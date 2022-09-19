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Підрозділ "Браконьєри" показав кадри знищення російського танка. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни окремої тактичної групи "Браконьєри" Української Добровольчої Армії показали кадри знищення танка та БТР російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на сторінці "Браконьєрів" у фесбуку, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+40 Йцу Кенг 07b0c614
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+23 Red_Sky_On
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+18 Чайка Київ
показати весь коментар19.09.2022 21:26
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