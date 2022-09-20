Росія починає загальну мобілізацію: що далі? | Бутусов. ВIДЕО

Окупанти погрожують провести всі "референдуми" 23-27 вересня. Держдума РФ ввела в КК поняття "воєнний час" і шантажує мобілізацією. Чому? Навіщо? І що далі?

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