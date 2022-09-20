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Референдуми та мобілізація в Росії / Відчай путіна. День 209 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

209-й день Народної війни України. Сьогодні в "Без цензури наживо" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич проаналізують останні новини і зорієнтують вас у хвилях інформації.

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Топ коментарі
+6
єдині новини вже всі канали медведчука ..
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20.09.2022 21:10
+4
"Рада" - новий канал Медведчука. На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 21:07
+3
Джерела повідомляють, що чоловіки на Московії намагаються масово покидати територію рИфИ. https://t.me/operativnoZSU/43001
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20.09.2022 21:17
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"Рада" - новий канал Медведчука. На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 21:07 Відповісти
єдині новини вже всі канали медведчука ..
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20.09.2022 21:10 Відповісти
А що ви очікували від Зелі ?
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20.09.2022 21:24 Відповісти
русский с зеленым - братья навек.
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20.09.2022 21:25 Відповісти
ОПЗЖ - одна з парламентських партій (поки що), як би не було нам це бридко. Якщо не давати їм слова, то буде привід волати "а де демократія та свобода слова!". ІМХО, наш шлях - слово надавати всім, за порадою М. Жванецького: хтось говорить і щось пропонує, а другий стоїть поруч і пояснює, чому цього не треба робити.
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20.09.2022 21:30 Відповісти
Нас вже готують на після закінчення війни: ці виродки будуть потім пропагувати дружбу з рф(навіть з окремими суб'єктами, коли рф розпадеться). От побачите. Всі, хто зараз каже про 'хароших рускіх', про 'рускіє нє хатят ваєвать' і т.д. рашисти за замовчуванням і вороги України!
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20.09.2022 22:31 Відповісти
Мін.оборони закрив доступ по ссилці на мапу яку визначали як «забруднену мінами» яку треба швидко розчищувати про які домовився президент рік тому 10.12.2019 про яке через рік каже ермак вже 10.12.2020
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20.09.2022 21:17 Відповісти
ОПа до цих пір не в Жопі?
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20.09.2022 21:17 Відповісти
Джерела повідомляють, що чоловіки на Московії намагаються масово покидати територію рИфИ. https://t.me/operativnoZSU/43001
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20.09.2022 21:17 Відповісти
‼️ Після 23.59 сьогодні (за московським часом) буде заборонено виїзд чоловікам від 18 до 65 років з росії за кордон.

Да здравствует мабілізация‼️
Да здравствует воєнноє положєніє‼️
https://t.me/operativnoZSU/43027
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20.09.2022 21:26 Відповісти
Совершенно точная кликуха бульбен-фюрера Лукашенка)))

Ну ведь правда: усатой мрази Лукашенку более подходит не кликуха «бульбен-фюрер», а ПЮРЕР (от «пюре»).
Айн колхоз, айн бульба, айн пюрер)))
Igor Sikorskiy
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20.09.2022 21:25 Відповісти
Видається виступу ***** більше лякаються носеление Рахі.
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20.09.2022 22:14 Відповісти
Это реклама или заголовок?
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20.09.2022 23:23 Відповісти
 
 