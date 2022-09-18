Про чуже ми не говоримо, - Зеленський заявив, що всі міста від Ізюму до Ялти будуть звільнені. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди.

Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо.

Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також.

Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова. Щоранку, щодня, щовечора, щоночі – протягом уже 207 днів.

Звучать завдяки Збройним Силам України, завдяки Силам спеціальних операцій, завдяки ГУР, завдяки СБУ, завдяки теробороні, завдяки прикордонникам і всій системі МВС – від Нацгвардії та Нацполіції до рятувальників ДСНС.

Найважливіші слова, що звучать завдяки нашим медичним працівникам і транспортникам, завдяки енергетикам і волонтерам, завдяки бійцям інформаційного фронту й освітянам, завдяки дипломатам і багатьом-багатьом іншим, хто виконує свою роботу так, що це посилює нас усіх. Посилює нашу здатність боротися й перемагати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах, - Зеленський. ВIДЕО