Царьов розповів про "озвірілих українофілів" в окупованому Криму: "Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами". ВIДЕО

Колишній нардеп, а нині зрадник Олег Царьов поскаржився на українофільські настрої в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Царьов розповів, що особисто кілька разів постраждав від "озвірілих українофілів".

"Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами", - каже Царьов про обстановку на окупованому півострові.

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