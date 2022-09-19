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Російські пропагандисти погрожують новими вбивствами мирних українців: "Буча заливает кровью экран. Бойтесь нас. Мы вам еще больше покажем". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські пропагандисти погрожують українцям новими масовими вбивствами мирного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звірствами російської армії в Україні кремлівські пропагандисти пропонують залякати країни Європи і Німеччину зокрема. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У масовому похованні під Ізюмом виявили тіло чоловіка зі слідами тортур - у нього зв’язані руки та відрізана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+67
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19.09.2022 09:57
+65
Мерзота вже нічого і не приховує

Да, ми вбиваємо, і що ви нам зробите - кажуть виродки
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19.09.2022 09:57
+45
Потвори, що з них взяти?
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19.09.2022 09:56
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Потвори, що з них взяти?
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19.09.2022 09:56 Відповісти
Скальп.
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19.09.2022 09:58 Відповісти
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19.09.2022 09:57 Відповісти
Мерзота вже нічого і не приховує

Да, ми вбиваємо, і що ви нам зробите - кажуть виродки
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19.09.2022 09:57 Відповісти
Будуть ридати й вищати як свині коли їх по приговору проведуть на "ешафот".
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19.09.2022 09:59 Відповісти
да я ж нічєго такого нє имєл в відуууу
да я є никаво ни убиваааал
и ни хатєл чтоб убиваааалииии
Я ХАТЄЛ ЧТОБ НАС БАЯЛИСЯ, А ТО ГАНЯЮТ УЖЕ ССАНИМІ ТРЯПКАМІІІІІ

десь так)
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19.09.2022 10:08 Відповісти
Не приховують тому що їх не стріляють на вулицях. І вони спокійно ведуть війну та призивають нас вбивати.
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19.09.2022 10:50 Відповісти
Лаптекопытное быдло во всей красе. В отместку за свои поражения от ВСУ эти твари бьют по гражданским. Они не понимают, что все их высеры фиксируются на видео и за все это прийдется ответить.
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19.09.2022 09:59 Відповісти
Только импотент рассказывает о своих сексуальных подвигах. Только трус говорит "Мы вам покажем". Украинцы не показывают, они делают. И делают это блестяще, раз ваша территория человеческие отбросы собирает. Что, остальные уже кончились?
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19.09.2022 10:00 Відповісти
Вони не тільки говорять, вони роблять. Вони прийшли на нашу землю, щоб нас знищити, це їхня мета.
Коли вони побачили, що не можуть перемогти нашу армію, то стали з ще більшою люттю катувати і вбивати беззахистних, демонстративно нищити цивільних і полонених, щоб залякати, викликати жах і в такий спосіб зломити спротив, а потім остаточно знищити нас як націю.
Ці покидьки з відео вже давно відкрито говорять про засоби для досягнення іхньої мети.
Ба навіть більше, демонстрацією своїх звірств вони хочуть залякати весь світ: "сматрітє, ми ето можем".
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19.09.2022 10:22 Відповісти
перекласти всіма можливими мовами та розповсюдити по ООНам та інших Красних крєстах

І МАГАТЕ дати один примірник

хай дивляться на це.
любітєлі рускаго міра

взагалі то заклик до винищення мирного населення це непаганий строк у в'язниці
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19.09.2022 10:01 Відповісти
З язика зірвали! Пі кожним словом +.
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19.09.2022 10:05 Відповісти
Пора кацапію заливати кров'ю! Око, за око! Інакше до них не доходить!
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19.09.2022 10:01 Відповісти
hvatit ih i horoshenko dalnoboinimi(treba tomahawki) raketami zakidati....
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19.09.2022 10:03 Відповісти
mne vot interesna - a che eto ono tam na TV tryndit - v perjod na okopi bidlo
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19.09.2022 10:01 Відповісти
Вы уже нам показали, какая вы "вторая армия мира".
Пожите нам ещё !
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19.09.2022 10:02 Відповісти
Покажите
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19.09.2022 12:44 Відповісти
Больше таких роликов !
И если кацапы думают, что они могут нас запугать, то они получают обратный эффект - тотальное отторжение от русскага мира, прилив сил бороться с врагом и уничтожать эту падаль !
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19.09.2022 10:03 Відповісти
ты, главное, приготовься плысть. Днепр нынче холоден и глубок. Покажете, до какой середины вы доплывете. Скоро Залужный отдаст команду на старт. Фальстарты недопустимы, дядюшка Хаймерс на месте выпишет штраф. А пока разминайте кости, хотя и не всем они понадобятся после заплыва...
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19.09.2022 10:03 Відповісти
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19.09.2022 10:04 Відповісти
испохабили пенисное рыло
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19.09.2022 10:09 Відповісти
сборище психопатов и садистов.
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19.09.2022 10:05 Відповісти
У світі немає нації найпотворнішої за кацапів... Натуральні виродки.
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19.09.2022 10:06 Відповісти
Скорбота за закатованими-загиблими на Марафоні імені Зеленського.

