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На Харківщині ЗСУ форсували річку Оскіл: тепер контролюють і лівий берег, - СтратКом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харківській області Збройні сили України форсували притоку Сіверського Донця - річку Оскіл, узявши під контроль обидва її береги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило в телеграмі, оприлюднивши відповідне відео.

"ЗСУ форсували Оскол. Від учора Україна контролює і лівий берег", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+83
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18.09.2022 18:26
+51
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.09.2022 18:35
+50
Все правильно делают. Надо сначала закрепить успех, а потом уже трубить в фанфары.
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18.09.2022 18:54
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18.09.2022 18:26 Відповісти
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18.09.2022 18:27 Відповісти
вбивати орків-богоугодна справа
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18.09.2022 18:30 Відповісти
Навіть до сповіді ходити не буде треба!
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18.09.2022 18:53 Відповісти
До сповіді треба йти тоді,коли бачив орка і не вбив його.
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19.09.2022 11:41 Відповісти
не вбивати, а надійно позбавляти можливості вбивати нас.
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18.09.2022 19:27 Відповісти
ЗСУ-справжні воїни та герої...
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18.09.2022 18:35 Відповісти
Эта новость запоздала суток на трое.
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18.09.2022 18:38 Відповісти
У війні саме так ітреба.
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18.09.2022 19:04 Відповісти
Чуваче, у нас в сусідньому районі містечко Макарів, Київська обл., разів чотири переходило з рук в руки.

Уявляєш, як би реагувала твоя нервова система на такі новини, що наші позавчора форсували Оскол, а вчора відійшли, а сьогодні знову форсували ...?
Печінка витримала би?
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18.09.2022 19:21 Відповісти
До чого тут печінка,чуваче?Тому про місто й Макарів сказали тоді ,коли вже було ясно під чиїм контролем.Війна - це зовсім не футбол,багато онлайн повідомляти,може зіграти злий жарт з тими,хто воює,тому саме так новини й треба подавати.Від того що ми взнаємо щось через день чи два,зовсім ніяк не вплине на нас,а на бійців так,бо вони не черпають інфу з інтернет видань,а виконують накази.
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18.09.2022 19:33 Відповісти
Це я писаа для Михайло Сомов 😐
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18.09.2022 20:27 Відповісти
Все вірно зроблено. За три доби ЗСУ там закріпились - тепер і про цю новину повідомляти можна.
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18.09.2022 19:04 Відповісти
Добре, що ти раніше МО це не повідомив, бо ж сказано було: закрий ******!
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18.09.2022 19:08 Відповісти
6 суток, Ярова також чекає на новини,добрі новини, Невельське було під питанням, трохи туди просунулися, але поки що під контролем ЗСУ, Бахмут таки зупинили.
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18.09.2022 21:03 Відповісти
Даааа, блін...Новина вже давно протухла. Більше тижня ЗСУ утримують плацдарми на лівому березі Оскольського водосховища, у районах Ковшарівки і Борової😐😐😐
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18.09.2022 18:40 Відповісти
Все правильно делают. Надо сначала закрепить успех, а потом уже трубить в фанфары.
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18.09.2022 18:54 Відповісти
👍. Тільки що вище те ж саме написав. Не обов'язково хвилина в хвилину спішити повідомляти.
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18.09.2022 19:05 Відповісти
"Рецепт правильного доклада командованию (по цепочке), гарантирующий успешное продвижение по службе и поддержание высокого боевого духа в глубоком тылу. Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон "Каннибал" в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника. Командиру батальона звонит комполка: "Доложите результаты атаки!"
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску): "Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки".
Комполка - Комбригу: "Батальон "Каннибал" ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!"
Комбриг-Комдиву: "Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!"
Комдив - Комкору: "Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов".
Комкор-Командарму: "Ведём уличные бои … (смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!"
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций: "По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!"
Главный Болтун-по-телевизору: "Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено… э-э-э… до 500 националистов".
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.."
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18.09.2022 19:24 Відповісти
це вперше нормальний музон законтачили! приємно послухати...рази три
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18.09.2022 18:40 Відповісти
І, зауважте, як влучно за суттю підібрано куплет пісні.
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18.09.2022 19:30 Відповісти
Да там по колено, можно было и без понтона понтов проехать!
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18.09.2022 18:48 Відповісти
русозвери уже как-то проехали с понтонами и понтами ту же реку

