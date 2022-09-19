Бронежилет врятував мене від уламка, - Бутусов. ВIДЕО

Українські бійці виявили осколок у бронежилеті, яким на передовій користується головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Бутусова, ймовірніше за все, осколок поцілив у нього ще в Сєверодонецьку.

"Там з усіх боків летіло, тому і не помітив", - розповідає Бутусов на відеозаписі, на якому українські бійці дістають осколок з бронежилета.

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