Окупанти обстріляли запалювальними боєприпасами село Озерне на Донеччині. ВIДЕО
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Російські окупанти обстріляли село Озерне на Донеччині запалювальними боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту обстрілу зафільмований з безпілотника та опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+10 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар20.09.2022 12:20
+8 Борменталь Незабаром
показати весь коментар20.09.2022 12:15
+6 Василий Воробец
показати весь коментар20.09.2022 12:10
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все, что дальше или ближе - уже другое.
До цього це була Прусія. До речі прусаків ненавиділи і самі німці, бо на відміну від баварців чи саксонців вони були сухі і безжальні.
Почитай "термитная смесь" - может поумнеешь.
Когда тебе на коже расплавленный огонь, который НИЧЕМ не погасить - все что сможешь наблюдать как твое тело сгорает безвозвратно.
чи є ще в світі шось, що могло б бути огидніше цих нелюдей?