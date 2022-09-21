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Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що втрати РФ становлять, нібито, 5937 осіб.
Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб. Із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", — заявив Шойгу.
Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ та іноземної розвідки, втрати росіян набагато більші. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб.
Топ коментарі
+74 jklpqrs
показати весь коментар21.09.2022 10:13
+41 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар21.09.2022 10:26
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Шойгу: Да кто ж их считает, дохнут как мухи!
Пуйло: пиши тогда "потерь нет"
При таких несущественных потерях 0.7% зачем мобилизация? Даже частичная? Должны справляться без МОБИКОВ....
Недавняя философия открыла, что все величайшие ценности это нелепости, предрассудки или глупости основателей или последователей, но ничего другого нет - не придумано, представляете? "Диктатор и пустота")
РФия претендует на целую цивилизацию, но по факту вот такие вот лидеры мнения - Путин, Кужегут, Песков или их обезьяны - Симонян, Соловьев и тп при наличии великой литературной критической традиции, революции, полной трансформации страны, перестройки и тп - все выродилось вот в это)
Великая Россия и ничтожность вранья, и все потому что люди засиделись, деградировали для своих задач, потеряли актуальность и компетентность)