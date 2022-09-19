Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху на фронті, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 208 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – збираємося щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.
У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують утекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.
Зараз це дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
https://www.youtube.com/watch?v=TZK5ZVRB-c8
А йще ніяких "живих грошів" : тільки зброя й тільки конкретним військовим підрозділам й під контролем відомих волонтерів ...
найбільше зусиль треба на початку, для початкового імпульсу.