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війна (56290) обстріл (21010) Півде́нноукраї́нська АЕС (48)

Момент прильоту російської ракети на територію Південноукраїнської АЕС. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент прильоту російської ракети на територію Південноукраїнської АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл АЕС зафіксували камери спостереження.

Нагадаємо, що 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Південноукраїнської АЕС: Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно. ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Ядерний тероризм рашистів чистої води.
Необхідні термінові поставки Україні від США ракет малої і середньої дальності для ударів у відповідь.
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19.09.2022 12:19
+12
Гамнести обесрейшн должно сильно наверное обеспокоится.
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19.09.2022 12:29
+8
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19.09.2022 12:19
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19.09.2022 12:19 Відповісти
ніхто не сперечається, але де наше ППО?
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19.09.2022 12:54 Відповісти
наші ППО Володя Боневтік надійно три роки закатував під асфальт, а ті що працювали, слуги ОП з ДБР надійно вилучили і три місяці з початку вторгненні в лютому надійно тримали в сейфі офісу ДБР і головне, що ніхто не поніс ніякого покарання.
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19.09.2022 16:36 Відповісти
Ядерний тероризм рашистів чистої води.
Необхідні термінові поставки Україні від США ракет малої і середньої дальності для ударів у відповідь.
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19.09.2022 12:19 Відповісти
а куди ділися наші ракети середньої дальності, наприклад "Сапсан-Грім 2", які мали бути випущені за три роки до декількох сотень з радіусом дії до 500 км.? А можливо хтось ще три роки міг ще розробити інші види ракет, ну не використовувати же ті, що доробив "барига", а наприклад від "патріота" Бені, чи міністра оборони тарана, чи "квартальців"? Що по цьому поводу скажуть 73%, а не кричати до США, щоб дали ракети? Беріть свої і лупіть по кацапні. То де наші ракети?
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19.09.2022 16:40 Відповісти
як де? Заасфальтовані при великому крадівництві.
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19.09.2022 18:55 Відповісти
Гамнести обесрейшн должно сильно наверное обеспокоится.
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19.09.2022 12:29 Відповісти
ага, они скажут это мы виноваты бо не сдаемся оккупантам
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19.09.2022 12:31 Відповісти
Скоріше вони звинуватять Україну в тому, що, мовляв, Україна наражає світ на небезпеку бо побудувала ПАЕС у напрямку прольоту кацапських ракет, а тре було в десь у "лісовій смузі"
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19.09.2022 12:47 Відповісти
Нет на видео траектории прилёта с привязкой к местности.
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19.09.2022 12:32 Відповісти
Это же просто видео с камеры. Я вчера лично видел как вылетали с десяток с300 на Николаев. Люди с области писали, что ещё с моря вслед за ними летят ракеты.
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19.09.2022 12:46 Відповісти
Да я же не спорю о том чья это ракета. Просто видео не информативно. Может у кого то побудить сомнения.
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19.09.2022 13:20 Відповісти
А, ну это да. У нас тут по месту споров хватает, что куда и как летело. А со стороны вообще не разберёшь.
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19.09.2022 13:24 Відповісти
Если лидера народа назвали #уйло, то чего стоят обычные его 4лены?!
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19.09.2022 12:34 Відповісти
У мене передчуття , що прийдеться відключати і охолоджувати всі реактори України , а Європі затягувати паски і постачати електрику Україні на найближчі рік-два , бо 300 метрів це скоріше похибка , ***** в принципі вже сьогодні очікував вибкху на АЕС
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19.09.2022 13:06 Відповісти
це не похибка, це чергове китайське попередження, похибкою стане пряме влучання, ймовірність дуже велика, зважуючи на якість парашинської зброї!
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19.09.2022 14:42 Відповісти
МИД Украины - опять промолчит, и не напишет никаких заявлений, и не подаст в МАГАТЕ, ООН ноты протеста и не попросит ППО хотя бы для АЭС. Ограничится постом в фейсбук? Или нет, они же не попали и подождем пока точно наверняка попадут. Ну правда у них же такие маленькие зарплаты, только на пост в фэйсбуке и хватит.
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19.09.2022 13:10 Відповісти
Взрыв и радиации могло быть больше чем при взрыве на ЧАЭС которая покрыла радиацией 25% территории Украины , 50%-Белоруссии, 10%-Польши и немного попало на Брянскую область, их эта катастрофа ни чему так и не научила возможно что на РФ сильно не попало а если там
полностью отмороженные и ******** на голову людьми, к сожалению это так тоудивляться уже ни чему не приходится.
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19.09.2022 13:52 Відповісти
Чому б не почати пострілювати по Курській АЕС у відповідь? Яка проблема?👈
Можливо, проблема в тому, що захотіли зупинити українську станцію, щоб підняти ціни на електрику.Змова
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19.09.2022 15:03 Відповісти
Нет так дело не пойдет. АЭС должны быть плотно закрыты современной ПРО-ПВО.
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19.09.2022 15:51 Відповісти
а де взяти таку систему? У "слуг" приоритетом був асфальт, ось в нього вони витрачали всі державні кошти. Хіба це головне? Тіштеся обіцянками однієї особи, що "хуже не будет". Що вам ще погтрібно для нормального життя?
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19.09.2022 16:44 Відповісти
 
 