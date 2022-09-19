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Українці показали буксирування новітнього російського танка Т-90М "Прорыв", захопленого в Харківській області. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці затрофеїли новітній російський танк Т-90М "Прорыв".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російську бронемашину українські воїни захопили на Харківщині. В мережі опубліковане відео буксирування трофея. Примітно, що буксирування Т-90 відбувається за допомого теж трофейного танка Т-72Б3.
Топ коментарі
+20 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.09.2022 14:11
+16 MausMike
показати весь коментар19.09.2022 13:56
+14 николай николаенко 598090f8
показати весь коментар19.09.2022 14:22
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Хотя в апреле было больше, поиздержались поди на демилитаризации и денацификации