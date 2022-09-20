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Окупанти обстріляли запалювальними боєприпасами село Озерне на Донеччині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли село Озерне на Донеччині запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту обстрілу зафільмований з безпілотника та опублікований у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+10
Боже зроби так щоб так сталося зі всією рашею від калінінграда і до владивстока.
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20.09.2022 12:20
+8
глядя на то что творят русские нацисты, я уж сомневаюсь что все преступления Второй Мировой Войны были устроенны немцами
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20.09.2022 12:15
+6
Горітимуть в пеклі ті хто це робить!
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20.09.2022 12:10
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Горітимуть в пеклі ті хто це робить!
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20.09.2022 12:10 Відповісти
Сталін наказав відступаючим військам тотально знищувати все. Потім засилали зойкосмодемянских до спалювання сіл...
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20.09.2022 12:11 Відповісти
глядя на то что творят русские нацисты, я уж сомневаюсь что все преступления Второй Мировой Войны были устроенны немцами
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20.09.2022 12:15 Відповісти
Вермахт был нормальные пацаны, вот СС и лично гитляр немного перегнули палку в еврейском вопросе, а так нужно было объединяться с немцами и идти палить нахер маскву!
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20.09.2022 13:39 Відповісти
Боже зроби так щоб так сталося зі всією рашею від калінінграда і до владивстока.
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20.09.2022 12:20 Відповісти
Аж до Сахаліна !..
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20.09.2022 12:36 Відповісти
Думаю Сахалін стане Японієй дуже незабаром.
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20.09.2022 12:39 Відповісти
Ага, якщо українці його звільнять.
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20.09.2022 12:44 Відповісти
расея, расея - от Волги и до Енисея - классика...
все, что дальше или ближе - уже другое.

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20.09.2022 14:09 Відповісти
Кацапія від Калінінграду і до Владивостоку вона завжди кацапія, хай згорить.
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20.09.2022 14:16 Відповісти
калінінград - це ніяка не кацапія.
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20.09.2022 14:33 Відповісти
Там де кацапи там і автоматично кацапія.
До цього це була Прусія. До речі прусаків ненавиділи і самі німці, бо на відміну від баварців чи саксонців вони були сухі і безжальні.
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20.09.2022 15:36 Відповісти
Амінь
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21.09.2022 03:46 Відповісти
Дуже гарно. Хоч і вбивчо.
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20.09.2022 13:01 Відповісти
Гарно???
Почитай "термитная смесь" - может поумнеешь.
Когда тебе на коже расплавленный огонь, который НИЧЕМ не погасить - все что сможешь наблюдать как твое тело сгорает безвозвратно.
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20.09.2022 14:15 Відповісти
Який терміт, це фосфор. Терміт це їржа з алюмінієм і ще одним компонентом який можна збити з тіла, палаючий фосфор з тіла можна вирізати тільки ножем.
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20.09.2022 14:18 Відповісти
іржа це гідроксид заліза, в терміті використовують оксид заліза
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20.09.2022 16:52 Відповісти
хімік, для терміта використовувати можна звичайну іржу, гугл у поміч.
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20.09.2022 16:55 Відповісти
дякую, не знав. Знаю що якщо робити з іржі (суміш оксиду і гідроксиду), то її перед цим прокалюють, щоб гідроксид перейшов в оксид, а потім вже порошки змішуюють.
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21.09.2022 16:49 Відповісти
Ні защо, вчитись завжди корисно.
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21.09.2022 19:59 Відповісти
раша ********!!!
чи є ще в світі шось, що могло б бути огидніше цих нелюдей?
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20.09.2022 16:56 Відповісти
 
 