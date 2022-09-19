Кремлівські пропагандисти опублікували відео з полоненою українською "Пташкою" з "Азовсталі". ВIДЕО
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Російські пропагандисти опублікували відео з українською парамедиком-добровольцем Катериною Поліщук (Пташка).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Поліщук перебуває у російському полоні. На відеозаписі дівчину називають снайперкою "Азова". Вона українською пояснила, що максимально корисною себе почувала, працюючи медиком.
"Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик", - розповіла "Пташка".
Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя. На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась. Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.
Будь ласка, зачекайте...
Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
Навпаки.. в полоні жінка свинособак на УЙХ посилає))
Савченко теж "героїчно" посилала і кацапи розповсюджували це відео.
Який їм зиск?
Не знаю.
Можливо:
- дивіться як українські герої ласі на гроші.
- дивіться яка у нас демократія - полонені дають інтерв'ю.
- дивіться як класно живеться у російському полоні - чиста і сита.
- українська пропаганда бреше про катівні в підвалах...
та т.і.
СЛухай чоловіче..
Ти не дивися совєцьких ХФІЛьМІВ про війну...
У кацапії у спадщину від совєтського зосталися інститути досліджування впливу на підсвідомість.
Навіть якщо ви починаєте заперечувати москальскі вкиди - ви вже їм працюєте на руку - ви вбиваєте у підсвідомість і собі і людям їхнє...
хоча - про що можна казати поколінню відосиків...
Може їй у полоні мізки промили, може вона вже була незрозумілих політичних поглядів. Але вона була у свій час не найгіршою жінкою бійцем.
Про пропаганду. Цей ролік розрахований на внутрішню аудіторію РФ. Нам тільки потрібно знати, що вона досі жива слава богу.
Годі казок про пілота-винищувача.
Має 170 годин нальоту і 45 стрибків з парашутом.
Та тим що обговорили питання і звернули увагу - уже буде користь.
ok
Моя суб'єктивна думка на основі тодішньої інформації :
То був запланований ФСБ-ний проект.
Мені і тоді було боляче за наш спецназ, вважаючи її своєю і намагаючись витягнути, полягло 14 !!! воїнів. (тоді писали)
задрало це зебілйо своєю брехнею і тупістю...
Або повторити долю нацистських колег:
"Самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом"
шо там з обміном, зюзіки?
чому азовці зникли з "марахвону"?
Треба так і ставитись до всіх заяв наших полонених на камеру. Це під примусом, жодної правди там немає.
Пташечкою і нехай кацапи бачать , які в нас мужні дівчата і непереможна нація👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Московиты не понимают какой силы ангелы у таких людей.
За её смерть расплата для России будет страшная.
ПОТІМ СДАВ У ПОЛОН, МАБУТЬ ЯК І ОБІЦЯВ, ЦИНІЗМ ІРОНІЇ В ТОМУ ЩО ЯК БИ МАРІК НЕ
ОБОРОНЯЛИ, ТО В НЬОМУ НЕ ЗАГИНУЛО Б 20 ТИС І МІСТО ЗАЛИШИЛОСЬ БИ ЦІЛИМ.