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Воїни ДШВ про визволене Богородичне на Донеччині: "Село-привид. Усюди розкидані речі загарбників". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїни ДШВ ЗСУ звільнили село Богородичне на Донеччині та показали, як виглядає зараз населений пункт після окупації рашистами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України.

Тривалий час, в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої... однак наші війська його звільнили!", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ визволили Щурове на Донеччині. ВIДЕО

Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі. По церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від окупантів.
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Топ коментарі
+18
Мразота кацапская несёт только смерть и разруху. Твари.
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20.09.2022 10:25
+8
Паломнікі...
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20.09.2022 10:13
+6
Скоро кацапня буде привидами
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20.09.2022 10:17
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Паломнікі...
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20.09.2022 10:13 Відповісти
Вот правильная тушонка с надписью ZV. Все орки рано или поздно превратятся в тушонку
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20.09.2022 10:14 Відповісти
"Своих не бросаем", а перерабатуем на тушенки в автоклаве
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20.09.2022 10:36 Відповісти
"ZVерьйо"
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20.09.2022 10:58 Відповісти
Своих не бросаем - доедаем до последней крошки!
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20.09.2022 13:59 Відповісти
Скоро кацапня буде привидами
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20.09.2022 10:17 Відповісти
Як казав Байден БОМЖатня путлера типа АсвабадителЬ...и...
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20.09.2022 10:19 Відповісти
Мразота кацапская несёт только смерть и разруху. Твари.
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20.09.2022 10:25 Відповісти
Странно, что Кирилл и Онуфрий молчат по поводу разрушений храма и проживания "асвабадителей" в монастыре. Никак считают это богоугодным делом...
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20.09.2022 10:28 Відповісти
Що ці дикуни поробили на нашій землі, фашисти хоть храми не руйнували, а в цих двуногих варварів нічого святого.
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20.09.2022 10:28 Відповісти
прокляття вам, рашисти, та всім вашим нащадкам
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20.09.2022 12:26 Відповісти
"Благочестивые паломники" напис на вході до церкви,занавіс
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20.09.2022 12:37 Відповісти
а наші президенти ідіоти в своїх промовах на мову ворога переходили, підлещувалися до російськомовної мразоти.

ну, то допомогли тобі ті мо?калі,,cинку...
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20.09.2022 12:57 Відповісти
россияне скоро они будут жрать личинки от мух - заявление одного из высокопоставленных финансистов , я так понимаю что решение по ,, убийству ,, паРашной экономиеи уже принято.
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20.09.2022 13:07 Відповісти
 
 