відповісти
Чому як?
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17.09.2022 13:30 Відповісти
саме так і виглядають
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17.09.2022 14:57 Відповісти
мене кожен раз не перестає дивувати порівняння полонених орків і наших Воїнів:

розумію, що то полонені, деморалізовані і т.д., але ж порівняйте на відео комплекцію та одяг наших і орків !!!
оце в ідеальному, виставковому !!!, вигляді!
не Хьюго Босс, мьяко кажучи....
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17.09.2022 15:03 Відповісти
вдягнувши таку форму навіть Шварц та Сталоне стануть Чмонею !
вот був на гражданці нормальний рязанцев, а у ******** шкірці - чмоня !
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17.09.2022 15:08 Відповісти
здається,

їх спеціально так вдягають, щоб вони нікого ніколи не перемогли!!
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17.09.2022 15:10 Відповісти
Чмоня учитель с Горловки которого кинули в камаз и иди ******. Волей не волей попал на фринт. такие дела. выбор был не великно зато он теперь будет звездой тиктока и ютюба ведь плин часу еполная *****
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18.09.2022 09:51 Відповісти
З нашими красенями рашинци видаються геть гидко....
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17.09.2022 18:01 Відповісти
русскіє...
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17.09.2022 20:00 Відповісти
Росіяни
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18.09.2022 12:15 Відповісти
Доброго дня, ми з Херсону ✌️

З Днем народження, Місто-Герой 💙💛

І відразу до справ.
Потрібні ваші очі у цьому квадраті https://t.me/nadzor_kherson/38217

Де стоїть техніка/кількість/де живуть орки/звідки пуски та все інше з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot
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17.09.2022 13:27 Відповісти
Дай Бог чтоб в следущем наступлении в плен попали тысячи , кацапов это морально просто добьет)) Так що давайте рыдненьки там на Херсоні)
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17.09.2022 13:29 Відповісти
На Херсонщині це буде важко, бо в рівному голому степі неможливо щось робити непомітно.
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17.09.2022 13:50 Відповісти
я вот не представляю как выдерживают там наши солдаты видя этих мразей,а ведь у наших там и друзья наверняка погидали о достаточно много от рук нацистов рашистских, я только глядя на кртинках какие ужасы творят там руссофашисты если бы вот так стоял напротив них с автоматом долго бы не думал и расстрелял бы усех этих животных,хотя ради наших в плену для обмена нужно себя сдерживать
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17.09.2022 13:30 Відповісти
Може і не раз хтось чергу і пустив по фашистам
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17.09.2022 13:37 Відповісти
После зверств в Буче и многих других местах, я не очень рад этой новости.
Очень надеюсь, что пропустят через детекторы и найдут всех, кто измывался над украинцами.
Это не люди, а нелюди. И их место не на Земле, а под землей!
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17.09.2022 13:38 Відповісти
Це якісь сепарські "апалчєнци". На фіг! Їх не міняють а "списуюють" та ще й після полону залишаться на нашій території.
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17.09.2022 13:38 Відповісти
Так це ж чмоні!
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17.09.2022 13:39 Відповісти
Всіх на розмінування деокупованих територій!
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17.09.2022 13:39 Відповісти
