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Референдуми та мобілізація в Росії / Відчай путіна. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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209-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.
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Топ коментарі
+6 Федя Рашпиль 20835d0e
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+4 Voc Vox
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+3 olele
показати весь коментар20.09.2022 21:17
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Да здравствует мабілізация‼️
Да здравствует воєнноє положєніє‼️
https://t.me/operativnoZSU/43027
Ну ведь правда: усатой мрази Лукашенку более подходит не кликуха «бульбен-фюрер», а ПЮРЕР (от «пюре»).
Айн колхоз, айн бульба, айн пюрер)))
Igor Sikorskiy