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18.09.2022 19:43 Відповісти
не в том месте и не в не то время года!
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18.09.2022 19:51 Відповісти
Это ничего не меняет, есть разгромы переправ и на мелководье /район речки Ирпень на Киевщине/, рисковать жизнями воинов в обмен на никчемные орков никто не будет.
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18.09.2022 19:55 Відповісти
А можно було і не піз@іти.
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18.09.2022 22:11 Відповісти
Last night, as most of us were sound asleep, a British C-17 transport aircraft delivered weapons and supplies to Ukraine via Poland. British weapon flights, the first taking off before the invasion, continue to supply Ukraine with weapons with which to fight Russian forces.

Прошлой ночью, когда большинство из нас крепко спали, британский транспортный самолет C-17 доставил оружие и припасы на Украину через Польшу. Британские боевые самолеты, взлетевшие первыми перед вторжением, продолжают снабжать Украину оружием для борьбы с российскими войсками.

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18.09.2022 18:53 Відповісти
український літак Ан-225 «Мрія», який прибув з Данії і сів в Гостомелі, привіз озброєння для ЗС України...
5 лютого 2022 - за 19 днів до нападу !!!!
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18.09.2022 19:11 Відповісти
ми ж могутня держава, збудуємо ще одну таку. а може і не одну. колись же змогли. чи я неправий?
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18.09.2022 19:17 Відповісти
ех раз, еще ращ, еще очень много раз...
коли-небудь граблі історії зломаються і українці зникнуть як нація
завдячуючи ось цим, які просрали українську Мрію!
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18.09.2022 19:22 Відповісти
я думав ви мене підбадьорите...
ладно тоді я вас буду підбадьорювати

зберігаєм надію. тримаємося. українці не зникнуть
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18.09.2022 19:27 Відповісти
д'Єрмак най тебе лохматить !

Ihor Demkiv 98d868d7

Реєстрація: 27.06.2022

тобі туда !
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18.09.2022 19:34 Відповісти
дуже шкода що ви мій стьоб над нами сприймаєте як образу. я за дєрьмака не голосував. і за зє також
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18.09.2022 19:39 Відповісти
іди з Богом....
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18.09.2022 19:47 Відповісти
Щось не зрозуміло - ти сумуєш чи радієш?
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18.09.2022 22:14 Відповісти
не травите душу....
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18.09.2022 22:36 Відповісти
не називайте той зброд мародерів і вбивць войсками.
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19.09.2022 08:31 Відповісти
Хай пан приїде з Штатів і покаже особистим прикладом як треба форсувати водні перешкоди.І стяг вам в руки.
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18.09.2022 18:58 Відповісти
Красавцы!
Слава Українi!
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18.09.2022 18:58 Відповісти
По карті deep state наші просунулись трохи від Білогорівки у напрямку Лисичанська.
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18.09.2022 19:00 Відповісти
дай Бог - плацдарм треба розширювати, щоб переправи були поза артилерією
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18.09.2022 19:49 Відповісти
Так і до Лиману. Ще одне село чекає на добрі новини, Ярова.
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18.09.2022 21:04 Відповісти
Херсон дуже чекає...дивлячись на Ізюм та Куп'янськ навить боюсь подумати, які кладовища закатованих кацапами будуть на Херсонщині.
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18.09.2022 19:18 Відповісти
орки в своїх пабліках (навіть в імперських) брешуть, що касапи захоплюють нові території України, а наші відступають по всьому фронту
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18.09.2022 19:30 Відповісти
Там брехня це суть існування: вони вже правду не здатні сприйняти.
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18.09.2022 19:36 Відповісти
а ще смакують массові захоронення в Ізюмі і ржуть над трупами. Потвори
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19.09.2022 08:32 Відповісти
Молодцы!
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19.09.2022 07:27 Відповісти
Хай бережуть та допомагать вам, соколики, Господь і Матінка Богородиця
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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19.09.2022 13:25 Відповісти
 
 