Про чуже ми не говоримо, - Зеленський заявив, що всі міста від Ізюму до Ялти будуть звільнені. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди.
Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо.
Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також.
Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі – протягом уже 207 днів.
Звучать завдяки Збройним Силам України, завдяки Силам спеціальних операцій, завдяки ГУР, завдяки СБУ, завдяки теробороні, завдяки прикордонникам і всій системі МВС – від Нацгвардії та Нацполіції до рятувальників ДСНС.
Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту й освітянам, завдяки дипломатам і багатьом-багатьом іншим, хто виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх. Посилює нашу здатність боротися й перемагати".
Будь ласка, зачекайте...
Любі хлопчики й дівчата!" (с)
Погано ще хлопи печуться про панські статки, погано!
@PidudaS
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4 ч
Емоції військових перед штурмом Хлопці розуміли, що можуть не повернутись додому живим, тому кожен думає про своє. Хтось про сім'ю або роботу чи коли закінчиться війна. Чи як успішно виконати місію і йти далі в наступ.
Ці ємоції, настрій та почуття - безцінні. @dobrik_live
https://twitter.com/i/status/1571504057671454724
Мамо, я похований в Ізюмі,
Поміж сотень інших, десь у лісі.
Вже від мене слова не почуєш.
Каті передай, хай добре вчиться.
Може, ми побачимось колись,
Не шукай, тобі суглоби крутить.
В нас усіх є трохи спільних рис -
Ноги перев'язані чи руки
Ми у лісі, тут доволі тихо,
Мабуть, я ніколи не засну.
Вибач, мамо, я спиняю лихо.
20, невідомий, ЗСУ.
Сергій Тітов
Амінь (да буде так)
зверненнягундоси- це ... обов'язок презерватива-вирока??? Нарід теж так вважає: шашлики, посередині, позолочений асфальт, дебілам владу!
А можно ссылку на его выступление, где он предлагал с запоребриком договариваться? Он говорил о переговорах, но с предварительным условием - отвести войска на линию 23 февраля. А когда открылись преступления в Буче и других местах, о даже такого не говорит.
Насчет окружения - отдельный вопрос: зачем он окружил себя такими мутныи и токсичным окружением? Не может он не чувствовать настроения людей.
з тим, через кого навчились хотіти вбивати,
з бравим оркестром, що грає під тілом розп'ятим
із отченашем, на серці надряпаним цвяхом.
Тисне у грудях, і хвоя задушливо пахне:
там він упав і спльовував кров'ю на кахлі,
тут йому - куля і темрява з іншими в ямі,
де шестирічка лежить біля тата і мами.
Синє і жовте - браслет на худому зап'ястку
тіла людини, яка була кожним із нас.
Дощечки дві перехрещені, номер і досить.
Ходить потвора і цвіту пожадливо косить.
Ходять під небом єдиним, на вигляд - як люди,
ниці істоти, уже скам'янілі по груди.
Ходять і дихають. Боже, як тісно у світі,
де убивають за те, що насмілився жити.
17.09.2022
Джулія Мусаковська
если я этого не дописал для тебя - то сейчас дописал...
Йде війна , кожен день гинуть Герої й без смерті ворогам не буде тут ніколи перемоги .
Й певні злодії (на превеликий жаль) можуть не дочекатися Гааги й тільки через їх пряме знищення можилве буде покарання ...
Як й пісня "Там у лузі" повинна дочекатися до куплета про те , що "тан з москалями" . Це для Дейва Гілмора можно було зкорочувати ... а тут кожне слова має свою ціну
8 ч. ·
"ЮЖНЫЙ АКЦЕНТ"-2022. Перепрошую, але таки скажу. Мене нудить уже не так від Андруховича, як від цілої тої галицької "х...чєчної", яка невтомно й наввипередки, без сорома казка, пере йому брудні штани. Від штатних тиражувальників рос. методичок, які подописувались до того, що НЕ розмовляти зараз із росіянами - це нацизм (руку з жовто-блакитним браслетиком з ізюмської могили щоночі вам у сни, qrwy!), від побожних дам церкви Андруховича, які в своєму відпиральницькому запалі ринулись висвячувати Мішу Шишкіна у "втікачі від путінського режиму" (хоча той просто вийшов у Швейцарію заміж, і ще в 1995-му, але кого це спиняє?), - все це могло б здаватись смішною жабомишодраківкою в жанрі "танок фанів круг кумира", якби діялось десь у ті ж 1990-ті чи навіть 2000-ні (а воно й діялось, го, ще й як - і літфестивалі під назвою "Южный акцент" - !!!, і медведчуківський "Культурный герой", куди українські literati теж не гидували тягтися журавлиним ключем по щербату копійочку, аякжечки!), - але це діється, чорт забирай, в дні нашого контрнаступу, і тому не можу не спитати в усіх цих Відпирачів Невідпирального: are you ****** там?..
