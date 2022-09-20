Огляд захопленої українськими воїнами рідкісної російської командно-спостережної машини "Канонада". ВIДЕО

У мережі показали рідкісну російську командно-спостережну машину 1В1003 комплексу управління артилерією 1В198 "Канонада", яку захопив батальйоном ОК Схід "Скала" на Харківщині.

Відео огляду "Канонади" опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подивіться цей унікальний огляд - вперше у війні українські воїни окремого батальйону "Скала" захопили новітню командно-спостережну машину управління артилерією 1В1003 комплексу "Канонада", яка тільки почала надходити на озброєння ЗС РФ у 2021-му році. Ця машина озброєна автоматизованою системою управління вогнем та зв’язком для отримання даних від власного оптичного комплексу розвідки, від інших засобів розвідки, від артилерійського радару "Зоопарк", має систему топрив'язки через супутникову навігацію Глонасс. "Канонада" обробляє дані для стрільби від 40 секунд до 4 хвилин. І автоматично передає дані для стрільби на гармати та реактивні системи залпового вогню - одночасно до чотирьох батарей, дані місцезнаходження яких також визначаються та прив'язуються. В машині встановлений тепловізійний прилад спостереження з дальністю до 6500 метрів, та лазерний далекомір з дальністю до 10000 метрів. Захоплена машина 1В1003 прослужила буквально кілька місяців, таких машин на озброєння ЗС РФ поступило не більше двох-трьох десятків, і тому ця "Канонада" має велике значення як для української військової промисловості і для наших союзників в НАТО. Усе найкраще в російській артилерії та засобах управління вогнем, засобах навігації та оптичної розвідки та цілевказання знаходиться в цьому БТРі, який українські воїни захопили в ідеальному стані, усі прилади працюють. Бійці батальйону "Скала" заслуговують державних нагород за цей важливий трофей", - розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Машина створена на базі колісного бронетранспортера БТР-80.

Окрім неї в комплекс входить командно-штабна машина 1В1004 на шасі автомобіля "Урал".

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Машина 1В1003 призначена для розвідки цілей та автоматизованого управління вогнем реактивної або ствольної причіпної артилерії дивізіону. Ця функція доступна під виконання вогневих завдань та у маневрах під час бою.

Російський комплекс "Канонада" 1B198 призначений для автоматизації управління вогнем підрозділів ствольної та реактивної артилерії, оснащених автоматизованими системами наведення і ведення вогню.

Виробник цих систем запевняє, що засоби автоматизації дозволяють відкрити вогонь по розвіданій цілі за щонайбільше чотири хвилини при розгортанні у бойовий порядок з ходу.

А при розгортанні вогневих засобів артилерійського підрозділу на підготовлених позиціях цей час не перевищує 40 секунд.

За даними російських джерел, устаткування машин комплексу забезпечує повну автоматизацію керування вогнем до чотирьох артилерійських батарей різного типу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 1В1003

Базове шасі БТР-80

Повна маса машини 13800 кг

Максимальна швидкість 80 км/год

Максимальна дальність розвідки

• телевізійний канал 6500 м

• тепловізійний канал 5000 м

Межі вимірювання дальності

• далекоміром 100-10000 м

Кількість робочих місць 6

Кількість автоматизованих робочих місць 2

Розрахунок КНМ 4

Кількість каналів передачі даних 4

Максимальна дальність зв'язку:

• по радіозасобах до 30 км

• по провідних лініях зв'язку до 1,5 км

Воїни зазначають, що це нова машина 2020-х років випуску з огляду на встановлену електроніку, кондиціонер та ін. Також в огляді показана документація, полишена окупантами. Дана техніка використовувалась окупантами для коригування вогню артилерії.