Kozak Taras

А на марахвоні концерт в прямому ефірі...

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19.09.2022 10:06 Відповісти
у нас вiйна...то-то нащо так цицьки виставляти...Чи в неi проблеми iз сильною сьтаттю... А пам`ятаю яка вона скромненька була на початку своеi кар`ери. Чи вона потрапила в розсадник роспусти? Хтозна...
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19.09.2022 10:13 Відповісти
Проблеми і в Тані Ліберман, і в тих, хто випускає таке в єфір.
Люди пишуть, що і квартальні ржач-шоу виходять на Марафоні без перерв.
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19.09.2022 10:23 Відповісти
При війні цицьки не потрібні по вашому хиджаб може ще надіти їй?
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19.09.2022 10:30 Відповісти
Це нормальний прикид на ДЕРЖАВНОМУ Марафоні в дні, коли ексгумують сотні закатованих українців?
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19.09.2022 13:05 Відповісти
я тоже был в шоке. Вообще мозги отбиты.
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19.09.2022 23:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1571591278244028417
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19.09.2022 13:00 Відповісти
Я бачила.
Антін молодець.
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19.09.2022 13:08 Відповісти
Поставила 👍, но нервы не выдержали досмотреть до конца....
Все это помню и тогда у меня было негодование,а сейчас после
того,что натворила зевласть, в душе такая буря...И самое ужасное,
что идиоты опять пойдут за него головсовать...
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19.09.2022 18:48 Відповісти
перед выборами будет обнародован чумадан зашкваров, который сейчас коллекционируется не только в Украине, и тогда идиоты начнут начнут метаться в полной дезориентации, и весь поток растерянных будет тулиться к новым политпроектам, которые уже сегодня легко можно рассмотреть даже со спутника.
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19.09.2022 19:02 Відповісти
Скоро у свиноруссов всплывет генетическая память андрофагов и они будут есть друг друга в прямом смысле слова.
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19.09.2022 10:07 Відповісти
Свинособаки себя относят к арьям. Переселенцы с восточной ЧАСТИ УКРАИНЫ, БО ТОГДА ЕЩЕ НАД ЕВРОПЕЙСКИМ КААЗЛАБАДОМ БЫЛО ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЕ ОЗЕРО, которое прорвало естеетвенную плотину, слившись в Черное море, переселились далеко на Восток, где построили Аркаимные города, вплоть до Минусинска. Но через 300 лет катаклизм с недельной ночью, а значит с резким похолоданием, погнал их на юг. Те кто поселились на северо-востоке Индии самоназвались арьями. Но ассимилировав в местных дравидах пересамоназвались в индусов... Кто желает посмотреть на андрофагов, к которым кацапы (через арийскость себя соотносят) поезжайте на северо-восток Индии. Сделайте засаду (вечерком, коли сутенiе) в зарослях реки и вы увидите, шо андрофаги, предки кацапов, подтаскивают проплывающий мимо пылающий деревянный плот с покойником и жадно начинают ласувати пiдсмаженою мертвечатиною. I це дiеться в нашi часи.
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19.09.2022 10:26 Відповісти
они же упоротые нах.й
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19.09.2022 10:08 Відповісти
Немыслимо. Это же безумие. Что они несут?
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19.09.2022 10:08 Відповісти
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19.09.2022 10:09 Відповісти
"...Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в эфире шоу Владимира Соловьева произнесла очередной духоподъемный монолог и поведала патриотической аудитории о том, что его ожидает в случае проигрыша в войне с Украиной.

