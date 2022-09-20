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Рашисти заарештували підлітків, які співали Гімн України в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованому Маріуполі арештували підлітків, які співали Гімн України.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував сюжет окупаційних ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.

"В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті - бути", - зазначив Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У селі під Маріуполем рашисти "мобілізували" всіх чоловіків до 40 років та вивезли в окупований Донецьк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
"знайшли через доноси своїх же містян "
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20.09.2022 17:46
+28
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20.09.2022 17:50
+24
Надеюсь , ху@ло , когда оно издохнет , положат "валетом" на ленина , лицом вниз .
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20.09.2022 17:49
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"знайшли через доноси своїх же містян "
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20.09.2022 17:46 Відповісти
Так а шо їм буде? Он харківських колаборантів мерів і чиновників відпускають під заставу і дають умовні строки...
Хтось ще сподівається що судова Портновська мафія буде когось серйозно садити і карати за злочини? Карати будуть хіба що волонтерів
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20.09.2022 19:56 Відповісти
Надеюсь , ху@ло , когда оно издохнет , положат "валетом" на ленина , лицом вниз .
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20.09.2022 17:49 Відповісти
В позу 69 их надо положить!
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20.09.2022 18:08 Відповісти
таких ***** ~80%, как и при сралине, не путлер убивает , а ЗОМБИ -ВЫРОДКИ срусские
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20.09.2022 18:28 Відповісти
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20.09.2022 17:50 Відповісти
Этих ментов в море, со связанными ногами и руками
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20.09.2022 17:53 Відповісти
А тих хто доніс?
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20.09.2022 17:55 Відповісти
В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Джерело: https://censor.net/ua/v33684568
Мабуть такі ми на цю війну заслужили...
Але ж гинуть найкращі, а гівно, що голосувало за ригів, що сраки рвало за кацапів, спокійно собі живе далі.
А тепер ще й доносить на українців, що лишилися в Маріуполі.
Варто боротися за місто, але не зайого жителів.
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20.09.2022 17:53 Відповісти
Бридко. Все бридко.
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20.09.2022 17:57 Відповісти
Набагато бридкіше буде тоді, коли ці кацапськи сексоти почнуть тут права качати.
Мовляв, вони безневинні жертви і все таке.
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20.09.2022 18:01 Відповісти
Згоден.
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20.09.2022 18:27 Відповісти
Що не кажіть, а я пишаюсь цими підлітками. Недаремно говорять, "що у тверезого на думці, те у п'яного на язиці". Другі б в нетверезому стані писали російські гасла, а ці заспівали Гімн України.
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20.09.2022 18:12 Відповісти
Дети Герои ‼️ Срочно нужно спасать ‼️Как может мир спокойно наблюдать за всеми нечеловеческими зверствами террористов рашистов и бешенного ******** педофила путлера
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20.09.2022 18:36 Відповісти
С детьми воевать крысы путлера научились ещё в Беслане и Норд Осте..
мочили в сортире не жалея никого...
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20.09.2022 18:15 Відповісти
надо национализировать все русское в принципе РПЦ включительно и запретить...
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20.09.2022 18:19 Відповісти
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20.09.2022 19:18 Відповісти
у нас СБУ с 2014 на ОПЗЖ крізь пальці дивилось ,а тут підлітків миттєво пресанули
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20.09.2022 19:35 Відповісти
фашисти ми зламаємо вам хребта рано чи пізно !
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20.09.2022 19:56 Відповісти
Яка дикість. Громадян України будуть судити за те, що вони співали гімн України на території України. Хіба це не геноцид?
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20.09.2022 20:43 Відповісти
Взагалі то Україну ******* на тверезу голову, тоді і проблем не було б...
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20.09.2022 20:49 Відповісти
Ху@ло , коли чує Гімн Украіни і украінську мову , - це всеодно що полоснути серпом по яйцях
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20.09.2022 22:00 Відповісти
Вбивства і знущання в Маріуполі нічому не навчили містян, як і раніше повно сексотів, зрадників і любителів русского міра. Надіятись, що в майбутньому щось зміниться відносно патріотизму до України - 0.
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21.09.2022 10:04 Відповісти
 
 