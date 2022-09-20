8 278 10
У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи: "Окупанти знову палять". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні зранку, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали 2 гучні вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Окупати невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. У міськраді з'ясовують подробиці.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар20.09.2022 09:26
+6 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар20.09.2022 09:09
+4 Hulio
показати весь коментар20.09.2022 09:29
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар20.09.2022 09:09 Відповісти Мені подобається 6
Hulio
показати весь коментар20.09.2022 09:27 Відповісти Мені подобається 0
Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар20.09.2022 09:12 Відповісти Мені подобається 4
Огусто
показати весь коментар20.09.2022 09:16 Відповісти Мені подобається 3
Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар20.09.2022 09:18 Відповісти Мені подобається 0
Garry Grant
показати весь коментар20.09.2022 09:23 Відповісти Мені подобається 3
Ksenia VB
показати весь коментар20.09.2022 09:26 Відповісти Мені подобається 14
Hulio
показати весь коментар20.09.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 4
Борис Дородный b39ee959
показати весь коментар20.09.2022 09:55 Відповісти Мені подобається 4
Лариса Щепак
показати весь коментар20.09.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...