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війна (56290) Бутусов Юрій (3126)

Бронежилет врятував мене від уламка, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці виявили осколок у бронежилеті, яким на передовій користується головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Бутусова, ймовірніше за все, осколок поцілив у нього ще в Сєверодонецьку.

"Там з усіх боків летіло, тому і не помітив", - розповідає Бутусов на відеозаписі, на якому українські бійці дістають осколок з бронежилета.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
Сто років живіть та бережи Вас Господь
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19.09.2022 17:29
+44
А шо там на передовій? Люсю не зустрічали?
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19.09.2022 17:30
+37
Бережіть себе !
Ви нам потрібні, Ви потрібні Україні !
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19.09.2022 17:32
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Сто років живіть та бережи Вас Господь
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19.09.2022 17:29 Відповісти
А шо там на передовій? Люсю не зустрічали?
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19.09.2022 17:30 Відповісти
Люся постить! Скоро хенералом стане!
Отака вона користь постів!
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19.09.2022 17:35 Відповісти
@Да-это-я

>Люся ... Скоро хенералом стане!

Якщо ЗЕ затримається ще на одну каденція - 100% стане і після війни замінить Залужного. Після війни.
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19.09.2022 20:11 Відповісти
люся на колчаківських фронтах
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19.09.2022 19:07 Відповісти
Бережіть себе !
Ви нам потрібні, Ви потрібні Україні !
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19.09.2022 17:32 Відповісти
Дай Боже вам і щоб надалі ні кулі ні осколки ні шаблі не брали...
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19.09.2022 17:32 Відповісти
поздоровляю, Юрію !
бережись

броник часом не з тих, за які Марчелло посадили ?
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19.09.2022 17:33 Відповісти
і для гарного настрою:
Уфа перед самітом Брикс
боюсь якби тьотка в ліс не пішла


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19.09.2022 17:35 Відповісти
Потьомкінська Уфа🤣
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19.09.2022 17:44 Відповісти
Крисевич,та заспокойся ти...вВ відео Бутусов дякує Харькову за бронежилет.Щоб тобі було вже зовсім ясно,то це бронежилет не з тої партії бронежилетів,за які когось грозилися посадити...
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19.09.2022 22:31 Відповісти
Бережіться, бо ще, не дай боже, одні арестовичі полишаються
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19.09.2022 17:34 Відповісти
вони невмирущі хащики!
воно постить, звання заробляє, займає жіноче місце. На гарну жінку, що працює рупором, хоч приємно дивитися) А рупор з люсечки куйовий виходить(
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19.09.2022 17:39 Відповісти
для нормальних чоловіків- це так... Але ОПушка знає на кого у них стирчить...
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19.09.2022 18:38 Відповісти
Мены просто цікаво,Магас,яким боком тут обдристович?Ви що ,його рекламуєте? Бутусов це журналіст з великої букви,а то одоробло пристосуванець.Це що рівні величини?Рівняйте його-обдристовища-з скотобєєвою чи солов*йовим чи кисельовим...
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19.09.2022 21:59 Відповісти
з другим Днем народження!
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19.09.2022 17:36 Відповісти
Не каркай, худобо!
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19.09.2022 18:16 Відповісти
Юро, не балуйся , береже себе!
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19.09.2022 17:41 Відповісти
Зараз в Україні такий погляд навіть у дітей! Ворог має бути знищений! Юра, вогонь! 🔥🔥🔥
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19.09.2022 17:46 Відповісти
Лучшая жилетка - бронежилетка.)
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19.09.2022 17:49 Відповісти
ты там, Юра, поаккуратней!
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19.09.2022 17:54 Відповісти
Не веришь Бутусову - смотри сказки Люськи Арестович, она - настоящий зеленый херой.
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19.09.2022 18:12 Відповісти
может ты просто свиноцабака...?
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19.09.2022 20:21 Відповісти
Настоящий военкор, респект храбрости Юрия Евгеньевича. Живите сто лет!
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19.09.2022 18:10 Відповісти
це той бронежелет за який Марченко ДБР тягає ?
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19.09.2022 18:11 Відповісти
Той самий, який закуплений ще у 2016 році.

А з 2020 ЗЕлені ***** взагалі не закупили жодного бронежилета та жодної каски.

ЗЄ таки готувався до вторгнення РФ, але не в інтересах України.
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19.09.2022 18:28 Відповісти
100% и дорожки постелил и ВХОД на материк разминировал…………
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19.09.2022 21:21 Відповісти
Бережіть себе! Ви нам потрібні!
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19.09.2022 18:23 Відповісти
У кожної людини в житті були випадки, коли вона могла загинути просто так, по дурному через накладку кількох негативних моментів чи навіть через якусь прикрість.
Сьогодні, коли йде війна і у птаха смерті в розпалі свої жнива, про це якось недоречно й казати.
Бо тому, хто підсвідомо відчуває за собою подих ангела-охоронця, є немислимішою уява про загибель у теплому морі від отруйної риби чи від невдалого падіння на спуску гірськолижного курорту, аніж від кулі снайпера після пуску у весь зріст зенітної ракети по літаку з усією верхівкою рашистської пітьми.
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19.09.2022 19:08 Відповісти
@Тонка червона лінія

Отруйна рашистська риба у теплому морі? Це там, де волни падають вниз стремітельним домкратом?

Ясне діло, там і зенітну ракету можна запустити у весь зріст, під час падіння на лижах...

Ну ви поет!
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19.09.2022 20:18 Відповісти
Юрію!
Харош уже бігати по передовій! Майте совість!
Ви потрібні Україні живим-здоровим!
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19.09.2022 19:31 Відповісти
Надевавайте на всякий случай 2 броника . Как говорится: ,,Бережоного и бог бережот"
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19.09.2022 20:02 Відповісти
Пані Ірина-броніки це не презервативи.Їх два зразу не одягнеш.І хоча Бутусов сказав про засоби індивідуального захисту-то це не про спіраль чи пезерватив.А берегти себе від осколків кацапів треба.Видно що Бог має види на Бутусова,як і ми бажає йому подовше бути живим і не ушкодженим...
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19.09.2022 23:01 Відповісти
Пане Юрію , бережіть себе - велике прохання від учасників форуму і не тільки 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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19.09.2022 20:30 Відповісти
Пане Юрію хай Вас Господь береже. I ви бережіть себе.
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19.09.2022 20:52 Відповісти
Невеличка річ, а життя зберігає
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19.09.2022 21:52 Відповісти
нда, жизнь хрупкая, осколочек размеров со семечко попадет и каюк.
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20.09.2022 03:02 Відповісти
Попал бы в почку и все, привет Юра. Слава богу , что был в жилете. Долгих лет!
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20.09.2022 04:54 Відповісти
 
 