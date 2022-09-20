Український боєць грає на скрипці, яку знайшов серед вкрадених окупантами речей. ВIДЕО

Український воїн, який захищає країну від російської армії, на фронті знайшов серед речей окупантів крадену скрипку та зіграв на ній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис свого імпровізованого виступу український боєць опублікував у соцмережах.

"Після бою, серед речей орків, які мабуть мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - зазначив він у дописі до відео.

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