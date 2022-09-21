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Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 209 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

""Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі й добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням.

Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про посилення ППО Харківщини: Це питання не грошей, а часу і домовленостей з виробниками

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
Віримо ЗСУ та Залужному.

А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
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21.09.2022 00:45
+10
Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
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21.09.2022 01:07
+6
Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
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21.09.2022 02:59
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Віримо ЗСУ та Залужному.

А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
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21.09.2022 00:45 Відповісти
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21.09.2022 01:39 Відповісти
ви вже достали з своїм Чонгаром, хіба його не міг розмінувати ворог, у которого для розмінування працює ціла окрема індустрія, тральщики, роботи-маніпулятори, собаки-сапери, люди-сапери та багато іншого. Невже по вашому ворог настільки тупий, шо не може власноруч нічого розміновувати?
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21.09.2022 02:11 Відповісти
Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
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21.09.2022 02:59 Відповісти
Церкву теж вони розвалили?Чи це було в 11 сторічччі?
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Пациент 🦠палаты №6 , успокойся есть документы , что разминировали до того КАК -24 февраля , а не после ,ЛИЧНО ДЕРЬМАК И ВЕРЕЩУК ПРЕЗЕНТОВАЛИ РАЗМИНИРОВАНИЕ
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21.09.2022 08:39 Відповісти
Нет таких документов.
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21.09.2022 11:20 Відповісти
Якщо ворог не тупий та легко розмінував, то виходить що тупа зелена влада, правильно?
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21.09.2022 09:00 Відповісти
Шановний, усi українські негаразди в єкономиці та арміі це наслідки сотен років окупаціі, з часів Петра до наших дней. Шукайте відповідь хто винен у наріда, якій допомагав це робити москалям - окуповувати Україну, наприклад таких як пріснопамятний батько Махно, чи живий ще Кучма, котрий подарив кацапам купу ракетної зброї.
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21.09.2022 11:19 Відповісти
Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива - за Україною, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3368532

ЗНОВУ
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21.09.2022 00:46 Відповісти
під найвеличайшим керівництвом кого? - ото ж бо...
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21.09.2022 01:03 Відповісти
Заслуги відосиками не отримаєш
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21.09.2022 01:04 Відповісти
на жаль ще й як отримаеш...
цей вже отримав - нічого, крім шкоди, не зробивши для захисту країни коли ще була можливисть запобігти цим неймовірним жертвам - воно брехало і жрало недомариновані шашликі.
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21.09.2022 01:11 Відповісти
Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
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21.09.2022 01:07 Відповісти
Зеля, меня сейчас больше беспокоит что у нас в тылу. Что с стрелковым оружием, с патронами, пушками и снарядами? Путлер решил нас мясом задавить.
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21.09.2022 01:40 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1571857198011092995

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21.09.2022 01:40 Відповісти
- тимчасове

-----

народ , армія, мова , Україна - вічне
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21.09.2022 01:42 Відповісти
Гнида
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21.09.2022 04:47 Відповісти
Чувака кроме бабла ничего не интересует...Очередной транш предложила новый премьер Британии Элизабет Трасс,,,в сумме 2,6 ярда долярів...на дороги до конца года хватит...а дизель-генераторы для ВСУ не на часі...зима ще не скоро...😝
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21.09.2022 08:41 Відповісти
Оборотень Говорит одно , а делает все в угоду рашистским олигархам За 7 месяцев Войны не арестовали на сотни миллиардов и не ввели санкции , а с Абрамовича ,ВООБЩЕ СНЯЛИ ,
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21.09.2022 08:45 Відповісти
Воины наши герои,а ты поц,заявляю.Такую тайну тебе,поцу даю,а ты не шевелится https://youtu.be/AA4VCk22t88
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21.09.2022 09:28 Відповісти
 
 