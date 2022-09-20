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У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи: "Окупанти знову палять". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 2 гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя лунають вибухи. ВIДЕО

Зазначається, що поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. У міськраді з'ясовують подробиці.
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Топ коментарі
+14
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20.09.2022 09:26
+6
Треба щоб Хаймарс виписав штраф тварям за куріння в громадському місці.
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20.09.2022 09:09
+4
Муміфіковане г**но.
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20.09.2022 09:29
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Треба щоб Хаймарс виписав штраф тварям за куріння в громадському місці.
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20.09.2022 09:09 Відповісти
Хаймарс у перекладі означає Махорка ?
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20.09.2022 09:27 Відповісти
дайте федорову ще один орден негайно за фейсбучні пости з ранку до ночі
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20.09.2022 09:12 Відповісти
***, зрання у нас відвалюють, аж стіни ходуном. А там падлючі свинособаки надійно засіли в водопровідних каналах.
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20.09.2022 09:16 Відповісти
негайно заборонити паління у армії рф!
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20.09.2022 09:18 Відповісти
Вони не палять. Вони негативно гасять.
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20.09.2022 09:23 Відповісти
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20.09.2022 09:26 Відповісти
Муміфіковане г**но.
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20.09.2022 09:29 Відповісти
Сколько же лет длилось это сумашедствие? Примерно 80 полных лет на вскидку. Во дурдом был.
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20.09.2022 09:55 Відповісти
У кацапiв й зараз вiн продовжуЭться....
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20.09.2022 11:03 Відповісти
 
 