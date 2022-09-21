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Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що втрати РФ становлять, нібито, 5937 осіб.

Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб. Із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", — заявив Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збирається призвати 300 тис. резервістів, - Шойгу

Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ та іноземної розвідки, втрати росіян набагато більші. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб. 
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Топ коментарі
+74
и потому надо еще 300тыс. Браво.
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21.09.2022 10:13
+41
Кацапской быдломассе чуждо логическое мышление.
Иначе она задумалась, что что-то пошло не так, ещё в марте-апреле...
Теперь, быдло кацапское, слазим з теплых диванов, с жирных ватосамок, отставляем пиво и чипсы, и в учебные лагеря!
В октябре-ноябре в подмосковье - это самое оно! Дожди, грязь, холодный ветер, холодная перловка на воде - прапор мясо *******.
Всё идёт по плану!
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21.09.2022 10:26
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На рашистських пабліках рабсіянє почали багато раз саме це питати
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21.09.2022 16:32 Відповісти
Пуйло: сколько мы потеряли солдат?
Шойгу: Да кто ж их считает, дохнут как мухи!
Пуйло: пиши тогда "потерь нет"
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21.09.2022 14:34 Відповісти
Щось в його голосі "задора" не чутно. Мабуть срака дуже болить, тож і говорить через силу.
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21.09.2022 14:40 Відповісти
Втрати 5к, і тому треба мобілізувати 300к... л-логіка.
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21.09.2022 14:51 Відповісти
Чистая математика.... Если потерь 6К. Это 0.7% от общего к-ства ВС РФ(900К)...

При таких несущественных потерях 0.7% зачем мобилизация? Даже частичная? Должны справляться без МОБИКОВ....
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21.09.2022 14:53 Відповісти
та ладно, я тільки в різних телеграмах і месенджерах, бачив на відео і фото більше за 5937 штук утилізованих орків
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21.09.2022 15:00 Відповісти
На 24 августа, 48.759 погибших орков , такая цифра указана в документе, который МО отправили в министерство финансов, для резервирования суммы для компенсаций, в размере 361 млрд рублей.
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21.09.2022 16:07 Відповісти
5к то формально по компенсаціям з бухгалтерії, ще 50 загубилися
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21.09.2022 19:24 Відповісти
Гляньте на глаза. Оно боится (с)
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21.09.2022 20:54 Відповісти
И поэтому надо еще 300к, это гениально
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21.09.2022 21:32 Відповісти
Тувінський дядько каже "наші втрати на сьогодні 5 937 осіб". Просто він решту хароших рузкіх своїми не вважає
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21.09.2022 21:37 Відповісти
Любая власть врет и на самом деле это величайшее искусство, но в РФии все ограничиваются высказываниями вот таких "шаманов" Шойгу или "пророками" Путина или Пескова и считают это достаточным для народа - "все цели спецоперации будут достигнуты")
Недавняя философия открыла, что все величайшие ценности это нелепости, предрассудки или глупости основателей или последователей, но ничего другого нет - не придумано, представляете? "Диктатор и пустота")
РФия претендует на целую цивилизацию, но по факту вот такие вот лидеры мнения - Путин, Кужегут, Песков или их обезьяны - Симонян, Соловьев и тп при наличии великой литературной критической традиции, революции, полной трансформации страны, перестройки и тп - все выродилось вот в это)
Великая Россия и ничтожность вранья, и все потому что люди засиделись, деградировали для своих задач, потеряли актуальность и компетентность)
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21.09.2022 23:20 Відповісти
Да, пусть врут как хотят - черт с ними, кто мы такие, что их направлять кудато? Но лезут же с какимто адским насилием к нам?! "Укронацисты" вдруг мешают их величию
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21.09.2022 23:23 Відповісти
Шойгу повідомив, що в рамках часткової мобілізації планується призвати 300 000 резервістів. Міністр оборони рф також повідомив, що за час війни в Україні загинуло 5937 російських військовослужбовців. Якщо потрібно призвати 300 000 резервістів, то можло і загнулось 300 000 (включаючи зниклих і втікачів) військовослужбовців, а не 5937.
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22.09.2022 01:41 Відповісти
Шойгу, иди в тайгу!
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22.09.2022 05:14 Відповісти
Брехун..как и все они там.
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23.09.2022 17:31 Відповісти
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