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Дівчина-скрипалька зі сльозами на очах грає "Пливе кача" у центрі Варшави. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

У Варшаві на одній із центральних площ українка зіграла на скрипці відому пісню "Пливе кача".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з виконанням пісні, яка звучить під час поховання українських героїв, опублікований у соцмережах. На відео скрипалька стоїть на колінах і плаче.

"Варшава. Дівчина зі сльозами на очах, навколішки виконує скорботну "Качу", - пише автор публікації у коментарі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+47
Це лише наша біль...Вистоїмо.
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19.09.2022 18:36
+46
Дякую.Слава Україні!!!
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19.09.2022 18:16
+46
Так є. Але складно цю тему сприймати, жуючи гамбургер. Не варто їх винити. Воно наше до зламу душі. Нема за що їх винити, воно не їхнє. Вони цього не відчуватимуть, допоки ми їх від цього захищаємо.
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19.09.2022 18:24
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Дякую.Слава Україні!!!
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19.09.2022 18:16 Відповісти
Щоб цих кацапів окупантів Бог скарав! За що це нам...?! Щоб до них відносилися всі ті народи, яких вони зробили рабами, так само, як вони відносились до тих народів , не більше і не менше...!! "Око за око , зуб за зуб!" " Аз воздам "! Амінь!

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19.09.2022 19:44 Відповісти
Жаль, что прохожих это, скорее всего, не волнует. Девушке благодарность и уважение.
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19.09.2022 18:18 Відповісти
Так є. Але складно цю тему сприймати, жуючи гамбургер. Не варто їх винити. Воно наше до зламу душі. Нема за що їх винити, воно не їхнє. Вони цього не відчуватимуть, допоки ми їх від цього захищаємо.
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19.09.2022 18:24 Відповісти
З легкою рукою Зеленського і Ко ми чомусь захищаємо не себе, а Європу, а вона, ****, це не цінує. Хвилину, всі прикордонні країни входять в НАТО, захищені 5-ю статтею і ядерним зонтиком Штатів, Англії та Франції. Тому не потрібно повторювати штампи від людей, які намагаються таким чином виправдати те, що Європа повинна давати озброєння, бажано безкоштовно, а вони знову будуть класти асфальт.
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19.09.2022 19:55 Відповісти
Краще що чув за останню неділю
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19.09.2022 22:01 Відповісти
Це лише наша біль...Вистоїмо.
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19.09.2022 18:36 Відповісти
Поголджуюсь. Лише не "наша", а "наш".
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19.09.2022 18:38 Відповісти
Все так.Тільки "погоджуюсь"
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19.09.2022 18:40 Відповісти
Так це лише наша біль
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19.09.2022 22:02 Відповісти
Біль неймовірний..... Плаче моя Україна за своїми СИНАМИ.... Героям Слава!!!! Дякую дівчині.
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19.09.2022 18:47 Відповісти
😢
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20.09.2022 15:51 Відповісти
сколько горя принесли россияне украинцам. сотни лет уничтожения и насилия. этот исторический шанс должен положить конец связям с Мордором
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19.09.2022 18:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FwKZRbsyuUQ
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19.09.2022 19:10 Відповісти
Пливе кача...Заливаюсь слізьми. Скільки болю і горя.
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19.09.2022 19:28 Відповісти
Боже, дякую Тобі, що з Твого Благословіння є люди, що здатні написати такій твір..
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19.09.2022 19:36 Відповісти
Ne mozu bes slis sluhaty. Gerojam slawa!
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19.09.2022 19:42 Відповісти
В самого сльози на очах... не можу слухати спокійно цю пісню після Небесної Сотні. Слава Україні
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19.09.2022 19:46 Відповісти
В той же час друзі ЗЕленого регочуть на концертах та бухають по барах
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19.09.2022 19:49 Відповісти
Верх цинізма від зелі - ордени їм роздає!
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19.09.2022 21:11 Відповісти
Украiна сумуэ, а зелень регоче. Щира подяка дiвченi.
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19.09.2022 20:25 Відповісти
для них це шашлики, дєнь побєди, не на часі, марафон на тб, асфальт і по дрібниці- гумдопомога у Чернігові, Запоріжжі (цілими составами) і головне- я вам нічего нє должен.
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19.09.2022 20:36 Відповісти
Яка велика біль, яке горе нам несе тисячоліття орда, яка сьогодні називаються росія. Ми також допомагаємло орді вбивати себе, розпустивши свої вуха вибираючи керувати собою самих запеклих українофобів, які зухвало набрехали. Добре, що хоч можна поплакатися в Польщі, а то вибраний Боневтік зробив так, що кожен клаптик землі в Україні прострілюється чи закидається ракетами. "Хужє нє будєт".
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20.09.2022 07:32 Відповісти
 
 