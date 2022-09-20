УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
12 014 55
війна (56365) музика (386) ЗСУ (5704)

Український боєць грає на скрипці, яку знайшов серед вкрадених окупантами речей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український воїн, який захищає країну від російської армії, на фронті знайшов серед речей окупантів крадену скрипку та зіграв на ній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис свого імпровізованого виступу український боєць опублікував у соцмережах.

"Після бою, серед речей орків, які мабуть мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - зазначив він у дописі до відео. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На весіллі в Бахчисараї співали "Червону калину". 6 людей арештували й оштрафували. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50
Этот Воин наглядно демонстрирует разницу между Украиной и мокшанией. Кто-то может себе представить мокшанского солдата, играющего на скрипке?
показати весь коментар
20.09.2022 15:37
+49
Слава Україні! Героям Слава! Боже. це цвіт нації. Бережіть себе. рідненькі. Ви дуже потрібні вільній Україні.
показати весь коментар
20.09.2022 15:36
+39
я встала і слухала це стоячи
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ

народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
показати весь коментар
20.09.2022 15:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.09.2022 15:35 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Боже. це цвіт нації. Бережіть себе. рідненькі. Ви дуже потрібні вільній Україні.
показати весь коментар
20.09.2022 15:36 Відповісти
Один вопрос. Нахера оркам скрипка была нужна ?
показати весь коментар
20.09.2022 15:37 Відповісти
jak ? esli odnu strunu vidirvati - poluchitsa balalaika
показати весь коментар
20.09.2022 15:39 Відповісти
ну еще удавку можно сделать со струны
показати весь коментар
20.09.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 15:46 Відповісти
а якщо відірвати дві струни, то вийде бурятський народний інструмент під назвою

"один палка два струна"
показати весь коментар
20.09.2022 15:48 Відповісти
баба попросила привезти. для сексуальных игр смычком ))
показати весь коментар
20.09.2022 15:40 Відповісти
Это бурят перепутал скрипку с детским унитазом
показати весь коментар
20.09.2022 15:44 Відповісти
Для запаливания печки.
показати весь коментар
20.09.2022 15:58 Відповісти
Як нахера? Переплутали з унітазом
показати весь коментар
20.09.2022 16:10 Відповісти
продать
показати весь коментар
20.09.2022 16:15 Відповісти
ta kto zhe tam ee na bolotah kupit ta ? ce zhe nelzja vypiti
показати весь коментар
20.09.2022 16:21 Відповісти
I esco mozno svoei varvare po ***** grohnutj ot beskonecnoi ljubvi !
показати весь коментар
20.09.2022 16:19 Відповісти
vse balalaiki razbiti uzhe - a morda vse taka zhe
показати весь коментар
20.09.2022 16:22 Відповісти
Читав спомини одного "культурного більшовика" (з "антилегентав") Побачив у селянина в сараї рояль знаменитої фірми "Беккер" Спитав, навіщо він тут Отримав відповідь:
- Барский дом разбирали Кому что досталось Я поздно прибежал - уже всё растащили Вот я и взял роялю Поставил в курятник, настелил соломы - пусть куры несутся!
показати весь коментар
20.09.2022 16:34 Відповісти
Этот Воин наглядно демонстрирует разницу между Украиной и мокшанией. Кто-то может себе представить мокшанского солдата, играющего на скрипке?
показати весь коментар
20.09.2022 15:37 Відповісти
а почему бы и нет? особенно орковские зеки. если на рояле могут, в карты, то и на скрипке тоже. но она маленькая, тоже скользкая и карты из неё постоянно падали ))
показати весь коментар
20.09.2022 15:43 Відповісти
те, скорее, на пере сыграют
показати весь коментар
20.09.2022 16:16 Відповісти
Ну так дык че--- на ложках сбацают камаринского!
показати весь коментар
20.09.2022 15:45 Відповісти
Дякую. Блюванув(
показати весь коментар
20.09.2022 15:49 Відповісти
вполне
Я, например, играю. Ничего сложного: прижимаешь левой рукой к левому же плечу, а правой - водишь туда-сюда смычком, главное, чтоб красиво было.
показати весь коментар
20.09.2022 17:32 Відповісти
я встала і слухала це стоячи
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ

народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
показати весь коментар
20.09.2022 15:37 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 17:07 Відповісти
Ця людина входить в другу сотню бійців що після перемоги можуть відразу йти в Раду займати крісла.

Щоб не було плутаниці - на місце депутата що його представляв:


- коли війна - депутат втік, а представлюваний - на передовій став себе сам представляти,

тому логічно що і представником того збіглого депутата може бути!
показати весь коментар
20.09.2022 18:48 Відповісти
спробувала перечитати ваш нікнейм - це грецькою?
не ображайтеся, я не *********, я просто цікавлюся.

