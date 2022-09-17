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"Катували струмом та паяльником": Житель визволеного Куп’янська розповів СБУ про російські тортури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"З цієї кімнати завжди було багато криків", - згадує куп'янчанин, який був незаконно ув'язнений російсько-окупаційними військами.

На допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповідає жертва російських тортур. Декому паяльниками випалювали на тілі хрести.

"Умови тримання незаконно ув'язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримувалося 8 людей. Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація", - зазначили в СБУ.

Наразі Службою безпеки проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.

Також читайте: В Балаклії окупанти закатували щонайменше 18 місцевих мешканців. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
Зеленський-ти це ЧУЄШ-ось результат твоєї підготовки до (війни)-шашликів-совість не мучить?
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17.09.2022 15:00
+8
гестапо-нквс-касабска армія... -взагалі мали в кого вчитися
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17.09.2022 15:03
+8
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 15:20
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Зеленський-ти це ЧУЄШ-ось результат твоєї підготовки до (війни)-шашликів-совість не мучить?
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17.09.2022 15:00 Відповісти
а вона у воно є?
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17.09.2022 15:51 Відповісти
Та що ви вчепились до Зеленського. Він своєї Батьківщини не зрадив і не зраджуватиме. А Україна це місце його тимчасового проживання. У скрутну хвилину він виїде на Батьківщину
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17.09.2022 20:50 Відповісти
Кожному окупанту , який потрапить в руки наших бійців , потрібно на лобі вирізати фашистський хрест !!
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17.09.2022 15:02 Відповісти
та ні..тавро зробити й таврувати як худобу
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17.09.2022 15:33 Відповісти
якби ви написали - знищувати, в мене не було б питань - бо вони окупанти.
Але катувати - то схильніть більшою мірою, касапів. Та й ніяких "фашистських хрестів" в природі не існуэ. Свастика, якщо ви іі мали на увазі - налічуэ біля 20 тисяч років історіі і перші протосвастичні символи були знайдені саме на територіі Украіни, на територіі Мезинськоі стоянки - протосвастичний меандр було вирізано на браслеті з ікла мамонта, в якому деякі дослідники вбачають один із перших сонячно-місячних календарів в історіі людства.
Також свастика весь час зустрічалася на Трипільській керамиці, э вона в традиційній украінській вишивці. Також, наявна свастика в культурі переважноі більшості індоэвропейських народів і найчастіше уособлюэться з процвітанням, щастям тощо. Свачтика э питомим традиційним украінським символом. Хрест також э питомим украінським символом і саме Хреста зображено на емблемі ЗСУ.
Ваша пропозиція вирізати на лобі в інших людей свастику чи хрест нездорова за визначенням, від неі виразно відгонить НКВД-шними практиками катування та мордування людей, насамперед - украінців.
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17.09.2022 16:12 Відповісти
Найкраща нагорода для полоненого окупанта то повисіти за ногу на березі. А для ахвіцера- окупанта це розмичка. В СССР був один фільм про те як окупана ординця нагородили розмичкою
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17.09.2022 20:54 Відповісти
Вони тоді будуть таке робити з українцями
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17.09.2022 16:19 Відповісти
гестапо-нквс-касабска армія... -взагалі мали в кого вчитися
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17.09.2022 15:03 Відповісти
Гестапо там зайве, воно саме вчилося в НКВС…
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17.09.2022 15:40 Відповісти
полонених не брати.. це відповідь на злочини касабів
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17.09.2022 15:04 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.09.2022 15:20 Відповісти
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят те или иные псевдообоснования.
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17.09.2022 15:47 Відповісти
Де Єрмаківський омбудсмен?
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17.09.2022 15:51 Відповісти
він як ховрашок - ніхто його не бачить, але. наче, він "э".
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17.09.2022 16:16 Відповісти
а тут одна гнида говорила, а шо такое, таких обезьянников везде полно, какие ваши доказательства...
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17.09.2022 16:35 Відповісти
 
 