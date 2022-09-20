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Рашисти заарештували підлітків, які співали Гімн України в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Маріуполі арештували підлітків, які співали Гімн України.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував сюжет окупаційних ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.
"В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті - бути", - зазначив Андрющенко.
Топ коментарі
+33 Зэлэный_Змий
показати весь коментар20.09.2022 17:46
+28 Перехватчик
показати весь коментар20.09.2022 17:50
+24 Envoy
показати весь коментар20.09.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
Хтось ще сподівається що судова Портновська мафія буде когось серйозно садити і карати за злочини? Карати будуть хіба що волонтерів
Мабуть такі ми на цю війну заслужили...
Але ж гинуть найкращі, а гівно, що голосувало за ригів, що сраки рвало за кацапів, спокійно собі живе далі.
А тепер ще й доносить на українців, що лишилися в Маріуполі.
Варто боротися за місто, але не зайого жителів.
Мовляв, вони безневинні жертви і все таке.
мочили в сортире не жалея никого...