вай руzzке нима яйко млеко боярка балалайка водка кокошник...ванька гоу цурук нахххауз
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17.09.2022 13:44 Відповісти
ШНЕЛЯ АРБАЙТЕН
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17.09.2022 14:25 Відповісти
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17.09.2022 13:44 Відповісти
😂
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17.09.2022 18:04 Відповісти
zzunder vатто коммандер отделение голубые свинокотики
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17.09.2022 13:45 Відповісти
Какие-то никуда не годные.Наверно даунбасята.Только на разминирование.
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17.09.2022 13:52 Відповісти
Гарна картина - кацапи почали тягнуть на себе "шо попало" Значить - почали мерзнуть А ешелони з зимовим одягом кацапи ще навіть комплектувать не збираються - бо не знають як і де склади розташовувать А в котел під Херсоном через мости розбиті не спині не наносишся і на поромах не навозишся
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17.09.2022 13:54 Відповісти
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17.09.2022 14:01 Відповісти
Скоро ця шпана їсти по дворах вимолювати буде, "cher ami"-шаромижники.
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17.09.2022 14:24 Відповісти
Так дійсно французи взимку 1812 просили у кацапської кріпосних іжу а ті їх жорстоко вбивали.недоречне порівняння.
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17.09.2022 16:07 Відповісти
Крайній правий схожий на якогось москальського кіноактьора.
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18.09.2022 00:13 Відповісти
I я про це подумала, що нашi Героi на своеi землi i волонтери при пiдтримки народу одягнуть хлопцiв не чекаючи, коли "влада"одягне тепленько наших котикiв.
А от рашистам буде непереливки.Мабуть цiеi зими побачимо iх закутаними в
жiночi теплi хустки...😁
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17.09.2022 18:14 Відповісти
Чмони какие-то. Там и женщина что ли среди них?
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17.09.2022 13:59 Відповісти
гермафродит
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18.09.2022 11:30 Відповісти
Я правильно увидел, справа в светлой форме баба?
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17.09.2022 14:17 Відповісти
Який вид у цих кацаповояк, або бомж обісцяний, або шпана з підворотні. І це "друга армія світу", куди дивилась розвідка НАТО, у них мабуть за інформатора сольвйов щебетав.
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17.09.2022 14:18 Відповісти
👍😂
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17.09.2022 18:16 Відповісти
Танюшко ты с лахта центра сюда пришла? Говорю как русский. Твои фантазии это последний шанс представить желаемое за действительное? И кроме того, кто должен верить или не верить этому видео?
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17.09.2022 14:30 Відповісти
То алкогольна токсикація від бояри або стекломоя. Панєсло танюшу.
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17.09.2022 14:35 Відповісти
Это не токсикация, это троль из "Фабрики троллей" которую создал пригожин. Она сюда умышленно явилась.
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17.09.2022 14:36 Відповісти
Да, ясно, але ж плюнуть в їхню сторону дріб'язок, а приємно. Слава Україні.
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17.09.2022 14:40 Відповісти
Тому саме для таких як цей кацап треба робити так як роблять вони ******* цих руских ординців зі звязаними руками, відризать їм вуха та яйця оце буде по кацапцбки тоді вони повірять що ця мразь росіяни потомки чингізхана

