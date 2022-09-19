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Кремлівські пропагандисти опублікували відео з полоненою українською "Пташкою" з "Азовсталі". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські пропагандисти опублікували відео з українською парамедиком-добровольцем Катериною Поліщук (Пташка).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Поліщук перебуває у російському полоні. На відеозаписі дівчину називають снайперкою "Азова". Вона українською пояснила, що максимально корисною себе почувала, працюючи медиком.

"Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик", - розповіла "Пташка".

Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя. На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась. Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
Тримайся,Пташка!
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19.09.2022 10:23
+44
Інфо про наших полонених й так майже немає, тому важлива навіть така.

Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
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19.09.2022 10:35
+36
Смілива,чудова дівчина. Повертайся живою 🙏
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19.09.2022 10:24
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Інфо про наших полонених й так майже немає, тому важлива навіть така.

Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
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19.09.2022 10:35 Відповісти
Побачив відео-та ті що його зклепали,волосинки з голови нашої Пташки не варті.Бути в такій катівні і вибачатись перед мамою за мати-кацапи цього не зрозуміють,це за кацапськими скрепами.Бажаю Пташці здоров*я і скорого повернення додому.Її чекають і завжди чекали.А кацапи хай здохнуть...
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19.09.2022 11:09 Відповісти
А що тут паршивого?
Навпаки.. в полоні жінка свинособак на УЙХ посилає))
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19.09.2022 10:54 Відповісти
раз розповсюджують кацапські пропагандони - то це на користь паРаші.

Савченко теж "героїчно" посилала і кацапи розповсюджували це відео.

Який їм зиск?
Не знаю.
Можливо:
- дивіться як українські герої ласі на гроші.
- дивіться яка у нас демократія - полонені дають інтерв'ю.
- дивіться як класно живеться у російському полоні - чиста і сита.
- українська пропаганда бреше про катівні в підвалах...
та т.і.
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19.09.2022 11:02 Відповісти
Ти ще про Мазепу рослажи що він був ..
СЛухай чоловіче..
Ти не дивися совєцьких ХФІЛьМІВ про війну...
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19.09.2022 11:13 Відповісти
Як же ви не розумієте...

У кацапії у спадщину від совєтського зосталися інститути досліджування впливу на підсвідомість.
Навіть якщо ви починаєте заперечувати москальскі вкиди - ви вже їм працюєте на руку - ви вбиваєте у підсвідомість і собі і людям їхнє...

хоча - про що можна казати поколінню відосиків...
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19.09.2022 11:56 Відповісти
Про Савченко. Вона була єдиною жінкою льотчицею у ЗСУ. Декілька разів вперто поступала, її відфутболювали за стать. У Іраку була, на Донбасу воювала стрілком.
Може їй у полоні мізки промили, може вона вже була незрозумілих політичних поглядів. Але вона була у свій час не найгіршою жінкою бійцем.
Про пропаганду. Цей ролік розрахований на внутрішню аудіторію РФ. Нам тільки потрібно знати, що вона досі жива слава богу.
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19.09.2022 12:17 Відповісти
Проект Савченко: хто і що за ним стоїть

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19.09.2022 12:22 Відповісти
Ви ще і читати не вмієте, що я написав)
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19.09.2022 13:15 Відповісти
ok
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19.09.2022 13:50 Відповісти
Савченко ЛЬОТЧИЦЕЮ ніколи не була. Була стрілком на вертольоті.
Годі казок про пілота-винищувача.
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19.09.2022 12:34 Відповісти
нальотчицею вона була на бухло , коли "миротворила" в Косово...з гауптвахти не вилазила.
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19.09.2022 12:52 Відповісти
Стрілок на вертольоті Савченко теж має льотну освіту. Вона у 2009 році закінчила Харківський інститут ВПС і здобула фах штурмана. ) Єдина серед українських жінок у тій порі.
Має 170 годин нальоту і 45 стрибків з парашутом.
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19.09.2022 13:06 Відповісти
Такой посади не має на вертольоті
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19.09.2022 13:07 Відповісти
Звісно, її просто розподілили після випуску на гвінтокрил. За фахом вона штурман літака.
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19.09.2022 13:16 Відповісти
Жінки-льотчиці були ще з 1997 році. Обидві літали на літаках, на Л-39 та Ан-26. Також і вертольотчиці були, як і Савченко. Вона далеко не єдина
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19.09.2022 13:00 Відповісти
Вона не вертольотчиця, вона закінчила на штурмана , просто розподілили на гвінтокрил.
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19.09.2022 13:09 Відповісти
В чому Савченко ще була серед перших. Вона вступила у перший контрактний батальон 95 бригади ВДВ. Ще на початку 2000-х, задовго до навчання у ХУПС.
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19.09.2022 13:13 Відповісти
Сєргєй Чєчєнія,ти не соратниця Савченкової Протороченко,часом? НХ ти вивалюєш тут писанину про Гадю? Всі знають,що Гадя кобилиця з конюшні Медведчука,як і її сестра. До речі,вона вже побудувала хатинку на землі,що її мамашка витребувала для неї у Кличка?
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19.09.2022 15:23 Відповісти
багато хто подивився це відео і навіть не задумувався над перечисленим тобою, навіщо ти уточнюєш, підкреслюєш і зараз розповсюджуєш кацапські норативи?
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19.09.2022 14:32 Відповісти
"... і навіть не задумувався" - доки не почнете думати - а будете тупо дивитись відосики, доти і буде це лайно...
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19.09.2022 14:54 Відповісти
так тиж по твоїй тупій логіці і допомагаєш "думати", чи ти наскільки рощумний у нас що навіть не поняв чому і до чог оя це написав тобі, містер ВПН?
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19.09.2022 20:33 Відповісти
може я дійсно тупий - довго вдивлявся і так і не зрозумів.

