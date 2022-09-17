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ЗСУ взяли в полон 13 російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
13 російських окупантів взяли в полон українські захисники.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+44 Анна Гордиенко bfa4a6f9
показати весь коментар17.09.2022 13:26
+42 olele
показати весь коментар17.09.2022 13:27
+38 Red_Sky_On
показати весь коментар17.09.2022 13:26
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Будь ласка, зачекайте...
розумію, що то полонені, деморалізовані і т.д., але ж порівняйте на відео комплекцію та одяг наших і орків !!!
оце в ідеальному, виставковому !!!, вигляді!
не Хьюго Босс, мьяко кажучи....
вот був на гражданці нормальний рязанцев, а у ******** шкірці - чмоня !
їх спеціально так вдягають, щоб вони нікого ніколи не перемогли!!
З Днем народження, Місто-Герой 💙💛
І відразу до справ.
Потрібні ваші очі у цьому квадраті https://t.me/nadzor_kherson/38217
Де стоїть техніка/кількість/де живуть орки/звідки пуски та все інше з координатами до бота
@nadzor_kherson_bot
Очень надеюсь, что пропустят через детекторы и найдут всех, кто измывался над украинцами.
Это не люди, а нелюди. И их место не на Земле, а под землей!
А от рашистам буде непереливки.Мабуть цiеi зими побачимо iх закутаними в
жiночi теплi хустки...😁
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
То я думаю, что на фотке его видел... 🤔
Це ж бомжі.
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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.
Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:
[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]