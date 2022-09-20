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Український боєць грає на скрипці, яку знайшов серед вкрадених окупантами речей. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Український воїн, який захищає країну від російської армії, на фронті знайшов серед речей окупантів крадену скрипку та зіграв на ній.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис свого імпровізованого виступу український боєць опублікував у соцмережах.
"Після бою, серед речей орків, які мабуть мріяли вкрасти цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав, кайфонув", - зазначив він у дописі до відео.
Топ коментарі
+50 Алекс Бондаренко
показати весь коментар20.09.2022 15:37
+49 Ирина Параскевич
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+39 Тетяна Тать
показати весь коментар20.09.2022 15:37
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"один палка два струна"
- Барский дом разбирали Кому что досталось Я поздно прибежал - уже всё растащили Вот я и взял роялю Поставил в курятник, настелил соломы - пусть куры несутся!
Я, например, играю. Ничего сложного: прижимаешь левой рукой к левому же плечу, а правой - водишь туда-сюда смычком, главное, чтоб красиво было.
І ПЛАКАЛА
от саме цей боєць зі скрипкою має право це грати
В ТОЙ ЧАС, КОЛИ В НЬОГО НА ПУЗІ ТЄЛІПВЄТЬСЯ АВТОМАТ
народ, ЦЕ РЕАЛЬНО СИМВОЛ ТЕПЕРІШНЬОЇ УКРАЇНИ
Щоб не було плутаниці - на місце депутата що його представляв:
- коли війна - депутат втік, а представлюваний - на передовій став себе сам представляти,
тому логічно що і представником того збіглого депутата може бути!
не ображайтеся, я не *********, я просто цікавлюся.
теперка по ділу
я цього бійця вперше бачила сьогодні
але - для мене картинка виглядала так:
хлоп знайшов скрипку і покликав братву з бою на концерт з однієї мелодії
І ЦЯ МЕЛОДІЯ - ГІМН УКРАЇНИ
я розумію, що він живий, і в нього є якесь своє життя
і свої власні переконання та ідеї
АЛЕ ПЕРШЕ ЩО ВІН ЗІГРАВ * ГІМН УКРАЇНИ
з автоматом на пузі.
для мене ось це - показник
він грає гімн і використовує зброю за право грати гімн України.
ось земний уклін просто
піде в Раду - проголосую
але не хочеться вірити, що ті, хто тримав зброю і бачив, як поряд гинули брати, дозволять після перемоги тривати безмежжю (ну не знаю я, як інакше перекласти БЄСПРЄДЄЛ)
ну а ми - допоможемо їм
тихенько
кожен на свому місці
як волонтери
ми ж звикли тихенько донатити за перемогу?
ну то перемога бува не лише на військовому фронті
Впевнений що плани по відбору наступних Зе-депутатів уже ведеться серед військових, тих кто за 100 тис долл буде й надалі зберігати стан справ в константі. Можем і порозумнішати як нація. Обставини сприятливі. Головне не покладати руки.
Слава нації, смерть нашим ворогам!
murku netreba
https://www.youtube.com/watch?v=1VCQDoYop64
P.S. А може, це кацапи не вкрасти скрипку хотіли, а х..ло вже по консерваторіях почав на війну гребти?😉
Ах руки их жопы растут? А чё тогда припёрлись безкультурные?!