Симоньян уверена в том, что Запад, "следуя рецептам Гитлера" намерен превратить российское население в "еху [из книги Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера] - омерзительных человекоподобных существ, у которых даже языка не останется, которые будут изъясняться жестами и знаками".
Симоньян также спела песенку "Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ голов не вешать и идти вперед".
_________________________________________________________________________________
Дорогая наша Марго-Боброедка забыла напомнить по какому поводу была создана эта песенка.
Это когда товарищ Буденный в 1920-м со своей Конармией пошел в поход на захват Польши, но получил крепкой 3,14зды от поляков("Чудо на Висле") и вдребезг разбитый покатился домой, в россию, раны зализывать
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19.09.2022 10:09 Відповісти
"Запад, "следуя рецептам Гитлера" намерен превратить российское население в "еху" - как можно ДЕРЬМО во что-то превратить? ДЕРЬМО это уже конечный и необратимый этап эволюции, дальше только разложение на молекулы.
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Вот это я и говорю всегда - этих вырожденцев и деградантов ни переубедить, ни переобучить, ни перевоспитать невозможно.
Все, конец эволюционного развития. Далее тупик.
Только дождаться их физического ухода - минералы и химикалии, взятые взаймы у Природы, вернуть в землю, а черная душа на Небесную Правилку.
Но сколько они еще натворят, пока уйдут...
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19.09.2022 10:24 Відповісти
Симоньян уверена в том, что Запад, "следуя рецептам Гитлера" намерен превратить российское население в "еху [из книги Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера] - омерзительных человекоподобных существ, у которых даже языка не останется, которые будут изъясняться жестами и знаками".

Так сіманьян і салавйов самі перетворюють кацапське насєлєніє в таких істот. І роблять вони це дуже успішно. Виявляється, для цього не треба ніяких біолабораторій.

Ось тут все показано, мабуть всі вже бачили
https://www.youtube.com/watch?v=S7Ta7G9tSbs

А про довоєнне життя кацапів вони самі ж створили цей мультфільм
https://www.youtube.com/watch?v=ORrqkh9LvHA
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19.09.2022 10:37 Відповісти
Какие они храбрые пока их не поймали.
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19.09.2022 10:09 Відповісти
Павло Подопригора

@format_ppe

·

18 сент.

Маруся Звіробій


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19.09.2022 10:11 Відповісти
Шо ты там можешь показать, ху.тина. "Вторая армия мира" оказалась мифом.
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19.09.2022 10:13 Відповісти
Нет больше российского народа, есть путинские твари!!! Человечеству теперь есть кого всем миром ненавидеть.
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Вони не нація. Росіяни- це потвори , не люди, незалежно від їх етнічного походження- руссикие, осетині, чеченці, буряти... всі, хто ототожнюєсебе з РФ.
Найгірша мутація гомо сов"єтікус.
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19.09.2022 10:28 Відповісти
Хех - "Бойтесь нас"...)))
Потворо ти ********-холуйська, запам'ятай - ******* "страхітлива" казочка "пра страшних рускіх" починається зі слів "В одном чёрном-чёрном пакете...".
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19.09.2022 10:20 Відповісти
Очередное доказательство что между рашинских пропагандонов людей нет. После трибунала их всех придётся вешать. Кроме тех, кто раньше из окна вывалится.
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19.09.2022 10:21 Відповісти
Н Всі вони не люди, і ті,хто таке говорить- пропагандисти, і ті, хто це схвалює і втилює на наших теріторіях -вбиває, катує,гвалтує, нишить .
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19.09.2022 12:37 Відповісти
За кожен такий висер пропагондона , пропагондон повинен каратися. Вбивством його, під запис відеокамер. На війні як на війні . І тоді інші будуть замислюватися над своїми словами. І тоді москалі будуть боятися погане слово сказати в бік українців.
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19.09.2022 10:26 Відповісти
Бойтесь кого - если тот который в эфире, то у меня вопрос - дурик сколько раз ты подтягиваешься? Так что бы понимать твою физическую подготовку. Если о коллективном руССком, ну так мы видели усредненного бурята/тувинца, которые могут стайками орудовать против женщин, детей, стариков, и которые ссутся только от слова ВСУ. А если разговор о крови, так мы её не боимся, привыкли, и даже доставляет спокiй, когда ею заливаются оккупанты. Так шо дядько, все мимо, то ты там роССиян этим можеш вдохновлять. Кстати о вдохновлении, покажи фотки своих, шоб понимали, что их ждет в Украине.
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19.09.2022 10:30 Відповісти
просто этот протеиновый батончик ещё не попадал на конкретный замес хотя бы "один на один", а бить слабого, связанного или вооружённым безоружного любой дурак-кацап научен, впитал с молоком самки-кацапки..
особенно противно, когда подобное, борзое тело, после "получения мзды", плачет, сцытся и срётся
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19.09.2022 10:36 Відповісти
Коли ворог бачить, що його не бояться тоді він починає боятися сам.
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19.09.2022 10:38 Відповісти
Полоненим москалям треба показувати відео на яких вони (їх співслужбовці) катують українців (каструють, голови ріжуть і т.д) і питати після цього що з ними за це зробити ? Відповіді записувати на відео і розповсюджувати в І-неті. Хай це побачать рашисти і їх пропагандисти.
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Против безоружных все они герои, а как прижмут их наши на фронте, так бросают танки и драпают.
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Пропагандони кацапії одне навчились робити бездоганно , це - проводити іпсо . !! Понти і кацап це як сіамські близнята . . А от коли доходить до діла - на полі бою , то тут вже не до понтів .
.
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Готують до повної мобілізації. Більше страшилок і ненависті.
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19.09.2022 10:50 Відповісти
Как остановить этот продолжающейся ужас войны? Есть только одно средство-наступление ВСУ.Наступать надо именно сейчас, пока РФ не бросила в бой подготовленные подразделения.То собранное наспех быдло,которое они сейчас бросают в бой не выдержит удара ВСУ на окружение. Они не будут драться на смерть за медальку от Путина в окружении. Паника будет еще большей ,чем в Изюме, где были все таки опытные части и то не выдержавшие украинского наступления.
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19.09.2022 10:51 Відповісти
У них вже немає - підготовлених резервів ,, в хід вже йде все що завгодно ,, від вчорашніх курсантів училищ до зеків і т.д. . Всі більш менш підготовлені війська , вже давно в Україні . .
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19.09.2022 10:57 Відповісти
вот жеж долбоебы, они никак не могут понять что мы их не боимся, а ненавидим и готовы хоть зубами рвать.
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19.09.2022 11:05 Відповісти
Це типова кацапська демагогія:

