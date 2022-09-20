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Прототип дрона-винищувача Bayraktar Kizilelma з українським двигуном пройшов успішне випробування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

19 вересня турецька оборонна компанія Baykar Makina повідомила про успішне проходження першого тесту на моторну інтеграцію свого реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kizilelma.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

Цей надзвуковий малопомітний дрон оснащується виробленим на Мотор Січі турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ.

Злітати та сідати БПЛА буде на палубу універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), який зараз будується, безкатапультним способом і за допомогою тросів і вловлювальних гаків. Очікується, що перший політ відбудеться 2023 року.

За розрахунками, максимальна швидкість дрона становитиме 900 км/год, крейсерська - 740 км/год, бойовий радіус - 930 км, робоча висота - 10 668 м, стеля - 12 000 м. У повітрі без дозаправлення зможе перебувати близько п'яти годин.

Вантажність безпілотника - 1500 кг, його максимальна злітна вага - 6000 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
mozhet nesti 4,5t "podarunkov....nehilo she bi kacapam na golovi viprobivati
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20.09.2022 10:16
+5
Цей вже важкий по озброєнні буде потужний. От би в нас вже зараз такі були, то війна би інша була.
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20.09.2022 10:16
+5
Надзвуковий з максимальною швидкістю 900 км/год?
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20.09.2022 10:19
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mozhet nesti 4,5t "podarunkov....nehilo she bi kacapam na golovi viprobivati
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20.09.2022 10:16 Відповісти
Написано 1,5 тони навантаження (що для безпілотника також немало).
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20.09.2022 10:31 Відповісти
tak...vibachajus. paputal - zhelaemoe s realjnostju
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20.09.2022 10:36 Відповісти
де таке написано ? 1,5 тн. це вага БПЛА а сукупне навантаження 6 тн. - 1,5 тн. = 4,5 тн.
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20.09.2022 20:04 Відповісти
Трохи некоректно написано в статті якщо власна вага або маса, не навантажність (скоріш за все перекладали з російської - нагрузка) 1,5 тони, а максимальна злітна 6 тон, спробуємо подумати логічно... бойове навантаження перевищує власну вагу втричі? Нонсенс. Враховуючи розміри, реактивний двигун, електроніку, гідравліку, вагу палива для реактивного!!! двигуна (пам'ятаємо про те що літати пташка може до 5 годин), то ніяк півтори тони важити він не може.)
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21.09.2022 08:04 Відповісти
5 годин в повітрі з реактивним двигуном? Там весь корпус - величезний бак для пари тон палива принаймні. А з повними 1.5 тонами навантаження - там політ буде "до 30 хвилин". Зрозумійте - максимальні цифри в характеристиках швидкості/стелі/часу в повітрі досягаються тільки повним нулем в "корисне навантаження".
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21.09.2022 08:50 Відповісти
Він не надзвуковий , 900км/г. це ДО ЗВУК. 250 м/с. швидкість звуку 340 м/с. 1200 км/г.
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20.09.2022 20:01 Відповісти
Цей вже важкий по озброєнні буде потужний. От би в нас вже зараз такі були, то війна би інша була.
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20.09.2022 10:16 Відповісти
Це для моря, зліт з корабля.
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20.09.2022 10:21 Відповісти
почитал взлетная масса больше чем у АН 2 кукурузника..
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20.09.2022 10:24 Відповісти
Я зрозумів.Я мав на увазі,по потужності.
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20.09.2022 10:34 Відповісти
Зліт з корабля не заважає долетіти до москви.
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20.09.2022 19:26 Відповісти
на живих цілях тренувались ?
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20.09.2022 10:17 Відповісти
В обязательном порядке. ВСУ уже набрали достаточно лапотного быдла, и что-бы из не кормить зря, будут использованы в качестве мишеней.
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20.09.2022 12:11 Відповісти
Смени методичку, козломордый! )))
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20.09.2022 13:57 Відповісти
******* обосранный, ты из быдла, которое взяли в плен наши славные ВСУ? Терпи, скрепный поносец и дрочи на портрет твоего фюрера *****, срущего в чемодан, может и выживешь.
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20.09.2022 16:12 Відповісти
Полонених вбивають тільки схиблені на голову та кацапи. Хто ти - виріши сам.
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21.09.2022 08:53 Відповісти
Дуже гарна та корисна пташка...
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20.09.2022 10:18 Відповісти
Надзвуковий з максимальною швидкістю 900 км/год?
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20.09.2022 10:19 Відповісти
Він буде у двох варіантах. MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості з українським двигуном АІ-25ТЛТ, MIUS-B буде надзвуковим з українським двигуном АІ-322Ф.
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20.09.2022 10:23 Відповісти
