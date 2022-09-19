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Окупанти знищують Бахмут із артилерії. ВIДЕО
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Російські окупанти знищують місто Бахмут артилерійськими обстрілами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані кадри однієї з атак окупантів, на яких зафіксовані артилерійські удари по житловим багатоповерхівкам.
Топ коментарі
+23 Ким Чен Ир
показати весь коментар19.09.2022 11:15
+19 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар19.09.2022 11:09
+11 Ким Чен Ир
показати весь коментар19.09.2022 12:46
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А вот прильот 155мм снарядів по позиції цього дивізіону як раз і відправить їх на відпочинок до Кабзону
Виростайте вже з цих дитячих штанішок. Немає там людей за парєбріком. Лише орки. Від того, чи то сарумана орки чи саурона, людям Гондору легше не стане.
Вже говорилось про необхідність нищення артилерією ешелонів в дорозі, всі технічні можливості для цього є.
Може ти вмієш з Д-20 влучати в ешелон з 1 пострілу? Ні?
То може ти хоч курс з тактичної медицини пройшов? Теж ні?
Стули *******.
Бахмут это наше место обороны, где и нужны все эти системы. В наступательных операциях они не применяются.