- або нахабно все заперечувати ("а ви докажитє"!);

- або нахабно усе підтверджувати ("да, ето ми, а што ви нам за ето здєлаєтє?").
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19.09.2022 11:09 Відповісти
Добре. Це треба тиражувати. Чим більше таких заяв, тим більша емоціональна відв'язка наших громадян від росії.
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19.09.2022 11:14 Відповісти
Забагато уваги скотам.
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19.09.2022 11:16 Відповісти
рашисти - це канібали.
Необхідна ізоляція мордору якнайшвидше!
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19.09.2022 11:35 Відповісти
Гиги-гага...
Яка ж мразота відбита.
Я б на місці Української влади не пошкодував грошей і домовився б з Поляками, щоб такі відео перекладали і крутили по всій Європі на великих екранах. Поляки і самі так роблять, але об'єднати зусилля варто було б, тим більше, що Україні це важливо. Щоб кожна людина в Європі це чула, це бачила. Щоб НІХТО, останній бомж без телевізору, не міг сказати, що він не знав які рашисти ********.
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19.09.2022 11:37 Відповісти
***** мокшанским с Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд,шлимазлы!"..и ещё помните,нет вам прощения во веки веков...ВОЗМЕЗДИЕ неотвратимо!!!
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19.09.2022 11:41 Відповісти
это дурачье судя по болтологии в видео живет в ими же построенной иллюзорной реальности. Которая кончается сразу же за границами рашки
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19.09.2022 11:42 Відповісти
Це не люди. Це біологічне сміття,яке підлягає утилізації.
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19.09.2022 11:51 Відповісти
це так хочуть зробити щоб москалів пиз@или скрізь де побачать
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19.09.2022 11:52 Відповісти
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19.09.2022 11:55 Відповісти
Ну вот и признались, а то всё фейки, мейки... Черти.

П.С. А кто этот унтерменш в чёрной майке?
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19.09.2022 12:04 Відповісти
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19.09.2022 12:48 Відповісти
подождите немного и скоро мы к вам прийдем,еще не долго осталось
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19.09.2022 12:57 Відповісти
Мы были соседями с этой кацапской нечистью...
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19.09.2022 13:40 Відповісти
ватные свинособаки конченные.....................................
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19.09.2022 14:00 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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19.09.2022 14:47 Відповісти
Конечно не по морали это. И не все списывает война. Но не тот случай. Сразу намекал, и лайки ставили многие. ,, В плен не брать!!!,,.
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19.09.2022 16:34 Відповісти
За Бучу будуть відповідати наступні покоління росіян. А поки що росіяни отримують по "рєзіновой попє" від ВСУ.
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19.09.2022 16:50 Відповісти
Ось таких знаходити і вішати прилюдно його і все його оточення.Це потрібно робити ще вчора.
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19.09.2022 17:34 Відповісти
ну ці уроди думають що сховалися на мокшанской стороне,не переживайте ординскіе макакі,Українськи руки длінющие вас і там достануть.
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19.09.2022 18:37 Відповісти
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19.09.2022 23:24 Відповісти
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19.09.2022 23:25 Відповісти
Этот ушлепок должен быть показательно ликвидирован !
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26.09.2022 14:38 Відповісти
 
 