Помилка перекладу. В оригінали: SES ALTI, що і означає дозвуковий.
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20.09.2022 10:24 Відповісти
Надзвуковий коли заходить на ціль.
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20.09.2022 10:25 Відповісти
Якщо макс. швидкість 900 км/год, то це не надзвуковий.
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20.09.2022 10:23 Відповісти
tak . 1ss ~~ 1300km/h . mozhe oni poputali mph s km/h
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20.09.2022 10:27 Відповісти
Туркам варто поспішати-наші хлопці можуть забезпечити ім бойові випробування.А то старий -добрий Байрактар ТВ-2 сам впорається.
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20.09.2022 10:23 Відповісти
Навряд чи він встигне взяти участь у цій війні. Тільки щоб довести його до бойових випробувань потрібно приблизно 2 роки. Це якщо все піде по плану. А якщо виникнуть якісь проблеми то ще більше.
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20.09.2022 10:27 Відповісти
Це той дрон до я казав з місяц потому... Сельчук Байрактар розробив ще один дрон... кажуть що дуже потужний ... бойовий бомбардувальник...
Байрактару дадуть звання герой України ..💙💛💪👍
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20.09.2022 10:24 Відповісти
А чьо?
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20.09.2022 10:29 Відповісти
На даний момент нам більш цікавий Акінчі.
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20.09.2022 10:30 Відповісти
Файнп пташка🕊️🕊️🕊️
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20.09.2022 10:34 Відповісти
Акинчи, тому що Akıncı. І Кизилелма, тому що Kızılelma. Але Байкар Макіна, тому що Baykar Makina.
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20.09.2022 23:42 Відповісти
Гоффноеды путлера пришлют Атветочку...типа АналоГовнет😝🤣🤣
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20.09.2022 10:31 Відповісти
скульптор-якут вже набирає будівельний матеріал.
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20.09.2022 13:59 Відповісти
Нихрена себе стрела, это же целое копьё.)
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20.09.2022 10:35 Відповісти
Выглядит круто. Интересно посмотреть, как будет летать это "Золотое Яблоко".
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20.09.2022 10:38 Відповісти
пташка гарна, але назва для нашого вуха - не дуже
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20.09.2022 10:45 Відповісти
РАБzeя привезла из Санкт-Путлербурга в Мариуполь памятник Александру Невскому...типа приемному сыну и шестёрке Хана Батыя....🤣
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20.09.2022 10:48 Відповісти
це в поєднанні з близькоземними саталітами, такими як star-link (важко заблокувати). буде дуже потужним. важке озброєння, далекобійність, швидкість, багаторазове (економічне).
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20.09.2022 10:57 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять...
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20.09.2022 11:07 Відповісти
Якщо у нього максимальна швидкість 900 км/год, навіщо йому стріловидне крило?
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20.09.2022 11:09 Відповісти
Морський варіант - дозвуковий. Сухопутного базування, з іншим двигуном - надзвуковий.
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21.09.2022 08:57 Відповісти
Ты главное зеркало убери, и оно как зашло тебе, так и выйдет.
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20.09.2022 12:14 Відповісти
кацапске быдло, а ты не интересуйся, дрыщ обосранный, у тебя одна задача, репоед лаптекопытный, дожить до следующего дня и молить твоего попа гундяя, чтобы он послал тебе на завтра паренной репы и ягеля, чтобы ты, срань лапотная, не околел с голода.
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20.09.2022 16:18 Відповісти
Идиот лаптекопытный, прячь зеркало, а то тебя опять вычислят санитары в твоей палате №6, что ты дрочишь на ***** и разговариваешь сам с собой, дадут звиздюлин и тебя опять изнасилуют в извращенной форме.
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21.09.2022 07:49 Відповісти
макети не літають
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20.09.2022 17:04 Відповісти
Не лише не літають, а і пробіжку по ЗПС не можуть робити.
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20.09.2022 21:19 Відповісти
Длительность полета мала: можно использовать только как ударный (либо, в перспективе, координатор роя малых - грузоподъемность, по видимому, позволит установить соответствующее оборудование).
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20.09.2022 12:18 Відповісти
930 км - мало?!? Для палубної авіації?!? На "театрах" чорного та середземного морів? Ви, мабуть, "зоряних війн" передивились і вам тепер скрізь парсеки та зірки смерті маряться...
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21.09.2022 09:04 Відповісти
Мало. С ЭрКю 9 сравни. А вообще для тяжелых БПЛА устоявшаяся дальность полета более 2000 (на 24 часа полета).
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22.09.2022 01:42 Відповісти
Турки знают толк в двигунах! 👍
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20.09.2022 14:05 Відповісти
Класна крилата ракета.
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20.09.2022 17:06 Відповісти
Дозвуковий
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20.09.2022 18:09 Відповісти
Це двигуни від Івченко ПРОГРЕС, а не від Мотор Січ.
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20.09.2022 18:15 Відповісти
 
 