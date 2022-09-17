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Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники під час боїв на Харківщині знищили російських танк Т-72Б3М.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначається, що російських танк було знищено 19 липня 2022 року.

"Вражаючий момент ураження у дах башти російського танку Т-72Б3М ракетою Джавелін, знятий з дрона. Танк з написом "Вагнер" зі складу 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізіі контролював перехрестя доріг біля села Гракове Харківської області. Був помічений групою аеророзвідки та уражений ракетою ПТРК Джавелін мобільної групи 92-ї механізованої бригади під командуванням Олександра Чабана 19 липня. Я побував на місці вибуху після звільнення Граково і зняв залишки танку. Біля перехрестя також є залишки російської вантажівки з танковими снарядами, яка була знищена українськими воїнами пізніше", - зазначив журналіст.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
красиво,конечно...жаль ***** на танке не передвигается.
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17.09.2022 16:51
+17
Рештки буряцького екіпажу полетіли в поле. На той рік в цьому полі буде добрий врожай буряків
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17.09.2022 16:52
+12
"Страшний сержант"! Ти хоч читай уважніше! А то знову будеш верещать, що я до тебе "доколупуюсь! Прізвище командира групи не "Граков", а Чабан То село так називається - "Гракове"
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17.09.2022 17:49
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красиво,конечно...жаль ***** на танке не передвигается.
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17.09.2022 16:51 Відповісти
та скорее бы его уже на лафете в букете... повезли ....
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17.09.2022 17:24 Відповісти
ракета красиво летела... такая, будто мимо, а в самом конце - куяк, подарочек в тупой русский котелок башку
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17.09.2022 18:47 Відповісти
R.I.P. Олександру Гракову, загинув Воїном !
Героям Слава!

Джавік бьє ціль за деревами та ще й робить "горку"
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17.09.2022 17:28 Відповісти
"Страшний сержант"! Ти хоч читай уважніше! А то знову будеш верещать, що я до тебе "доколупуюсь! Прізвище командира групи не "Граков", а Чабан То село так називається - "Гракове"
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17.09.2022 17:49 Відповісти
Рештки буряцького екіпажу полетіли в поле. На той рік в цьому полі буде добрий врожай буряків
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17.09.2022 16:52 Відповісти
УКРАИНСКАЯ Народная забава..
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17.09.2022 16:56 Відповісти
Džavel-džavel-džavelin-laika...

https://www.youtube.com/watch?v=aYs6NlgcrVU
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18.09.2022 05:20 Відповісти
Какие всё таки эти кацапы никчемные подонки. Думают,если обозначат себя "вагнеровцами" или "кадыровцами", то это даёт им какие-то преференции. А на самом деле для украинцев это ещё большая чушь чем вс рф))
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17.09.2022 17:00 Відповісти
просто злов'яни,сер..
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17.09.2022 17:07 Відповісти
Был бы огнетушитель остались живы
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17.09.2022 17:01 Відповісти
не... адин не вариант... вот два ))))
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17.09.2022 17:22 Відповісти
Так отож... Пропили ссуки кацапсячі
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17.09.2022 17:41 Відповісти
Schön!
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17.09.2022 17:04 Відповісти
Дуже файно.
А від кацапів ничого не залишилось.
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17.09.2022 17:05 Відповісти
Кто-то утюг не выключил).
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17.09.2022 17:10 Відповісти
Bravo
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17.09.2022 17:17 Відповісти
Слава украинским воинам-героям!!!
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17.09.2022 17:18 Відповісти
нормас! не останавливайтесь !!!!!

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17.09.2022 17:20 Відповісти
Курили в салоні. В затяжку. )))
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17.09.2022 17:30 Відповісти
Царство небесное Чабану!
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17.09.2022 17:36 Відповісти
Погиб на следующий же день...

Эти смайлики...
Наверное, комментаторы не прочли то, что написано в этом же видео...
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17.09.2022 17:47 Відповісти
мангал не допоміг, мангал придумали для того щоб кацапи відразу ложилися на нього шашличками
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17.09.2022 17:42 Відповісти
Органіка в середині є?
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17.09.2022 18:14 Відповісти
Трошки і дуже пересмажена.
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17.09.2022 18:23 Відповісти
пошана Герою який смачно размазав ворожий танк....
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17.09.2022 18:15 Відповісти
Taк кацап-тв же говорило, что Джавелин - гавно! Что случилось?!
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17.09.2022 18:20 Відповісти
mangaly byli namagničennye
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18.09.2022 05:22 Відповісти
Аж штукатурка обсыпалась.
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17.09.2022 19:06 Відповісти
Екіпаж «облаком, бєлим облаком, он полєтєл к родному дому»!
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17.09.2022 20:33 Відповісти
Полностью удовлетворен.Разваленным рашистким танком.Туда им и дорога пидидастам.
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18.09.2022 00:19 Відповісти
Бутусов! измените формат видео, что-бы не посылало на Ютуб!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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18.09.2022 14:27 Відповісти
 
 