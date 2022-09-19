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війна (56290) Київська область (3131) міст (826) відбудова (275)

На Київщині відремонтували міст через річку Здвиж, підірваний окупантами під час відступу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними та легковими автомобілями", - написав Кулеба.

Як зазначається, раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області.

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Автор: Наталя Джума
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Пошёл движ через Здвиж !
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19.09.2022 12:00 Відповісти
ватные кацапы по гомноящику скажут-шо прилетел царь ******* пыня 1й ..взмахнул кастылем маггическим ботоксным с калопримником и мост сам воздвигся так как забоялся бендеров..примерно так и будет..вы все врете это постановка триклятого запада
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19.09.2022 13:36 Відповісти
 
 