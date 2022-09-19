Окупанти знищують Бахмут із артилерії. ВIДЕО

Російські окупанти знищують місто Бахмут артилерійськими обстрілами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані кадри однієї з атак окупантів, на яких зафіксовані артилерійські удари по житловим багатоповерхівкам.

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