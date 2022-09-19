"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командування російських окупантів забороняє солдатам відступати під страхом смерті. АУДIО

Російські окупаційні війська розширюють діяльність "загороджувальних загонів".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, російські окупанти спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.

"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових "загороджувальних загонів".

При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - йдеться в повідомленні.

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