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В Україні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео його виступу розповсюджене у соцмережах.

Лукашенко зробив таку заяву у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно 17 вересня. 

"В Україні знайшли зручне місце. Сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню нас щонайменше до 1939 року", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розв’язка в Україні буде "найближчим часом", - Лукашенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+84
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17.09.2022 22:15
+80
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17.09.2022 22:14
+41
партизани...https://t.me/flagshtok/9559Касцюкоўскія партызаны сёння выйшлі на пікет з вершам на транспаранце
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17.09.2022 22:20
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17.09.2022 22:14 Відповісти
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17.09.2022 22:30 Відповісти
Прикольней было если бы ногой по мордяке, и "обычный руский" со скалы такой а-а-ааа
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17.09.2022 23:11 Відповісти
Зараз карти дістане....
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17.09.2022 22:15 Відповісти
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17.09.2022 22:15 Відповісти
УСАТЫЙ ПИД...С ОБЪЯВИЛСЯ!!! Долго же ты язык в жопе держал, и вот на тебе - очередной высер!!! Ты та хот сам веришь, в то что несешь?
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17.09.2022 22:15 Відповісти
Всі слухають божевільного і думають: ***,ну скоріше вже формуйтеся там і йдіть нас визволяти!
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17.09.2022 22:30 Відповісти
там є 15-шечка гарматного м*яся котру потрібно вкинцути в м*ясорубку....для цього потрібно підгрунтьття для лохів... тепер воно є
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17.09.2022 22:36 Відповісти
Тепер є? А карта з 4 напрямками куди ділася?)

Жарт.

Нікуди тарган їх не пустить. На "100тыщ северокорейцев" у ху@ла і то більше шансів.
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17.09.2022 23:20 Відповісти
бенито лукашеску чует, куда ветер дует).
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17.09.2022 22:16 Відповісти
беніто саддамович
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17.09.2022 23:03 Відповісти
ugu, - opiatj kartofeljnogo šmurdiaka nažralsia
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18.09.2022 06:17 Відповісти
Та самоотравися вже
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17.09.2022 22:16 Відповісти
все пропало , нормальной наркоты нет , жрут всякую ***** и потом несут такое .
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17.09.2022 22:16 Відповісти
Так колгоспники ж сивуху з бульби варять. Він мабуть з запою вийшов. Їздив же дрова для Європи заготовляти і там в запой пішов. А зара трохи очухався
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17.09.2022 22:30 Відповісти
Старий долбойоб, коли ти курва вже здохнеш?
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17.09.2022 22:17 Відповісти
"Коваль коня кує, а жаба і собі ногу подає!"
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17.09.2022 22:18 Відповісти
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17.09.2022 22:18 Відповісти
бульбафюрер зібрав якийсь нациський з'їзд з барабанщиками на стадіоні
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17.09.2022 22:18 Відповісти
Исподволь, на земле возникает «из ряда вон выходящее» государственное образование - РНФР… «Рублёвская Народная Федеративная республика». Основное территриальное расположение - в границах г. Москвы. Имеется анклав - в г. Ростов-на-Дону. В её состав входят «республики в изгнании», представляемые бывшими руководителями этих стран, которым не удалось переизбрать удобный для себя народ - Киргизская, Казахская, Украинская… Готовится место для создания Сирийской и Беларусской…
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17.09.2022 22:19 Відповісти
от не повезло Украине с парочкой (баранда ярочка)))) соседов... что рашка с ейнім ******, шо белорашка с долбаным клубнем...
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17.09.2022 22:19 Відповісти
партизани...https://t.me/flagshtok/9559Касцюкоўскія партызаны сёння выйшлі на пікет з вершам на транспаранце
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17.09.2022 22:20 Відповісти
знайдіть партизанів
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17.09.2022 22:21 Відповісти
Яке ж воно перелякане...
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17.09.2022 22:20 Відповісти
и это мы еще ничего не начинали, а у бульбофюрера уже не четыре направления, а пять...
прикиньте, а если реально пустить слух, что формируем чего то кудв то?