Та тим що обговорили питання і звернули увагу - уже буде користь.
ok
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19.09.2022 21:52 Відповісти
Щоб агаадати хто її туди здав під гарантії!
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19.09.2022 12:36 Відповісти
Шо ти мені тут туфту гониш?

Моя суб'єктивна думка на основі тодішньої інформації :
То був запланований ФСБ-ний проект.
Мені і тоді було боляче за наш спецназ, вважаючи її своєю і намагаючись витягнути, полягло 14 !!! воїнів. (тоді писали)

задрало це зебілйо своєю брехнею і тупістю...
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19.09.2022 12:46 Відповісти
Тримайся,Пташка!
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19.09.2022 10:23 Відповісти
Смілива,чудова дівчина. Повертайся живою 🙏
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19.09.2022 10:24 Відповісти
Живою та не зламаною !
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19.09.2022 10:29 Відповісти
Кремлівські пропагандисти мають сидіти на одній лаві підсудних з ідеологами, організаторами, виконавцями злочинів рашизму.

Або повторити долю нацистських колег:

"Самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом"
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19.09.2022 10:27 Відповісти
Шо там з обміном, зюзіки?
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19.09.2022 10:33 Відповісти
***** отримало дуже добрячої звиздюліни від наших хлопців на Харківщині, так що обмін, нажаль, навряд чи буде швидким.. Але те, що наші бійці повернули не тільки численні території нашої Батьківщини, а й захопили у полон тьму орків-дає надію на обмін.
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19.09.2022 10:55 Відповісти
гундяй,а ти порядок обміну знаєш,взагалі?ТобіЄзрадогону поясню.Спочатку полонених повинні засудити і дати конкреті строки.Тут юридична коллізія-кацапи не визнають їх військовополоненими.Вони для кацапів-бойовики.Суд,просьба про помилування,помилування і обмін.Можливий ще запит після вироку від України-про відбування ув*язнення в Україні.Кацапи все затягують.Тому не став на форумі тупі питання для свого хайпу...
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19.09.2022 11:04 Відповісти
бла-бла-бла...
шо там з обміном, зюзіки?
чому азовці зникли з "марахвону"?
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19.09.2022 12:22 Відповісти
Ця "пташка" ще на похоронах мордору запіває, а ми станцюємо...
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19.09.2022 10:41 Відповісти
нехай її бог береже...
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19.09.2022 10:45 Відповісти
Це вам не гадя Савченко
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19.09.2022 10:47 Відповісти
до речі щось гаді не чутно
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19.09.2022 11:08 Відповісти
Мабуть, спилась.
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19.09.2022 12:36 Відповісти
Скололося по медведчуку 😀
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19.09.2022 14:42 Відповісти
Ізраїльтяни вчать свої вояків, якщо потрапили в полон, розповідайте все, що знаєте, і говоріть все, що скажуть.
Треба так і ставитись до всіх заяв наших полонених на камеру. Це під примусом, жодної правди там немає.
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19.09.2022 10:49 Відповісти
Жива наша Пташечка. Молимось за вас, люди зі Сталі!!!
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19.09.2022 11:01 Відповісти
Ми молимось і пишаємося нашими Героями і нашою неповторимою
Пташечкою і нехай кацапи бачать , які в нас мужні дівчата і непереможна нація👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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19.09.2022 11:31 Відповісти
Пташка ще заспіває на могилі *****.
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19.09.2022 11:46 Відповісти
Она могла бы отсидеться где-то в тихом медпункте.
Московиты не понимают какой силы ангелы у таких людей.
За её смерть расплата для России будет страшная.
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19.09.2022 12:40 Відповісти
Головне, що жива, а це дає надію, що інші теж живі, і скоро будуть обміняні. Не дарма ООН заметушилося.
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19.09.2022 13:37 Відповісти
В ЦЬОМУ ВЕСЬ КЛОУН - СПОЧАТК ПОСЛАВ НА ВІРНУ СМЕРТЬ В ПО СУТІ ОКУПОВАНЕ МІСТО,
ПОТІМ СДАВ У ПОЛОН, МАБУТЬ ЯК І ОБІЦЯВ, ЦИНІЗМ ІРОНІЇ В ТОМУ ЩО ЯК БИ МАРІК НЕ
ОБОРОНЯЛИ, ТО В НЬОМУ НЕ ЗАГИНУЛО Б 20 ТИС І МІСТО ЗАЛИШИЛОСЬ БИ ЦІЛИМ.
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19.09.2022 14:40 Відповісти
Таких, як "Пташка" катують виключно з вини Боневтіка і його антимайданівської команди, яка прислужувала янику.
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19.09.2022 16:57 Відповісти
 
 