Росіянка просить окупанта привезти трофеїв для сексрозваг: "Иллюша, хочу китель хахляцкий. Устроим ролевые игры". АУДIО

Мешканка Росії попросила окупанта привезти з України нашивки ЗСУ та українську форму, щоб використовувати їх у сексуальних іграх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленій СБУ телефонній розмові. Росіянка наголошує на тому, щоб трофеї для сексрозваг були з тіл убитих українських воїнів.

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