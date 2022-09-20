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Допит російського "визволителя" з інгушського міста Назрань. ВIДЕО
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Українські бійці захопили в полон російського "визволителя" з інгушського міста Назрань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент його допиту опублікований у соцмережах. Інгуш розповів, що з його групи у складі шести осіб залишилося живими тільки двоє. Інші окупанти "готовы уже и в посадке лежат".
Топ коментарі
+46 Saskia Jansen
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+42 Константин См
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+32 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.09.2022 16:14
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"Ракета "Сизрань" - найстрашніша зброя Росії.
Де впаде, там і Сисрань.
Був Париж - стала Сисрань
Був Лондон - стала Сисрань.
Був Нью Йорк - стала Сисрань.
Це і є їхня головна мрія - весь Світ перетворити на Велику Сисрань.
Цьому поталанило - не здох, але так щастить не всім!
Одразу думаю про наших жорстоко закатованих хлопців, про тих, хто в ці хвилини піднімається на Голгофу ....