Росіянка просить окупанта привезти трофеїв для сексрозваг: "Иллюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні
Мешканка Росії попросила окупанта привезти з України нашивки ЗСУ та українську форму, щоб використовувати їх у сексуальних іграх.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові. Росіянка наголошує на тому, щоб трофеї для сексрозваг були з тіл убитих українських воїнів.
Топ коментарі
+30 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар19.09.2022 13:27
+18 Тетяна Тать
показати весь коментар19.09.2022 13:27
+16 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар19.09.2022 13:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
лєпрозорій просто.
розкажіть мені будь ласка про харошіх рускіх ще раз
пороговно каждьій
Щоб принагідно показувати поціновувачам руської "культури", у яких всі руські то Толсті з "бєлимі офіцерамі", і в упор не хочуть чути про те, що вони є таке насправді.