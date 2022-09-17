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В Україні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, - Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео його виступу розповсюджене у соцмережах.
Лукашенко зробив таку заяву у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно 17 вересня.
"В Україні знайшли зручне місце. Сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню нас щонайменше до 1939 року", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+84 ПравдаЛюбка
показати весь коментар17.09.2022 22:15
+80 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар17.09.2022 22:14
+41 Bob Fayn
показати весь коментар17.09.2022 22:20
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Будь ласка, зачекайте...
Жарт.
Нікуди тарган їх не пустить. На "100тыщ северокорейцев" у ху@ла і то більше шансів.
прикиньте, а если реально пустить слух, что формируем чего то кудв то?
он же все путинские чемоданы использует под дефекацию, не разбирая, есть там красная кнопка или нет
по мне так нормальная идея как лишить путю доступа до красной кнопки
Повернення Білорусі до 1939-го року - то прогрес, бо цей бульбофюрерок загнав країну у феодальний стрій з феодалом у Кремлі.
Цікаво: як йому сподобається компанія шапкокрада десь за Уралом?
Полк Кастуся Каліновського!
Так шо шо?
Правильно - тобі п*зда...
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
@lvova_vova
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8 ч
Шановні бойові побратими!
Велике… Дуже ***** велике прохання.
Якщо знайшли працюючу рацію російських окупантів, то наполегливо прошу не натискайте ніяких кнопок і ГОЛОВНЕ жодного слова, жодної букви в етері тієї радіостанції.
Віддайте іі розвідникам, а вони вам віддячать за це
Не повалимо, так"завалимо"
Один хрен тобі ******** одна дорога:
До кАбзона!!!!!!!!
А їм ще ЗСУ ще допоможе, то вусатому срака.
тарган навіть і не помітив як зубами ***** шнурки розв'язує
...
(щось мені підказує, що тут навіть клізьма не допоможе)
бо будуть ваші мамкі вас своїми глазами слезами-виплакувати....
Та ви білоруси вже там.
Як казав "найвеличніший" і його адепти "...хуже не будет"