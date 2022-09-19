Підрозділ "Браконьєри" показав кадри знищення російського танка. ВIДЕО

Українські воїни окремої тактичної групи "Браконьєри" Української Добровольчої Армії показали кадри знищення танка та БТР російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Браконьєрів" у фесбуку, передає Цензор.НЕТ.

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