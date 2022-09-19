Дівчина-скрипалька зі сльозами на очах грає "Пливе кача" у центрі Варшави. ВIДЕО
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У Варшаві на одній із центральних площ українка зіграла на скрипці відому пісню "Пливе кача".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з виконанням пісні, яка звучить під час поховання українських героїв, опублікований у соцмережах. На відео скрипалька стоїть на колінах і плаче.
"Варшава. Дівчина зі сльозами на очах, навколішки виконує скорботну "Качу", - пише автор публікації у коментарі.
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