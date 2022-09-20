Рашисти заарештували підлітків, які співали Гімн України в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Маріуполі арештували підлітків, які співали Гімн України.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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Він опублікував сюжет окупаційних ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.

"В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті - бути", - зазначив Андрющенко.

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