«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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17.09.2022 14:33 Відповісти
Так і сделаем, а іщо по мацквє ну той что далгарукий князь аснавал, HIMARSамі накроєм. Ти старая кацапоклуша геолокацію сбрось, для бонуса в відє M982 Excalibur. Нравіца нє нрівіца тєрпі вонючка старая.
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17.09.2022 14:34 Відповісти
О ватная самка с Германии. Сдалась в плен немцам? А как же деды? Отвечаю на вопрос - ватников видно по их же камуфлированым ватникам темно-зеленого цвета.
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17.09.2022 14:37 Відповісти
На опохмел заробляеш?
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17.09.2022 14:42 Відповісти
Спермозаборник прихлопни, подстилка кадыровская.
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17.09.2022 14:43 Відповісти
Слишком много внимания бешеной обезьянке. Спам, жалоба на СФ. И досвидания. Такие здесь долго не живут, как лугандонцы на "нуле"
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17.09.2022 14:53 Відповісти
Не втримався. Перед этим прочитал статью о массовых захоронениях в Изюме, просто нервы не выдержали.Старею, брате...
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17.09.2022 14:57 Відповісти
То, что эти ***** сотворили с моим родным Мариуполем, войдёт в историю как крупнейший геноцид в Европе после ВМВ. Мы все, брате, не молодеем, но хочется видеть всю верхушку русни аналогичной верхушке 3-го рейха после исполнения приговоров.
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17.09.2022 15:01 Відповісти
Я хочу, шоб на моем смертном ложе я бы спросил внуков - "А шо там в росии?", и шоб мне ответили - "А шо такое "россия"? Такой страны не существует". И тогда я бы ушел с улыбкой на лице.
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17.09.2022 15:06 Відповісти
Амен, брате! Иншаалла! 👏🙏
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17.09.2022 15:12 Відповісти
Машаалла!.
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17.09.2022 15:15 Відповісти
Брате, тут такой момент сегодня узнал. Оказывается мой дед по отцу был в УПА.
То я думаю, что на фотке его видел... 🤔
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17.09.2022 20:26 Відповісти
Зара мы все в УПА, как и наши с тобою Деды. Ты продолжай копать,списки ж есть.
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17.09.2022 20:32 Відповісти
Но он НЕМЕЦ! Я в ****...
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17.09.2022 20:34 Відповісти
Ну и шо? Воевал он за свою землю против оккупантов, без разницы русских или немцев. Ну, по крайней мере, я так себе это представляю.Мотивации могли быть самые разные, важен факт.
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17.09.2022 20:38 Відповісти
Таки да. Не расстреляли, а кинули в шахты Урала. Кизел. Куча зон вокруг.
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17.09.2022 20:44 Відповісти
Моему повезло. 8 лет лагерей, поселение на Сахалине.
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17.09.2022 20:47 Відповісти
Моему запретили селится в городах. Так в Кизеле и остался.
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17.09.2022 20:48 Відповісти
У моего был запрет на посещение Украины, но он плевать на это хотел, меня щороку влiтку в Вишнопiль возил.
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17.09.2022 20:52 Відповісти
Отца сегодня разговорил. Дед ничего не рассказывал. Говорил "Придет время и ты будешь мной гордится". Буду копать по спискам .
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17.09.2022 20:37 Відповісти
Good luck, brother!
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17.09.2022 20:39 Відповісти
Поднять бы дело из рашкинского НКВД. Мда..
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17.09.2022 20:46 Відповісти
Сам понимаешь, отец очень в возрасте. Хотелось бы узнать всё от него. Пока есть возможность.
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17.09.2022 20:47 Відповісти
Ну то особо не налегай, задавай наводящие вопросы. Найди точки отправления, по которым искать в архивах, а подробности - то такое дело, нервное, лучше не настаивать.
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17.09.2022 20:50 Відповісти
Ви, мудра людина !
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17.09.2022 16:11 Відповісти
новині вже неділя, обросла мохом.
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17.09.2022 14:48 Відповісти
Хіба це військові, що потрапили в полон??!!
Це ж бомжі.
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17.09.2022 14:55 Відповісти
Якась зґрая бомжів.
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17.09.2022 14:56 Відповісти
Це добре ось тільки рашиському режиму не потрібне це гарматне мясо, їх цікаввлять хіба що кадирівці ,високопосадові офіцери та пілоти.
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17.09.2022 15:09 Відповісти
Втарая армія міра,а фулі ви хотіли...
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17.09.2022 15:44 Відповісти
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.

Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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17.09.2022 17:08 Відповісти
....а на Харківщині наші знайшли нові тіла невідомих бійців ЗСУ,русня викинула їх тіла на смітник але все це дрібниці! головне 13 полонених русскіх мужиков,парней,пацанов ,як їх шанобливо називають у ЗСУ підлікувати,заспокоїти і бережно відправити в санаторій ЗСУ,який офіційно зветься табором полонених. Хай Малюська Арахамія-Арахноїд,Маляр тощо всім розкажуть,які ми хороші і благородні,справжні європейці!!
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17.09.2022 17:25 Відповісти
Щось мені підказує,що принаймі 10 з цих 13-лугандони.Останнім часом кожен перший полонений-лугандон.
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17.09.2022 18:13 Відповісти
У свинособак первая в мире армия бомжей.
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17.09.2022 18:25 Відповісти
В стилі "овцейоба" на відео під ніж 🔪, в портал підарського міра.....
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17.09.2022 23:08 Відповісти
Бомжо армія
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18.09.2022 17:28 Відповісти
 
 