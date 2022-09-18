Вижити взимку в розбитих містах Луганщини буде майже нереально, - Гайдай. ВIДЕО
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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії - неможливо.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Розбиті міста Луганщини опалювальний сезон не переживуть. Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії - неможливо. рашисти для цього нічого не зробили. Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо. В більшості містяни будуть намагатися виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.
Звичайно, що будуть ті, хто залишиться в містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалювання будівель будуть використовувати виключно дрова, але приносити їх з лісу небезпечно через мінування, тому будуть рубати парки та дерева у дворах", - розповів він.
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Почему ставлю эту информацию?
Потому, что её огласка может заставить руководство ВС РФ задуматься о целесообразности и адекватности такого удара. Также надеюсь, что ВСУ собьет значительное число ракет, а оставшиеся не смогут уничтожить цели.
Якобы, по информации из российского генштаба, 14 сентября Путину предложили воспользоваться весенним еще планом удара по гидроэлектростанциям и плотинам на Днепре.
Речь идет о массированных ракетных ударах по инфраструктуре в Кременчуге, Каменском, Запорожье. Для реализации плана Путин дал согласие на использование ракет Х101, которые могут нести до полутонны взрывчатки (ракеты этого типа могут нести ядерный заряд, но вероятность использования тактических ядерных боеприпасов близка к нулю).
В апреле Путин потребовал использовать эти ракеты только по согласованию с ним, потому что в распоряжении ВС РФ их осталось 103 штуки. В течение лета их использовали считанное число раз, например для обстрела завода Южмаш в Днепре. Х101 запускаются с самолетов стратегической авиации. Они могут быть выпущены над территорией России, Белоруссии, из района Черного или Каспийского моря.
По словам нескольких офицеров в генштабе, для удара могут быть использованы от 30 до 50 ракет, сериями пусков.
Так как разрушить ракетным обстрелом гидро-инфраструктуру в Запорожье невозможно из-за ее повышенной прочности (ДнепроГЭС проектировалась и строилась с запасом прочности на прямой ракетный ядерный удар), предполагается уничтожить плотины в Кременчуге и Каменском, а плотину ДнепроГЭС хотят повредить. Поврежденная конструкция не выдержит нагрузку от прорыва двух плотин выше по течению.
При разрушении плотин в Кременчуге и Каменском, волна дойдет до Запорожья через 4-6 часов. В течение 10-12 часов конструкция плотины ДнепроГЭС не выдержит нагрузки и рухнет.
Такой удар разрушит существенную часть инфраструктуры по левому берегу (правый берег Днепра выше левого и ему разрушение плотин почти не угрожает), скует силы ВСУ, которым придется заниматься эвакуацией населения, приведет к жертвам среди гражданских и военных. Во всяком случае, так это видится российским генералам.
Ответственность за обстрел российские военные хотят переложить на украинцев.
«**…ем, пусть там полстраны им смоет. Скажем, что нацики сами взорвали, чтобы остановить наше успешное продвижение», - сказал один из российских старших офицеров.
По мнению авторов плана, вода затопит и часть оккупированной Запорожской области, в том числе Энергодар, но конструкция АЭС выдержит затопление, а разрушение от гидродинамического удара ей не грозит, так как основная энергия потока уйдет южнее, в сторону Токмака, Молочанска и Новобогдановки. У ВС РФ нет долговременных укреплений в тех районах, а технику и личный состав они отведут за несколько часов до удара.
16 сентября на саммите ШОС, то есть уже после принятия решения об ударе по плотинам, Путин заявил, что недавние обстрелы электростанций в Харькове и других украинских городах - это предупреждение.
Исходя из низкой эффективности российских ракетных ударов и улучшения работы систем ПРО и ПВО ВСУ, удары по плотинам, если они случатся, не принесут ожидаемых Путиным и генштабом результатов. Больше того, они бессмысленны как самостоятельное действие.
Ещё раз: информация не проверенная, но такая, что вполне может быть правдой. Проинформирован - значит вооружён. (с) Шарп
https://uk.wikipedia.org/wiki/*******************
Ответка от богатых украинцев, я думаю, не заставит себя ждать. Мое мнение - 10.000$ за каждого убитого россиянина. Во всем мире. Подчеркну - ЗА КАЖДОГО. Охотников за головами, любителей легкой наживы и просто убийц в мире - НЕ МЕРЯНО. И все захотят внезапно и легко стать богатыми.
Кто НЕ ХОЧЕТ тот и НЕ БУДЕТ ничего делать (конечно легко спихнуть с себя ответвенность солавшись на форс-мажор войны, а не попытаться хотя бы частично в рамках СВОИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ восстановить быт людей)!
1) корпус - відрізок труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний лист товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 140мм, товщ. 4-5мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 20мм - 200мм (верхнє) і 90мм (нижнє);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, ширина смуг 50*50мм;
7) решітка для накладання палива - арматура 11 - 14мм (7 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу на рівні між верхнім і нижнім дверцятами);
8) защіпки (рухома і нерухома частини) на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М6;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для п.п. 5-1, 5-4, а також нерухомої частини защіпки до корпусу - електроди 3мм);
11) для позначення місця вирізання п.1, дверцят на корпусі та обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм для болгарки;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, п.4 у п.1, отвору у п.2 (дашок) для приварювання п.3 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) свердління отворів в корпусі, дверцятах і защіпках для їх закріплення - свердло 6,5мм;
14) свердління отворів при виготовленні завісів п.5 - свердло 10мм.
тільки в Трускавці пару тисяч номерів в нормадьних але не працюючих санаторіях