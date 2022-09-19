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Необхідно звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям, - Порошенко

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Пальне для потреб Збройних Сил України має бути звільнене від акцизів.

Про це заявив Петро Порошенко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як зазначається, він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

"У нас є дві принципові вимоги до законопроєктів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України", - зазначив Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

"Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі і монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних Сил України залишаться недоторканими", - зауважив Порошенко.

"Друга позиція - це аграрний сектор і фермери, які зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. Левова частина їхніх посівів була захоплена або спалена ворогом. Блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний", - пояснює п’ятий президент.

"Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?", – зазначає Порошенко.

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"Тут ми готові до компромісів, ми готові шукати порозуміння. Ми сподіваємось, що голос українських аграріїв також буде почутий. Бо це мільйони людей, які сьогодні опинилися у важкому стані в українському селі", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

"Щодо коштів Дорожнього фонду. Спілкуючись з Європейською бізнес-асоціацією, нашими американськими партнерами і українськими асоціаціями представників бізнесу, ми дійшли висновку: якщо ви вже збираєте кошти на Дорожній фонд, більша половина з них негайно має бути спрямована на розширення пропускних можливостей західного кордону України. Дороги ми відбудуємо після нашої перемоги. Треба скоротити кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні блокують експорт України. Інвестиції, які підуть на розширення - це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба зробити.

Йдеться не про ультиматуми, йдеться про єдність парламенту для захисту оборонних коштів України. Йдеться про єдність у кроках, які будуть перешкоджати будь-яким корупційним ризикам. Весь парламент має об’єднатися для захисту України. Це – кредо нашої партії, нашої фракції. Я твердо переконаний, що це підтримується нашим народом", – наголосив Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Добра пропозиція, але є єрмак і не втікший зеля.
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19.09.2022 11:18
+15
Гєтьманцев нє адабряєт.
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19.09.2022 11:19
+13
Порошенко має враховувати, що зелене робить все навпаки, "аби не так, як Порох", бо його тіпає від одної згадки про п'ятого - воно ж хвореньке на голову
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19.09.2022 11:20
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Кошти на дороги можна отримати від західних фінансових структур. Кошти цільові, тому багато не відпилиш. Але заява попередника популістична. Не повинно бути таких преференцій нікому. Момент корупції створюється. Бюджет треба наповнювати. Аграріям можна допомогти на першому етапі кредитами з нульовою процентною ставкою. Та компенсувати всі збитки за рахунок кацапів.
Чому пальне для зсу повинно бути дешевше. Одна річ волонтерська допомога, а друга - фінансування з держбюджету. Мене лякає, що не все льготне паливо попаде до наших військових. Нафіга ці схеми знов.
Але "добра" новина, що єрмакофродіти зроблять все рівно через сраку)))
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19.09.2022 12:50 Відповісти
ЗСУ - підтримую.
Аграрії - складніше, багато угод укладається шляхом бартеру : пальне - врожай, та й важко проконтролювати чи комбайн заправляють чи всьму селу легковики.
КПП на кордоні - треба спільні дії з суміжними країнами.
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19.09.2022 12:54 Відповісти
Я ніколи не підтримував зелене лайно. Також і пєтюню, бо не було за що. Всі ці сцуки відповідатимуть перед законом. Тільки і живу цією надією. Багато за петюней і вовиком лайна.
Сивочолий ще на майдані мене вибісив, а дали тільки підтвердив, що йому не місце при владі. А як пересічний громадянин і бізнесмен він заслуговує моєї глибокої поваги. А зєлік - ні.
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19.09.2022 12:58 Відповісти
Порошенко мабуть не розуміє як зелена шобла поступає треба говорити щоб звільнили від податків усіх виробників асфальту , та надати пільги асфальтоукладчикам та усім дорожньо-будівельним фірмам - тоді боневтік точно ніколи більше дороги не буде будувати назло Порошенку
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19.09.2022 13:19 Відповісти
чому Порошенко піклується про ЗСУ, де кучма, ющенко, зеленський с подібними заявами? тому що Порошенко Гетьман України, а ті, як виявилось, *********** малоросії. де вони зараз- в окопах Ніцци? де їхня поміч для ЗСУ чи може свої статки в швейцарських банках не можуть забрати, бо не начасі.
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19.09.2022 14:07 Відповісти
Начеб-то розумний мужик, а як ляпне шось...автомобілі вже звільняли від оплати митного сбору. Давай ще пальне звільним. Якби ж воно 100% йшло на військо та до аграріїв, то нема питань. Але ж ясно як божий день, що перш за все будуть наповнюватись цистерни можновладців та інших ділків. Халявне паливо, тільки дурний не скористається.
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19.09.2022 15:02 Відповісти
ну, вы тоже ляпаете абы шо... по вашему, что легче ЗЕкоманде украсть, топливо в бочке, или деньги со счета поступившие от акциза? топливо еще нужно продать, а денежки вот они лежат, пускай их на "велике крадівництво", и денежки считай в кармане, вернее в офшорах ЗЕленых воришек. надо просто проработать механизм возврата акциза не в госказну, а на счета Министерства обороны в зависимости от количества потребляемого топлива, а такие отчеты у командиров обязательно имеются. с аграриями сложнее, если им не дать льготы, то они просто включат дополнительные расходы в стоимость урожая, что в итоге приведет к повышению закупочных цен самому же государству, так что тут палка о двух концах. так что, направление мысли правильное, надо только тщательно все обдумать и просчитать.
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19.09.2022 21:24 Відповісти
Ермак убирает Залужного, возможно его жизнь сейчас на волоске. Если это ему удастся на Украине можно ставить крест. С Ермаком надо что то делать прямо сейчас. Нужно просить Порошенко чтобы помешал этому сбыться
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20.09.2022 00:56 Відповісти
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