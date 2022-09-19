"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командування російських окупантів забороняє солдатам відступати під страхом смерті. АУДIО
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Російські окупаційні війська розширюють діяльність "загороджувальних загонів".
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Так, російські окупанти спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.
"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових "загороджувальних загонів".
При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - йдеться в повідомленні.
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І це вам не заява Арестовича кілька місяці тому, їй можна довіряти!
Йому краще сісти ніж здохнути. А там приїде пригожин, і можна знову на війну.
Капець у них з логікою сварка.. вона в ті казанки навіть не заглядає
кто будет валить -того будут садить командиры
а кто не будет - того будут валить ЗСУ
чувствую себя бобром из Простоквашино, так и хочется сказать
ДУРЕНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЕ ДА С БЕЛЫМ ФЛАГОМ В ПЛЕН ТИКАЙ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
садить нах#й, чи садить на х#й?
А вот дохнуть они все равно не хотят, животный инстинкт - это все что есть у РАБА (есть только один действенный рецепт Сралина для РАБСКОЙ АРМИИ - это заградотряды)!
Бог, заплакав, ответил:
- Я не доживу...
https://www.youtube.com/watch?v=mDVkbjjx1Sw&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F