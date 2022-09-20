УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
4 260 3
війна (56365) обстріл (21033) Донецька область (5688) Бахмут(Артемівськ) (1482)

Наслідки удару росіян по Бахмуту: дві російські ракети зруйнували цілий під’їзд будинку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авіаудар по п’ятиповерхівці стався близько першої години ночі. Під завалами можуть лишатися люди. На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Встановлено, що рашисти випустили по житловому сектору дві авіаційні ракети. Внаслідок обстрілу знищено один під’їзд с першого по п’ятий поверх. Інша частина будинку суттєво пошкоджена. Після ударів у будівлі спалахнула пожежа.

Наразі під завалами шукають двох людей. Інформація про кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Бахмуту, Авдіївці, Торецьку. Пошкоджені багатоповерхівки. Під завалами можуть бути люди. ФОТОрепортаж

На місці влучення працювали слідчо-оперативна група, парамедики поліції. Наслідки російського злочину задокументовано. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда будете брать орков в плен не забудьте дать им чаю и пирожок.
показати весь коментар
20.09.2022 16:17 Відповісти
це була зазвичайна справа вперший місяц вторгнення - місцева малоросьня виносила полонений русьне пиріжки, чай і цигарки.

Але потім коли цю малоросьню російські хлопчики стали вбивати, ґвалтувати, катувати і спалювати тисячами багатьох начебто попустило.

Я принаймні більше такого не спостерігав
показати весь коментар
20.09.2022 16:29 Відповісти
І все . люди бомжі
показати весь коментар
20.09.2022 16:50 Відповісти
 
 