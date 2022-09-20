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Огляд захопленої українськими воїнами рідкісної російської командно-спостережної машини "Канонада". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі показали рідкісну російську командно-спостережну машину 1В1003 комплексу управління артилерією 1В198 "Канонада", яку захопив батальйоном ОК Схід "Скала" на Харківщині.

Відео огляду "Канонади" опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Подивіться цей унікальний огляд - вперше у війні українські воїни окремого батальйону "Скала" захопили новітню командно-спостережну машину управління артилерією 1В1003 комплексу "Канонада", яка тільки почала надходити на озброєння ЗС РФ у 2021-му році. Ця машина озброєна автоматизованою системою управління вогнем та зв’язком для отримання даних від власного оптичного комплексу розвідки, від інших засобів розвідки, від артилерійського радару "Зоопарк", має систему топрив'язки через супутникову навігацію Глонасс. "Канонада" обробляє дані для стрільби від 40 секунд до 4 хвилин. І автоматично передає дані для стрільби на гармати та реактивні системи залпового вогню - одночасно до чотирьох батарей, дані місцезнаходження яких також визначаються та прив'язуються. В машині встановлений тепловізійний прилад спостереження з дальністю до 6500 метрів, та лазерний далекомір з дальністю до 10000 метрів. Захоплена машина 1В1003 прослужила буквально кілька місяців, таких машин на озброєння ЗС РФ поступило не більше двох-трьох десятків, і тому ця "Канонада" має велике значення як для української військової промисловості і для наших союзників в НАТО. Усе найкраще в російській артилерії та засобах управління вогнем, засобах навігації та оптичної розвідки та цілевказання знаходиться в цьому БТРі, який українські воїни захопили в ідеальному стані, усі прилади працюють. Бійці батальйону "Скала" заслуговують державних нагород за цей важливий трофей", - розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Машина створена на базі колісного бронетранспортера БТР-80.

Окрім неї в комплекс входить командно-штабна машина 1В1004 на шасі автомобіля "Урал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові захопили рідкісну командно-спостережну машину "Канонада" ворога на Харківщині. ФОТОрепортаж

Машина 1В1003 призначена для розвідки цілей та автоматизованого управління вогнем реактивної або ствольної причіпної артилерії дивізіону. Ця функція доступна під виконання вогневих завдань та у маневрах під час бою.

Російський комплекс "Канонада" 1B198 призначений для автоматизації управління вогнем підрозділів ствольної та реактивної артилерії, оснащених автоматизованими системами наведення і ведення вогню.

Виробник цих систем запевняє, що засоби автоматизації дозволяють відкрити вогонь по розвіданій цілі за щонайбільше чотири хвилини при розгортанні у бойовий порядок з ходу.

А при розгортанні вогневих засобів артилерійського підрозділу на підготовлених позиціях цей час не перевищує 40 секунд.

За даними російських джерел, устаткування машин комплексу забезпечує повну автоматизацію керування вогнем до чотирьох артилерійських батарей різного типу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 1В1003
Базове шасі БТР-80
Повна маса машини 13800 кг
Максимальна швидкість 80 км/год
Максимальна дальність розвідки
• телевізійний канал 6500 м
• тепловізійний канал 5000 м
Межі вимірювання дальності
• далекоміром 100-10000 м
Кількість робочих місць 6
Кількість автоматизованих робочих місць 2
Розрахунок КНМ 4
Кількість каналів передачі даних 4
Максимальна дальність зв'язку:
• по радіозасобах до 30 км
• по провідних лініях зв'язку до 1,5 км

Воїни зазначають, що це нова машина 2020-х років випуску з огляду на встановлену електроніку, кондиціонер та ін. Також в огляді показана документація, полишена окупантами. Дана техніка використовувалась окупантами для коригування вогню артилерії.
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Топ коментарі
+21
Что-то в российских патриотических пабликах, где сильно поддерживали войну, когда российская власть заговорила про мобилизацию, уже все начали войну осуждать. И начали говорить, что нужно бежать со страны.
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20.09.2022 19:38
+7
Круто! Гарний трофей. З ним розберуться досвідчені фахівці від артилерії. Я так зрозумів,що ця штука відразу рахує поправки на деревацію,на вітер,температуру заряду,сама танцює від трингапункту і враховує коректування від командира дивізіону. Про зв'язок я взагалі мовчу...
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20.09.2022 19:44
+5
Капец, вот куда катится этот мир? В машине есть дальномер и баллистический вычислитель. Вот нахрена ему таблицы стрельб нужны? И ведь это не стандарные ПСиУО (они как книга выглядят): явно видно, что они распечатаны и лежат для работы (а не на всякий случай - в самом дальнем загашнике). Нахрена? В комп можно все таблицы забить (да они, наверняка, там и есть). В вычислитель можно даже и износ каждого орудийного ствола запрограммировать... Чему этого дурака в школе учили?
Техника в руках дикаря - кусок металла.
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20.09.2022 20:57
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Что-то в российских патриотических пабликах, где сильно поддерживали войну, когда российская власть заговорила про мобилизацию, уже все начали войну осуждать. И начали говорить, что нужно бежать со страны.
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20.09.2022 19:38 Відповісти
Навіть якщо їм вдасться мобілізувати лише 1 з кожних 10 чоловіків, які складають їхній "мобрезерв" - це буде десь біля 1.8 мільона осіб. Тож тут радіти нічому.

