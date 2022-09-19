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Українці показали буксирування новітнього російського танка Т-90М "Прорыв", захопленого в Харківській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорыв".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російську бронемашину українські воїни захопили на Харківщині. В мережі опубліковане відео буксирування трофея. Примітно, що буксирування Т-90 відбувається за допомого теж трофейного танка Т-72Б3. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
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19.09.2022 14:11
+16
Гусля, він розутий був.
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19.09.2022 13:56
+14
Репортаж російського воєнкора з Харківщини. Мовою оригинала: «Под Харьковом мы конечно сильно оср@лисль, но это ладно, но зато, когда мы убегали, ВСУ так наглотались пыли из-под наших копыт и копоти от нашей бронетехники, что они нескоро от этого оправятся и поэтому сейчас они нам совершенно нестрашны, тем более, что мы уже очень далеко от них»
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19.09.2022 14:22
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на изоленте далеко не поедешь, нужен танк, чтобы тянуть...
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19.09.2022 13:45 Відповісти
а в тряпки укутанный - это новая версия мангала для защиты от джавелина?
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19.09.2022 14:56 Відповісти
Кто знает, может быть и так. Тряпка как состояние души орка. Она и грязная, и помятая, и подтертая, немытая и нестираная, по ней топтались все кому не лень...Даже джавелин побрезгует таким дерьмом.
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19.09.2022 15:30 Відповісти
Почти, секретное специзделие "Накидка" - якобы снижает заметность в тепловизоре.
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19.09.2022 15:41 Відповісти
Ніколи б не здогадався для чого це під двері кладуть.
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19.09.2022 15:45 Відповісти
То матрасы что-бы орки внутри не бились башкой о броню, но инженеры были бухие, когда проектировали и промахнулись, на чертеже указали что матрасы снаружи.
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19.09.2022 15:43 Відповісти
И что прорвался?
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19.09.2022 13:47 Відповісти
Прорвало😁
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19.09.2022 13:48 Відповісти
Очень даже удачно "прорвашлся", подшаманят и обратно прорвется так, что у кацапов пердаки порвутся и штаны порвутся.
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19.09.2022 14:01 Відповісти
Пішов в прариф.
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19.09.2022 13:50 Відповісти
а шо то за хвост??? шлемофон срусни?
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19.09.2022 13:53 Відповісти
Гусля, він розутий був.
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19.09.2022 13:56 Відповісти
це типу "замітати за собою сліди" хоча сумнівно що кацапам це якось допоможе
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19.09.2022 14:06 Відповісти
хоча ні, він дійсно роззутий.
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19.09.2022 14:08 Відповісти
Гусениця прорвалась.
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19.09.2022 14:15 Відповісти
Блогер танкіст каже що на міні підірвався та його мавпи кинули
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19.09.2022 15:59 Відповісти
а пучок на самом конце "гусли" трака???? то шо??? )))
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19.09.2022 14:26 Відповісти
Ізолєнти не було тільки "рєзінка от трусов". 🙃
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19.09.2022 14:30 Відповісти
Это не просто веревка, а что не есть сверх технологические углеродные нанотрубки, которые прочнее стали на розрыв в 75раз )))
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19.09.2022 23:13 Відповісти
"вагон и маленькая тележка"
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19.09.2022 15:51 Відповісти
... ще й віники ззаду волочаться ! Прям весільний кортеж !
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19.09.2022 13:55 Відповісти
Прорвало каZZапов на ленд лиз
Хотя в апреле было больше, поиздержались поди на демилитаризации и денацификации
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19.09.2022 13:59 Відповісти
Кацапія - щедра душа! Підігнали нам свій танк новий
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19.09.2022 14:00 Відповісти
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19.09.2022 14:11 Відповісти
как то не верится что дрянь с синей изолентой может 5 млн зелени стоить.
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19.09.2022 14:14 Відповісти
Так это по бумагам
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19.09.2022 14:33 Відповісти
Так там вся оборонка строилась по принципу "тендер выиграет тот, кто предложит самую большую цену, чтобы в процентах можно было нажиться лучше". Поэтому у кацапов и ракеты дорогущие, и спутникового наведения нету, и количество их относительно низкое (к сожалению, у нас оборонка до 14-го года такая же была, только без денег). Но не стоит шапкозакидательством заниматься, если кацапы выкинут из ракет неработающие модули с ценником по 1.5 млн баксов за штуку, и начнут ставить китайские, то они смогут и производить те же х-101 значительно дешевле и в большом количестве. Надо уничтожать в тылу врага кацапские заводы с помощью диверсантов или просто взрывом, пожаром, убивать топовых инженеров и руководителей проекта по найму чеченцами и другими желающими. Не факт, что они смогут все это наладить, но мы не можем рисковать. Нужны трупы и сгоревшие сборочные линии.
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19.09.2022 20:20 Відповісти
А позаду танка механик с наводчиком к Кобзону едут..
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19.09.2022 14:16 Відповісти
А вдоль дорогі мьортвіє с косамі стоять! І тішіна...
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19.09.2022 14:23 Відповісти
Оно может и не стоит, но ведь платят же!
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19.09.2022 14:20 Відповісти
Репортаж російського воєнкора з Харківщини. Мовою оригинала: «Под Харьковом мы конечно сильно оср@лисль, но это ладно, но зато, когда мы убегали, ВСУ так наглотались пыли из-под наших копыт и копоти от нашей бронетехники, что они нескоро от этого оправятся и поэтому сейчас они нам совершенно нестрашны, тем более, что мы уже очень далеко от них»
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19.09.2022 14:22 Відповісти
у "асвабадителей" есть хоть что нибудь, что ездит без троса!?
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19.09.2022 14:24 Відповісти
Да, есть новейший современный танк Армата!. oh, shi-...
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19.09.2022 14:44 Відповісти
У кацапов только в канализации бывает "ПРОРЫВ". Конечно, только у тех, у кого она есть.
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19.09.2022 15:04 Відповісти
Три види захисту Релікт , Арена і Накидка ,а просто гусінь злетіла
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19.09.2022 15:49 Відповісти
Джавелину байдуже який сорт лайна шпокать
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19.09.2022 16:06 Відповісти
там броня багатенна слойов как пирог космический титан- там лазер только берет и то в борт...ты не знаешь просто
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19.09.2022 16:32 Відповісти
прорыв анальных ватных пуканов и кацапьих дыро и дыр
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19.09.2022 16:31 Відповісти
А не могли трактором буксироваати та на ушиткій світ показати ож шо то е - "русобляха".
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19.09.2022 16:43 Відповісти
Досить того, що його буксирує відібраний у кацапів раніше та "українізований" Т-72
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19.09.2022 21:15 Відповісти
"Прарьів" чомусь ПАРВАЛСЯ.
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19.09.2022 17:34 Відповісти
Посунули, як здихоту на скотомогильник.
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19.09.2022 20:17 Відповісти
Росіяни модернізували двигун В-2,той самий,яким оснащувався ще героїчний Т-34.Це той самий двигун,кожного разу ставлять більш потужну турбіну та постійно форсують,а воно димить і ледве їде.Це недотанк.Армату почали робити з потужним двигуном,але все стало.Росіяни обманюють усіх свої ми проривами,це72і танки і модернізовані як небудь В-2.Нічог нового РФ не зробила після СССР,вони всім брешуть,і нову імпортну електроніку ставлять на совецькі танки як небудь.РФ-це брехуни.
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20.09.2022 01:25 Відповісти
 
 