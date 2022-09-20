Окупанти обстріляли запалювальними боєприпасами село Озерне на Донеччині. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли село Озерне на Донеччині запалювальними боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту обстрілу зафільмований з безпілотника та опублікований у соцмережах.

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