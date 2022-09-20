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діти (4402) Маріуполь (2820) викрадення (772) Донецька область (5684) Андрющенко Петро (636)

135 дітей з Донецької області було вивезено літаком до Москви, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дітей перевозять літаком міністерства оборони РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Дітям одразу видають російське громадянство та планують розселення по сім’ям в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві. Наразі дітей утримують в таборі під Москвою. Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен Росії Львова-Белова", повідомив  Андрющенко

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": 391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 760 - поранені, - Офіс генпрокурора

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
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20.09.2022 12:22
+7
По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
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20.09.2022 14:31
+6
Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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20.09.2022 14:14
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Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
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20.09.2022 12:22 Відповісти
Скажу просто - до того як Зе аткора зробили президентом України дітей України ніхто не вивозив до московії і не вбивав в самой Україні.
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20.09.2022 12:30 Відповісти
UNICEF, ау! Что, очко жим-жим против русни возбухнуть?
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20.09.2022 13:02 Відповісти
Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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20.09.2022 14:14 Відповісти
Если это действительно так, то надо бить в колокола! Почему власть ничего не делает на международном уровне? А если делает, то почему молчит, а ведь в прессе (нашей и зарубежной) ни слова ни пол слова не сказано что детей воруют и вывозят для усыновления в парашку? Только в интернете где ни где просачивается информация об этих преступлениях. Хотелось бы услышать детского омбудсмена или он в батальоне МОНАКО трудится?
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20.09.2022 14:18 Відповісти
По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
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20.09.2022 14:31 Відповісти
Така ще дохтур Ліза була "благодєтєльніца" з лугандону, а по факту торговка органами. Здохла разом з кацапським хором у літаку.
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20.09.2022 14:33 Відповісти
ось цiй сволотi, нижче, така новина подобається

Vlad D 3e787b09

Мене читають: 0

Я читаю: 1
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20.09.2022 17:05 Відповісти
***** прикривається краденими в Україні дітьми!!!
В ООН «глибоко стурбовані», мабуть!!!
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20.09.2022 19:34 Відповісти
Дітей ватників вивезли на московію. У чому проблема?
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21.09.2022 08:28 Відповісти
 
 