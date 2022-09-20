Допит російського "визволителя" з інгушського міста Назрань. ВIДЕО

Українські бійці захопили в полон російського "визволителя" з інгушського міста Назрань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент його допиту опублікований у соцмережах. Інгуш розповів, що з його групи у складі шести осіб залишилося живими тільки двоє. Інші окупанти "готовы уже и в посадке лежат".

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