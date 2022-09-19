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"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командування російських окупантів забороняє солдатам відступати під страхом смерті. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська розширюють діяльність "загороджувальних загонів".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські окупанти спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.

"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових "загороджувальних загонів".

При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти відмовляються лікувати в Ростові так званих "добровольців", поранених в Україні, - ГУР

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
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19.09.2022 10:15
+17
вся страна штрафбат с пулеметами в спину
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19.09.2022 10:17
+13
ISW: Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні.
І це вам не заява Арестовича кілька місяці тому, їй можна довіряти!
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19.09.2022 10:19
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19.09.2022 10:15 Відповісти
шо так, шо эдак...
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19.09.2022 10:16 Відповісти
вся страна штрафбат с пулеметами в спину
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19.09.2022 10:17 Відповісти
Тик ток заград.отряды не справляются.Надо ставить две-три линии таких.В третьей линии должен стоять сам КадырДон.
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19.09.2022 10:21 Відповісти
кто будет валить - будут садить на кулдык... кто не будет валить - станет удобрением...
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19.09.2022 10:18 Відповісти
Выбор, прямо скажем, не велик...
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19.09.2022 10:54 Відповісти
ISW: Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні.
І це вам не заява Арестовича кілька місяці тому, їй можна довіряти!
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19.09.2022 10:19 Відповісти
Дебіли..
Йому краще сісти ніж здохнути. А там приїде пригожин, і можна знову на війну.
Капець у них з логікою сварка.. вона в ті казанки навіть не заглядає
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19.09.2022 10:20 Відповісти
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19.09.2022 10:21 Відповісти
задачка
кто будет валить -того будут садить командиры
а кто не будет - того будут валить ЗСУ

чувствую себя бобром из Простоквашино, так и хочется сказать
ДУРЕНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЕ ДА С БЕЛЫМ ФЛАГОМ В ПЛЕН ТИКАЙ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
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19.09.2022 10:22 Відповісти
тут виникає питання інтерпретації:
садить нах#й, чи садить на х#й?
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19.09.2022 10:28 Відповісти
на бутилку
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19.09.2022 10:34 Відповісти
На ху#х сидеть им не привыуать, ведь у них всех "попы резиновые"!
А вот дохнуть они все равно не хотят, животный инстинкт - это все что есть у РАБА (есть только один действенный рецепт Сралина для РАБСКОЙ АРМИИ - это заградотряды)!
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19.09.2022 10:35 Відповісти
На рабZee ничего не меняется...и не изменится через 500 лет...хотя Тальков пел о ста веках о стране дураков и не гениев...😝🤣
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19.09.2022 10:46 Відповісти
- Скажи, Боже, когда в России наступит райская жизнь?

Бог, заплакав, ответил:

- Я не доживу...
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19.09.2022 10:57 Відповісти
За що і поплатився життям , Тальков😠
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19.09.2022 11:40 Відповісти
Не можна відступати, вихід який, (правильно)-швиденько здатися в полон Українським Воїнам.
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19.09.2022 10:46 Відповісти
Дітки "дєдивоєвалі" ще не зрозуміли,що вони воюють з іншою,не совєтскою,армією.Лозунг "триматися з останніх сил" і "ні кроку назад"-мертві.Маневр і підтримка ракет і артилерії,на першому місці.Пора кацапам вже відстрілювати своїх самих "сміливих" орлів за такі накази.А що, зброя є,а не буде команди-не буде і вини."Сначала валите командира,а потом валите сами"-ось вам і інструкція...
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19.09.2022 11:54 Відповісти
Їхай *****
https://www.youtube.com/watch?v=mDVkbjjx1Sw&ab_channel=%D0%91%D0%9C%D0%9F
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19.09.2022 11:50 Відповісти
 
 