он же все путинские чемоданы использует под дефекацию, не разбирая, есть там красная кнопка или нет

по мне так нормальная идея как лишить путю доступа до красной кнопки
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17.09.2022 22:21 Відповісти
Він *********** що якийсь дідусь литвин збере загін і піде на дразди по "взросламу" .
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17.09.2022 22:39 Відповісти
Мля, більше нам і зайнятись нічим
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17.09.2022 22:21 Відповісти
Трусись и бойся, усатая крыса!)
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17.09.2022 22:23 Відповісти
Кому ты нахрен надо, старый пень
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17.09.2022 22:23 Відповісти
Тєбє смерека зачекалася, підор руснявьій.
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17.09.2022 22:24 Відповісти
Думала, він вже здох. Давно не крякав
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17.09.2022 22:24 Відповісти
"поверненню нас щонайменше до 1939 року" Джерело: https://censor.net/ua/v3367857

Повернення Білорусі до 1939-го року - то прогрес, бо цей бульбофюрерок загнав країну у феодальний стрій з феодалом у Кремлі.

Цікаво: як йому сподобається компанія шапкокрада десь за Уралом?
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17.09.2022 22:26 Відповісти
срать на тебя ***** усатый и на твои умозкалючения
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17.09.2022 22:26 Відповісти
Осеннее обострение?
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17.09.2022 22:26 Відповісти
Ти карту ***** покажи!
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17.09.2022 22:27 Відповісти
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17.09.2022 22:27 Відповісти
він правий. Якщо має на увазі полк Каліновського.
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17.09.2022 22:29 Відповісти
Во тугой, еще в марте бойцы полка Кастуся сказали что сначала в Украине русню завалят, а потом пойдут усатого мочить.
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17.09.2022 22:31 Відповісти
Такі да...
Полк Кастуся Каліновського!
Так шо шо?
Правильно - тобі п*зда...
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17.09.2022 22:32 Відповісти
Страшно, бульбошлюха? Верно, бойся, ****. ***** тебя не спасет, ашотов он кинул и тебя на сьедение злым бандеровцям отдаст.
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17.09.2022 22:33 Відповісти
По ходу пока пуйло с ним дурью поделился)))))
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17.09.2022 22:44 Відповісти
продолжается набор в элитный батальон спецназа в ростовской области.....
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
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17.09.2022 22:34 Відповісти
Це капець!
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18.09.2022 08:00 Відповісти
vova zi lvova

@lvova_vova

·

8 ч

Шановні бойові побратими!

Велике… Дуже ***** велике прохання.

Якщо знайшли працюючу рацію російських окупантів, то наполегливо прошу не натискайте ніяких кнопок і ГОЛОВНЕ жодного слова, жодної букви в етері тієї радіостанції.