Та якби ви, гуси скубані, ПОЛОВИНУ того шуму, що зняли в інформпросторі довкруг на-фіг-кому-впалого Шишкіна, зчинили довкруг зникнення УКРАЇНСЬКОГО письменника Володимира Вакуленка з окупованої РОСІЯНАМИ Ізюмщини (він не евакуювався, бо доглядав аутичного сина, гугліть!) - то ніяким організаторам європейських фестивалів більше просто НЕ ТРЕБА БУЛО Б пояснювати, чому наш публічний діалог з як завгодно хорошими росіянами до перемоги неможливий (хіба що, як у Камю під час окупації Франції, - в формі "Листа німецькому другові": здавалось би - сядь, напиши, опублікуй у тих самих європейських газетах - і не будеш ні qrwою, ні штрейкбрехером, в чім проблема?..). Але про Вакуленка, на відміну від Шишкіна, в нашому інформпросторі була тільки вістка, ще квітнева, від колишньої дружини: що його з сином орки забрали вдруге, він у полоні... Отаке-от, qrwaмаць, "взятие Измаила". Нудить.
А мене триґерить ще й дежав'юшкою: 2014-го р. ПЕН-тусовка (за винятком буквально двох, на пальцях, людей, які потім, як і я, з Українським ПЕНом попрощалися) так само іґнорила "загубленого" в Луганську Василя Голобородька, але завдяки зчиненому тоді, все-таки, галасові (див. мій лист до Українського ПЕН) "забутого" поета вдалось із Луганська евакуювати, вже під самим носом у росіян. Не хочу цим сказати, ніби галасом вдалось би врятувати й Вакуленка - ситуація нині інша, але, кУрча, як можна нині, не кліпнувши оком, верзти маячню про те, як це (буцім) важливо, що в укр. письменника вийшла на Заході книжка, і його туди запросили на пару з російським?! Люди, ви що, в комі були від самого того "Южного акценту" - у вас який рік на календарі?!!
Вже з 10 разів тут писала: українців зараз перекладають, видають, запрошують, тримають мікрофони перед писком - не тому, що ми такі красиві, розумні й талановиті, - а тому, що наша країна несподівано для всіх наваляла тій, перед якою весь світ трусився від 1945-го. Це ЗСУ зараз робить промоцію нам усім, до Лесі Українки на лондонській сцені включно, - а не Андрухович їде робити промоцію Україні (!). Всі ми, українські митці-письменники-журналісти-іт.д. - прямі бенефіціари перемог нашої армії, перед якою ми в боргу по самісінькі вуха до кінця своїх днів. То невже ж так важко, холера, хоч настільки ту армію поважати, щоб, поки вона звільняє наші території від російських убивць, не напускати тим часом з другого кінця в наш простір російських "єнотів" - поки що віртуальних, поки що тільки з томиком Достоєвського, але ж ми це вже проходили, 23 роки тому перший російсько-український літфест під назвою "Южный акцент" пройшов у Криму - це було на вході, а на виході маємо гекатомбу в Ізюмі, ви що ж - СПРАВДІ за ці 23 роки нічого не зрозуміли й нічого не навчилися?!.
Шишкін, блін. Шишкін їх цікавить, шишкіністи грьобані.
Нема слів (запікано).
...Пишуть, що тіла Володі Вакуленка не знайшли - офіційного підтвердження немає. І я ловлю себе на тому, що думаю: Господи, якщо загинув - хай би його хоч не катували перед смертю... Не можна катувати дитячих письменників. Тобто нікого не можна катувати, але дитячих письменників з аутичними дітьми - це вже якось "з особливим цинізмом", це "пакручє буде", ніж Януш Корчак з учнями в газовій камері...
Звісно, я про це розповідатиму на Заході - от не далі як у середу на Гетеборзькому ярмарку й розповім. І вкотре повторю, що будь-яка людина доброї волі має нині працювати на розпад Росії, бо це єдиний спосіб людству врешті позбутись цієї ракової пухлини. Натомість кожен, хто пропаґує "діалог з росіянами" ("рано чи пізно доведеться" і т.д.), працює на ЗБЕРЕЖЕННЯ пухлини. Тож пора визначатись, дами й пацанове, - хто тут по який бік від лінії фронту.
ОП, кабміну, депутатів та всіх високопосадовців загинули в боях за Україну від 24,02,2022 до сьогодня??????????????????
не можеш назвати??? бо їх нема......
а навіть син сталіна воював, хоч сталін теран.
якою ціною, якою кількістю смертей Українців ти хочеш це зробити???
хто з вищеперерахованих поведе людей за собою в бій???
чому у людей війна є, а у держави лише військовий стан???
і чому в нинішній владі "безпрєдєл" такий що Янукович відпочиває???
яник просипається в холодному поту і каже сам собі: а що, так можна було???
коли назвеш імена зрадників???здача півдня, півночі, сум , харкова, азовців з маріуполя, вагнерівців в мінську, заморозка виробництва зброї
це все зробили не папєрєднікі, а тобою призначені люди
ми дуже чекаємо відповіді,
дуже.
«Можна виконати будь-яку працю, якщо поділити її на маленькі частинки».
Але в нашому випадку, справу ділити небезпечно
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!
Гаврило був "Герой асфальту"
Чонгар Гаврило про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
Гаврила в войнах побеждал.
Своим противником считал он
Народ и Порошенко-хам
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!
РФ повинна заплатити не тільки репараціями і своїм існуванням, а й територіями. Білгород, Курськ, Ростов та Краснодар мають стати нашими. Де поріках вибудувати ідеальну оборону. А наступні області рф повинні бути перетвореними в демілітаризовані республіки. Лиш це буде адекватною ціною що відіб'є будь-яке бажання робити агресію в будь-кого.
Не мав поваги до цієї людини ні 12 років тому, тип паче не маю зараз.