Але все ж таки є надія. І вона в тому, що суто технологічно засрашка деградує швидкими темпами. Гнати на фронт Т-90 з динамічним захистом та лазерними прицілами - вони вже не можуть. Гнати на фронт Т-80 з динамічним захистом та ще совковими теплаками - вони вже не можуть. Гнати сотнями модернізовані Т-72 - вони вже не можуть. Ба більше - вони навіть Т-62 не в змозі "в товарних кількостях" знімати зі зберігання - там все вже згнило. Тож максимум, який доступний засрашці для цих нових мобіків - каски 1943 року випуску та калаші зі "стратегічних" запасів із скам'янілою змазкою.

Чули про "3й армійській корпус з Муліно"? Справжня історія така: після розгрому і драпака з під Києва, Чернігова та Сум, ГШ засрашки прийняв рішення створити нові армійські корпуси (по 20'000 осіб) в кожному з 7 військових округів засрашки. Але на кінець травня виявилось, що стільки бажаючих воювати (140'000 осіб) просто немає. Ще гірше - вони не здатні забезпечити штатний розклад тих корпусів командним складом, технікою та озброєнням. Тому вони попустилися і звели все, що було на той час "зібрано" - в єдиний "3 АК в Муліно". І все що їм вдалося там зібрати за 4 місяці - це десь біля 12'000 осіб. Причому на ЗП в середньому в 2 рази більшу, ніж в контрактників "до 24.02.2022".
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20.09.2022 23:59 Відповісти
Круто! Гарний трофей. З ним розберуться досвідчені фахівці від артилерії. Я так зрозумів,що ця штука відразу рахує поправки на деревацію,на вітер,температуру заряду,сама танцює від трингапункту і враховує коректування від командира дивізіону. Про зв'язок я взагалі мовчу...
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20.09.2022 19:44 Відповісти
Техніка початку кінця 90-х
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20.09.2022 19:57 Відповісти
то вона коригує тільки до 10 км артилерію? В зоні прямої видимості?
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20.09.2022 19:59 Відповісти
Приблизно так. Але! Робить це практично автоматично і одразу для принаймні 24 стволів. Тож це крута річ. Особисто я - "командир комплексу автоматизації 86Ж6" розробки 1976 року - з пам'яттю на магнитних сердечниках, яка займала 2 причепи в 2 рази більші за той БТР-80 та мала власну дизельну електростанцію для роботи. І працювала лише з 3 РЛС та 2 висотомірами.

Тож ця "канонада" - крутезна річ. Бо введена в "штат" армії та стандартна, фактично, для їхнього війська. А що їх ніби 30 штук лише випустили - так то таке. Для всієї України, наприклад, потрібно було лише 2 (ДВА) комплекси 86Ж6, бо штатна потужність сумарна в опрацюванні цілей - до 600 одночасно, з веденням до 160 одночасно, з "триманням фронту" в 1440 км.

Військові технології - то страшне, насправді. Мало хто розуміє...
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21.09.2022 00:06 Відповісти
іноді складається враження, що впк рассейської хфедерації займається вигадуванням нових назв для одних і тих самих радянських образців війскьової техніки
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20.09.2022 20:56 Відповісти
Анало говнєт.... Нічого нового...
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20.09.2022 20:57 Відповісти
Капец, вот куда катится этот мир? В машине есть дальномер и баллистический вычислитель. Вот нахрена ему таблицы стрельб нужны? И ведь это не стандарные ПСиУО (они как книга выглядят): явно видно, что они распечатаны и лежат для работы (а не на всякий случай - в самом дальнем загашнике). Нахрена? В комп можно все таблицы забить (да они, наверняка, там и есть). В вычислитель можно даже и износ каждого орудийного ствола запрограммировать... Чему этого дурака в школе учили?
Техника в руках дикаря - кусок металла.
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20.09.2022 20:57 Відповісти
Электроника может накрыться, а задачу никто не отменял
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21.09.2022 01:33 Відповісти
вони кинули своє ноу-хау,бо воно їм ні дочого. це темне бидло,яке вміє тільки катувати.
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20.09.2022 22:16 Відповісти
Надо подарить союзникам после изучения. Может пригодится
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20.09.2022 22:23 Відповісти
Здравствуйте, у меня два вопроса: 1. что это за рабочий стол над правым монитором с поворотным переключателем 12 зон - время 43 с - 48 с 2. что это за голова, к которой подключен лаунчер (левый нижний угол картинки, время 3:33)
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19.12.2022 22:23 Відповісти
 
 