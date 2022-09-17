Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники під час боїв на Харківщині знищили російських танк Т-72Б3М.
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Зазначається, що російських танк було знищено 19 липня 2022 року.
"Вражаючий момент ураження у дах башти російського танку Т-72Б3М ракетою Джавелін, знятий з дрона. Танк з написом "Вагнер" зі складу 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізіі контролював перехрестя доріг біля села Гракове Харківської області. Був помічений групою аеророзвідки та уражений ракетою ПТРК Джавелін мобільної групи 92-ї механізованої бригади під командуванням Олександра Чабана 19 липня. Я побував на місці вибуху після звільнення Граково і зняв залишки танку. Біля перехрестя також є залишки російської вантажівки з танковими снарядами, яка була знищена українськими воїнами пізніше", - зазначив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Героям Слава!
Джавік бьє ціль за деревами та ще й робить "горку"
https://www.youtube.com/watch?v=aYs6NlgcrVU
А від кацапів ничого не залишилось.
Эти смайлики...
Наверное, комментаторы не прочли то, что написано в этом же видео...
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!