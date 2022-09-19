Російські пропагандисти погрожують новими вбивствами мирних українців: "Буча заливает кровью экран. Бойтесь нас. Мы вам еще больше покажем". ВIДЕО

Російські пропагандисти погрожують українцям новими масовими вбивствами мирного населення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звірствами російської армії в Україні кремлівські пропагандисти пропонують залякати країни Європи і Німеччину зокрема.

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