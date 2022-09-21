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війна (56389) Бутусов Юрій (3128)

"Британець". Останнє інтерв’ю. "Як тільки ми заїхали, повітря стало більше". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

17 вересня 2022 року в боях з російськими окупантами загинуло два українських воїна з одного підрозділу - їх позивні "Британець" та "Садист".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за два дні до трагедії "Британець" дав інтерв'ю, яке опубліковане на каналі Бутусов плюс.

"Він був надзвичайним, добрим другом і товаришем. Українець за походженням, Віктор тривалий час прожив у Великобританії, звідси і його позивний: "Британець". Після повномасштабного вторгнення Росії, він, не вагаючись, повернувся в Україну - боронити Батьківщину від окупанта. "Британець" мені одразу запам’ятався тим, що обожнював у розмові вживати англійські слова та, за британською традицією, завжди пригощав чаєм з молоком. Віктор народився у Тернополі і своєю вимовою нагадував мені батька. У той фатальний день – день його загибелі, ми з "Британцем" зустрілися, він потиснув мені руку і посміхаючись сказав: "Привіт друже, як справи? Я дивлюсь ваші відео". За два дні до трагедії ми записали з Віктором інтерв’ю, але не встигали його змонтувати та видати. Важко усвідомлювати, що цієї людини вже немає серед живих. На жаль, ця війна забирає кращих", - пишуть автори відео у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Огляд захопленої українськими воїнами рідкісної російської командно-спостережної машини "Канонада". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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21.09.2022 12:05 Відповісти
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21.09.2022 12:18 Відповісти
Важко дивитись. Важко змиритись. Важко знайти слова...
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21.09.2022 12:50 Відповісти
R I P
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21.09.2022 13:17 Відповісти
Гірко втрачати таких людей. Вічна пошана і подяка тобі, брате.
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21.09.2022 16:41 Відповісти
Земля пухом Герою та вічна пам'ять....
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21.09.2022 16:51 Відповісти
вічна пам"ять всім героям України!
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21.09.2022 16:59 Відповісти
 
 