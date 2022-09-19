Українці показали буксирування новітнього російського танка Т-90М "Прорыв", захопленого в Харківській області. ВIДЕО

Українські бійці затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорыв".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російську бронемашину українські воїни захопили на Харківщині. В мережі опубліковане відео буксирування трофея. Примітно, що буксирування Т-90 відбувається за допомого теж трофейного танка Т-72Б3.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка попросила нареченого привезти з України відрізану голову та одяг вбитих для секс-ігор. АУДIО