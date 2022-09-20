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Таран російської БМП-2: "Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

9 вересня на Харківщині українська бойова машина розмінування протаранила БМП-2 росіян. Тепер стали відомі деталі цього бою.

Детальну інформацію про бій та розповідь його учасника публікує інформаційний портал "Тиск", повідомляє Цензор.НЕТ.

МБР на базі Т-64А рухалася першою в колоні. За нею їхали БМП-2 і трофейний Т-72Б3.

Таран російської БМП-2: Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет 01

На трасі між селами Вишневе і Слабунівка українці побачили, як їм назустріч виїжджає ворожий БМП. Росіяни не бачили наших бійців через перепад висоти. Українці взяли машину ворога на таран, а потім розстріляли екіпаж БПМ-2 та 4 росіян, які їхали на броні.

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Таран російської БМП-2: Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет 02Таран російської БМП-2: Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет 03Таран російської БМП-2: Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет 04Таран російської БМП-2: Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет 05

Втрат з українського боку нема, захоплено БМП-2 та стрілецьку зброю російських солдатів.

Портал публікує пряму мову учасника подій - десантника, ім’я якого не називають. Наводимо її повністю.

"Короче, я сидів у башні тральщика, в правому люці, з НСВТ. НСВТ і до цього щось був лаганий: він чомусь не працював, але нібито повинен був спрацювати - треба було туго натиснути на кнопку, - так мені, принаймні, сказав мехвод (ще у цього НСВТ ніх#я не працює чебурашка - ось цей електропривод, який його обертає. Тобто він крутиться цими крутилками і це нереально незручно з нього стріляти - хіба що я міг вилізти і вручну з нього стріляти. Це нормальний варіант був, але це треба було одразу відкрити люк і так їхати).

Наш тральщик завжди в колоні їде першим: ми всім прокладаємо маршрути, ну а в даному контексті на трасі ми найбільш броньовані нах#й і тут це зіграло п#здату роль. Ми важкі, захищені і тут мехвод помічає на цьому перепаді те, що на зустріч нам їде беха. Ми зупиняємося, чекаємо.

І трапилося що: я навівся, бл#ть, на місце, де повинна була виїхати беха. Вона потихеньку виїжджає на горизонті, я зі всієї, сука, сили натискаю на кнопку електроспуску - і ніх#я, не вдається вистрелити. Я відкриваю люк - він, сука, не відкривається, а не відкривається тому що треба тупо зі всієї сили #банути вгору - і тільки тоді він защолкується, а не падає назад. У підсумку мехвод кричить "Я ЙДУ НА ТАРАН!", я йому "ДАВАЙ!"

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Ми, коротше, зі всієї дурі розганяємося, десанту за баштою я якось встиг вилізти закричати, щоб вони трималися міцно, бо ми зараз у#бемо. Ми як у#бали ту беху - вона одразу полетіла в кювет разом з піхотою на ній. Чому мої пацани не злетіли (4 трошника)? Вони не злетіли тому, що ми на 40-тонній х#єті, а ці чорти на легенькій бесі, тому вони полетіли, а нас якось і не сильно смикнуло. Ну, тобто смикнуло, але не жорстко. Одразу після цього я намагався вилізти в правий люк, в мене ніх#я не вийшло, я тільки відкрив щілину і побачив як впритул, сука, буквально з 10-15 метрів мій десант розстрілює цих підр#л. Я виліз в інший люк, але на той момент уже наш тральщик почав назад від'їжджати заднім ходом. Десант з танка вже зліз, я х#ярю на рух, тобто кущі рухаються, я в нижній зріз куща намагаюся стріляти - рух припиняється, все таке.

В підсумку ми відкотилися, беха розй#бана, п#дари мертві - все класно. Наш механік-водій ще каже: "та я в World of Tanks грав, знаю як це робити")) А, і ще мехвод мені потім сказав, що він бачив, як мехвод з бехи вилазив і впав як гамно на землю".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+65
"Та я в World of Tanks грав, знаю як це робити" - тобто профі з величезним досвідом 😁!
А якщо серйозно, то українські захистники найкрутіші. Слава Нації, смерть ворогам!
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20.09.2022 09:01
+64
Нехай вам щастить, хлопці .
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20.09.2022 09:00
+38
Ця розповідь з часом стане класикою української літератури обов'язковою для вивчення в школах
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20.09.2022 09:05
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20.09.2022 08:56 Відповісти
Нехай вам щастить, хлопці .
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20.09.2022 09:00 Відповісти
"Та я в World of Tanks грав, знаю як це робити" - тобто профі з величезним досвідом 😁!
А якщо серйозно, то українські захистники найкрутіші. Слава Нації, смерть ворогам!
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20.09.2022 09:01 Відповісти
Ця розповідь з часом стане класикою української літератури обов'язковою для вивчення в школах
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20.09.2022 09:05 Відповісти
Чомусь згадав "Розповідь підривника" Жванецького))))
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20.09.2022 09:34 Відповісти
Тільки, бажано, без кацапських матів. Треба їх залишити тим організмам.
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20.09.2022 09:40 Відповісти
То замість молитви для русні
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21.09.2022 00:19 Відповісти
Прекрасная сцена для будущего фильм
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20.09.2022 12:39 Відповісти
Почините технику, пацаны! А то люки не открываются, пулемёты не стреляют. Нельзя рассчитывать на везение только. А если бы вместо бмп выеал танк на встречу?
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20.09.2022 09:06 Відповісти
То що.гармати в них немає.аби працював кулемет то була б така ж херня.в них навіть немає активного захисту тільки посилена лобова броня листом все .це така ж інженерна машина.кулемет для самозахисту і броня від куль та дрібних гармат
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21.09.2022 00:21 Відповісти
красиво звучит - "а вон пидорок без головы лежит..." как мед на душу...
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20.09.2022 09:07 Відповісти
Он и до этого был безголовый.
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20.09.2022 11:06 Відповісти
беха розй#бана, п#дари мертві - все класно ...
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20.09.2022 09:12 Відповісти
Надіюся - БМП наші хлопці відремонтувать зможуть і пустить на власну користь! Ну а кацапи вже "ремонту не підлягають"! Але це вже не наша проблема!
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20.09.2022 09:23 Відповісти
На запчастини може піти.
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20.09.2022 09:50 Відповісти
Розповідь просто феєрична!
Це треба вміти, і кацапа бити, і так красномовно про це розповідати!
Браво!
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20.09.2022 09:29 Відповісти
Голівуд нервово куре в затяжку - танк без пушки фігаче БМПху тараном шо аж орки розлітаються.
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20.09.2022 09:34 Відповісти
На рахунок World of Tanks та американських бойовиків
Родич з товаришем залишилися живі, після того як в ближньому бою, перебували за бехою, а кацап з іншої сторони. Його товариш, згадав як в американських фільмах, поліцейські стріляють по ногах на рівні землі. Так кацапа і завалили
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20.09.2022 09:46 Відповісти
Файна реакція в бою завжди допомагає ))
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20.09.2022 09:46 Відповісти
"Ми на 40-тонній *****, а ті чорти на легенькій бесі" -- 😂
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20.09.2022 09:58 Відповісти
Ї р!
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20.09.2022 10:27 Відповісти
Кацапи тут вам смерть в Україні, куди ви чотри порепані полізли.
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20.09.2022 11:51 Відповісти
Слава збройним силам Украiни! Смерть ворогам! Хлопцi хай вас Господь береже.
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20.09.2022 21:22 Відповісти
 
 