Віддайте іі розвідникам, а вони вам віддячать за це
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17.09.2022 22:35 Відповісти
39й в будь-якому разі далі, ніж ви зараз сидите
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17.09.2022 22:36 Відповісти
больное чучело с таким же воображением
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17.09.2022 22:36 Відповісти
Цей підари за парашу... Його потрібно попустити...
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17.09.2022 23:31 Відповісти
Певно бульби з грибочками поiв...
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17.09.2022 22:37 Відповісти
Боже, как же ему ещё хочется провести в кресле президента, хотя бы ещё несколько сроков.
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17.09.2022 22:37 Відповісти
Конченое ничтожество.
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17.09.2022 22:38 Відповісти
Дурень старий. В Україні аграрії картопелбку везуть на опт, шоб вижити....
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17.09.2022 22:39 Відповісти
А ти шо думав ****** править будеш пожиттєво???
Не повалимо, так"завалимо"
Один хрен тобі ******** одна дорога:
До кАбзона!!!!!!!!
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17.09.2022 22:41 Відповісти
Снова что-то ОШЧУШЧАЕТ Нутром))
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17.09.2022 22:44 Відповісти
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17.09.2022 22:45 Відповісти
А разве на Беларашке есть власть что кто то готовить ее валить? Да уже и сама Беларашка как отдельное государство не существует.
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17.09.2022 22:53 Відповісти
Владу валити, то не наша справа, але одного гівнюка від3,14здити треба і бажано ногами.
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17.09.2022 23:00 Відповісти
Звіздець режиму вусатої путінської ************ буде просто дрібним бонусом до розгрому сраної балалайні - хай Лука навіть не сумнівається.
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17.09.2022 23:12 Відповісти
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17.09.2022 23:12 Відповісти
Це воно про полк Калиновського)
А їм ще ЗСУ ще допоможе, то вусатому срака.
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17.09.2022 23:14 Відповісти
Ну, формуються. І що?
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17.09.2022 23:16 Відповісти
батальйони каларадів вже давно в белaруссії з'їли всу картоплю.
тарган навіть і не помітив як зубами ***** шнурки розв'язує
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17.09.2022 23:18 Відповісти
****** мєясники, номенклатурне бидло, яке своєю масою та заповненістю владних посад стало вважати себе елітарною владою, а насправді за 30 років тільки смоктало у кураторів з кдб та сиділо на даху паротяга (економіки) який сам їде - повинні закінчити як чаушеску чи ще страшніше бо є співучасниками масових злочинів...
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17.09.2022 23:20 Відповісти
О-го-го! Оце так ******** на відмінно!
...
(щось мені підказує, що тут навіть клізьма не допоможе)
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17.09.2022 23:31 Відповісти
В людей чорти кращі ніж в нас сусіди
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18.09.2022 00:02 Відповісти
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18.09.2022 00:40 Відповісти
І нічого не "Формуються". Все давно готово.
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18.09.2022 00:43 Відповісти
Пацюк путінський,виліз з нори і кусається.
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18.09.2022 00:44 Відповісти
чисто сусідська порада - не вийобуйтесь, сусіди срані, лукашня,
бо будуть ваші мамкі вас своїми глазами слезами-виплакувати....
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18.09.2022 01:02 Відповісти
Просто здохни,бульбафюрер.
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18.09.2022 01:06 Відповісти
ви вже і так на піздюліну велику заробили не до вас, шавок прикакаплених, поки ще, але і до вас діло дійде....
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18.09.2022 01:10 Відповісти
Деменція виявляється реч заразна.
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18.09.2022 01:22 Відповісти
И шо? Ты не легитимный поц, белорусы выбрали другого человека президентом.
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18.09.2022 01:43 Відповісти
Давно пора выковырять этого хробака
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18.09.2022 02:36 Відповісти
Sure, бацька с дуба грохнулся... Всей беларусью погряз в 39-ом, еще и стрелки переводит по беспределу. Но судьба беспредельщика известна. Та те пусте... Отвлекемся на Квинов... - `39
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18.09.2022 05:28 Відповісти
Твои б слова да богу в уши
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18.09.2022 06:53 Відповісти
Усатую мразь давно пора на кол посадить.
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18.09.2022 08:10 Відповісти
Повернуть до 1939року!!!
Та ви білоруси вже там.
Як казав "найвеличніший" і його адепти "...хуже не будет"
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18.09.2022 08:10 Відповісти
Как будто в этом что-то плохое.
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18.09.2022 08:20 Відповісти
І навіщо було ті дрова рубати щоб таке загострення вдарило в голову.
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18.09.2022 08:32 Відповісти
твои бы слова да Богу в уши
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18.09.2022 08:35 Відповісти
Лукашенко ςςиτьςя ? І нехай !
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18.09.2022 08:40 Відповісти
Тут воно сциться не безпідставно. Саме полк імені Кастуся Каліновського стане в майбутньому елітою очищеної демократичної Білорусі !
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18.09.2022 09:33 Відповісти
Ох і сцить колгоспник! Як його кундзюбить!😁
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18.09.2022 09:33 Відповісти
тебя мразина ********** не только свергать надо . а повесить без суда в МИНСКЕ на площади за все что ты выродок совершил в этой войне . за то что разрешил бомбить наши города из беларуси и запускать ракеты по УКРАИНЕ ---- и подохнеш падла как каддафи или чаушеску . другого ты тварь не заслужил
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19.09.2022 07:35 Відповісти
 
 