теперка по ділу
я цього бійця вперше бачила сьогодні
але - для мене картинка виглядала так:
хлоп знайшов скрипку і покликав братву з бою на концерт з однієї мелодії
І ЦЯ МЕЛОДІЯ - ГІМН УКРАЇНИ

я розумію, що він живий, і в нього є якесь своє життя
і свої власні переконання та ідеї
АЛЕ ПЕРШЕ ЩО ВІН ЗІГРАВ * ГІМН УКРАЇНИ

з автоматом на пузі.
для мене ось це - показник
він грає гімн і використовує зброю за право грати гімн України.
ось земний уклін просто
піде в Раду - проголосую
показати весь коментар
20.09.2022 19:05 Відповісти
я розумію, що до війни було так
але не хочеться вірити, що ті, хто тримав зброю і бачив, як поряд гинули брати, дозволять після перемоги тривати безмежжю (ну не знаю я, як інакше перекласти БЄСПРЄДЄЛ)
ну а ми - допоможемо їм
тихенько
кожен на свому місці
як волонтери
ми ж звикли тихенько донатити за перемогу?
ну то перемога бува не лише на військовому фронті
показати весь коментар
20.09.2022 19:41 Відповісти
Так точно... Маємо надію тільки на себе. Просто "вони там" знають більше нас та можуть більше чим ми.
Впевнений що плани по відбору наступних Зе-депутатів уже ведеться серед військових, тих кто за 100 тис долл буде й надалі зберігати стан справ в константі. Можем і порозумнішати як нація. Обставини сприятливі. Головне не покладати руки.

Слава нації, смерть нашим ворогам!
показати весь коментар
20.09.2022 20:14 Відповісти
і капець рагульській федерації
показати весь коментар
20.09.2022 20:24 Відповісти
woooow

murku netreba
показати весь коментар
20.09.2022 15:37 Відповісти
Про "Мурку" це був жарт, посилання на відомий серіал.
показати весь коментар
21.09.2022 01:35 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
20.09.2022 15:38 Відповісти
🙏🙏🙏 💙💛
показати весь коментар
20.09.2022 17:08 Відповісти
Ніколи ви, смердючі кацапи, не переможете Україну!
показати весь коментар
20.09.2022 15:39 Відповісти
Et tocno !!!
показати весь коментар
20.09.2022 16:21 Відповісти
в нас дуже гарний гімн.
показати весь коментар
20.09.2022 15:40 Відповісти
tak. duzhe dobre pod raznie stili muziki podhode .

https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
показати весь коментар
20.09.2022 15:42 Відповісти
paldies. Jėga !!!
показати весь коментар
22.09.2022 04:30 Відповісти
Молодець. Але ,,мурку'', все таки, не треба. Це не наше.
P.S. А може, це кацапи не вкрасти скрипку хотіли, а х..ло вже по консерваторіях почав на війну гребти?😉
показати весь коментар
20.09.2022 15:41 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 15:43 Відповісти
а я телепень так і не спромігся навчитися грати на чомусь..навіть на барабані
показати весь коментар
20.09.2022 15:46 Відповісти
навіть на барабані vot pochemu vse tak dumajut ? ja zakonchil muzikaljnu skolu , igraju na barabanah.... ce ni chem ni legche skripki
показати весь коментар
20.09.2022 15:51 Відповісти
Так вже й ні на чому... А на більярді?
показати весь коментар
20.09.2022 16:38 Відповісти
хіба своїм кием .. і двома шарами
показати весь коментар
20.09.2022 19:25 Відповісти
Не, ну как бы вызов отправлен, ждём ответку на скрепной БАЛАЛАЙКЕ!
Ах руки их жопы растут? А чё тогда припёрлись безкультурные?!
показати весь коментар
20.09.2022 15:52 Відповісти
ni ni ni....netreba.

показати весь коментар
20.09.2022 15:55 Відповісти
Показалось что ему в фоне кто то ещё и ритм задаёт.
показати весь коментар
20.09.2022 16:13 Відповісти
tam muzika v fone https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
показати весь коментар
20.09.2022 16:14 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 16:21 Відповісти
💙💛
показати весь коментар
20.09.2022 17:44 Відповісти
Ну чего непонятно? Для орков это паршивенькая балалайка с запасной струной.
показати весь коментар
20.09.2022 18:14 Відповісти
Война зеков против работников культуры...
показати весь коментар
20.09.2022 18:49 Відповісти
Вiдео дуже сильне. Таке подивишся i розумiэш якi сильнi нашi воiни. Хай вас Господь береже.
показати весь коментар
20.09.2022 21:40 Відповісти
 
 