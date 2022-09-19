15 493 40
Бійці ССО з ПТРК знищили спостережний пункт російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Бахмутському напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ пострілом з ПТРК знищили спостережний пункт російських окупантів.
Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операції ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Шимус
показати весь коментар19.09.2022 21:02
+20 vadyan
показати весь коментар19.09.2022 20:20
+9 Amber
показати весь коментар19.09.2022 20:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
головне ідентифікація зброї???
а ви можете бути хоч генералом або адміралом, та це не дає вам ніякого права давати комусь якісь поради і рекламувати себе великим цебе в військовій справі...
вам так закортіло поумнічать? чи ви просто не вмієте спілкуватися і відповідати на прості питання...
адна извилина и та от фуражки !!!
чем больше тужишься шото из себя показать - опытного, бравого да бывалого, тем больше на идиёта смахиваешь)) даже уже не интересно ))))
( я був самим старшим у класі і мене призвали найпершим І коли через кілька років я зустрівся з своїм однокласником (а на той час я вже не тільки послужив солдатом але й провчився у військовому училищі) то трохи не розреготався йому в лице : він мені почав розказувать що він "дємбєльнувся" в останній день перед Новим Роком тому що був "незамінним" у підрозділі Специфіка його роботи була така що взимку він абсолютно був у підрозділі не задіяний - його техніка працює переважно в теплу пору року Але ж він не знав що Я ЦЕ ЗНАЮ! Тобто його не відпускали з-за "розпи*дяйства"
І цей "клоун" думає що його не "розкусили" Якщо він і служив (у чому в мене є великі сумніви) то його всю службу "чмирили" і не вважали за повноцінного в підрозділі...
Виходить що нашого "героя-морячка" змушували "прийнять "російське громадянство" за рік до того як Росія проголосила про власний суверенітет? Для "олухів" ще "прокотить" Але не для мене! Тим більше що я сам прослужив у Росії по грудень 1992 року Ні про яке "російське громадянство" і мова тоді не велася! Я поступав до російського ВУЗу в серпні 1992 року Ніхто й не писнув про якесь громадянство!
А тепер - просто вали кобилі у тріщину. Строчи-дрочи, твоя забава, копійочне чмо
По-друге , ці "два-три кацапи" шкодили набагато більше ніж танк - бо наводили на наші війська артилерію!
не с проста лугандоновцы сегодня дружно взвыли "вова, забири нас к сибе!"....