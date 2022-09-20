У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи: "Окупанти знову палять". ВIДЕО

Сьогодні зранку, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 2 гучні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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"Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучні вибухи", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. У міськраді з'ясовують подробиці.