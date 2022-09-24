УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16028 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
14 016 30
армія РФ (13478) війна (56406) Росія (47208) мобілізація (1456) Буткевич Богдан (432)

Мобілізація на РФ від Путіна: що це означає для України? | Без цензури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні заявив про часткову мобілізацію. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

Богдан Буткевич в оперативному випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що означатиме мобілізація РФ для України та до чого нам усім готуватися.

За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

Читайте: Данілов про рішення Путіна: "Це комплексна програма утилізації росіян"

20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час. А 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
.
показати весь коментар
21.09.2022 14:36
+13
показати весь коментар
21.09.2022 14:51
+11
показати весь коментар
21.09.2022 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
21.09.2022 14:31 Відповісти
ПЕРДОНУЛИ ДВА резиновых пукалки .. ЗНАТНО В БОЛОТА МОШКАНИИ.... НАВЕЛИ ПОНОС СРАЧЬ И КАРАУЛ У КАЦАПОВ..... ТЕПЕРЬ СВО СТАЛА ВОЙНОЙ А НЕ ИГРОЙ НА КОМПЬЮТЕРЕ ИЛИ ВОЕННЫМ СЕРИАЛОМ НА ТВ.. ТЕПЕРЬ КАЖДОГО ОБЛАГОРОДЯТ ПОВЕСТКОЙ ПРОСКОЧИЛА ОДНА УТОЧНЯЮЩАЯ НОВОСТЬ ОТ ПЕСКОВА--- К КОТОРОЙ НЕТ ДОЛЖНОЙ ОЦЕНКИ..... А ИМЕННО ПУНКТ 7 УКАЗА ПУТИНА ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ...... ПЕСКОВ УТОЧНЯЕТ И "успокаиват" россиян ....мол 300 тысяч --это начало - а призвать могут и 3 миллиона.... и это заложено в 7 пункте Указа Путина... для Украины это по сути ничего не значит.. пока наловят 300 тысяч ппока найдут ржывую винтовку Мосина и 5 патронов к ней лапти косоварку пройдет полгода.. а денег нет санкции никто не омтенял на КАЖДЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ПАКЕТЫ САНКЦИЙ ******** трахаться кацапы с "освобожденными" территориями Украины... пот ом когда ******* получат и вылетят с Украины Путин если будет живее всех живых в чем я лично смоневаюсь пропердыт что мол Украина имеет вооружение и бла бла бла и на радость россиян он отмашку даст на прекращение СВО и мобилдизации именно на будущее и заточены сегодняшние высеры Путина и Шойгу навалять страху и говна россиянам а пот ом как царь батюшка все это отменить.. типа заботливый и родной отец для народа....Срашки
показати весь коментар
21.09.2022 15:17 Відповісти
"Мы видим на фотографиях военнопленных вещевые мешки 1945 года с привязными на ремешках плащ-палатками - брезентовая ряднина размером 1,5 на 1,5 метра, в которой надо жить. Со всем этим, с каской они идут в бой, так, как бойцы Красной Армии в 1945 году. Это все, что им дается. Больше ничего не надо. Бутылка, лопатка - это вся амуниция, потому что долго жить им на поле боя не надо, соответственно и готовить их там никто не будет".
"Для того, чтобы мобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают буквально за 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Обмундировать, экипировать, подписать документы - на все это уйдет неделя. Еще неделя -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти до передка плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы мобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
показати весь коментар
21.09.2022 16:32 Відповісти
Для Параши это означает +300 тыс. трупов.
показати весь коментар
21.09.2022 14:32 Відповісти
Кацапчик, а тобі і тобі подібним "мазгов хватаєт" піти нах..й з України?
показати весь коментар
21.09.2022 15:27 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 14:33 Відповісти
.
показати весь коментар
21.09.2022 14:36 Відповісти
Если у кого-то ещё остались иллюзии или кто-то не понял, то это не «частичная» мобилизация, а полная.

Судя по сообщениям из российских пабликов, то призывают и тех, кто вне категорий на картинке выше
показати весь коментар
21.09.2022 14:39 Відповісти
"Приглашения" россиянам приходят через «Госуслуги», то есть по интернету.
показати весь коментар
21.09.2022 14:41 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 14:40 Відповісти
Слід розуміти так ,їхні резервісти це ті хто одразу на фронт і як наслідок на м'ясо для чорних пакетів
показати весь коментар
21.09.2022 14:43 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 14:51 Відповісти
Лучше голову кацапу сломать. Можно больно.
показати весь коментар
21.09.2022 16:09 Відповісти
Зимородок прикалывается )
показати весь коментар
21.09.2022 14:54 Відповісти
Мобилизацию лоббировали производители пластиковых мешков.
показати весь коментар
21.09.2022 14:57 Відповісти
..
показати весь коментар
21.09.2022 14:57 Відповісти
Означає що в рф все дуже хреново.

Означає що ми проспали момент щоб зробити для рф все критично хреново щоб мобілізація там банально стала не можливою.

Тим не менш рф ця могилізація не спасе. По факту вони просто ввели покарання від ухилення і все. А так мобілізація прихована там йшла ще напевне з весни, початку літа.
показати весь коментар
21.09.2022 14:58 Відповісти
Означает это только одно для нас. Пока не поздно кстати. В который раз. Всем желающим раздать стрелковое оружие по паспорту с правом ношения. Форрмировать группы по 5 чел по месту жительства. Сбор каждый день вечером и утром по тел. Связь с начальством старший каждые 5 часов. патронов побольше. И разрешение выходить в комендансткий час. Только с оружием. Мародеров, грабителей на месте..... . Во всех областях и городах. И ещё раз проверить подвалы в своих домах. Скоро понадобится. Вода, батарейки. свечки, ведра пустые. Вата ткань, бинты и прочее. неужели не ясно что на подходе? И помним старинную традицию---кто не с нами---тот против нас!
показати весь коментар
21.09.2022 15:03 Відповісти
Хто из зекоманды на фронте? Киньте пруф
показати весь коментар
21.09.2022 15:09 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 15:16 Відповісти
Нужно просить США взять нас под ядерный зонтик. Ведь именно по инициативе США мы лишились ядерного оружия в 1994 году!
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
показати весь коментар
21.09.2022 15:16 Відповісти
- Ваня, тєбя на вайну забірают!
- У меня же ног нєт!
- Так, і мобілізация частічная.
показати весь коментар
21.09.2022 15:17 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2022 15:19 Відповісти
Могилизация мавзолейного быдла проходит ...Мэрам городов РабZeи приказано,чтобы в сутки было вырыто 200 могил,а в похоронном бюро было 200 гробов минимум...а это значит будут хоронить ночью и всех сразу скопом... паники не будет каже один из блогеров РабZeи...имя не называю по понятным причинам...
показати весь коментар
21.09.2022 15:20 Відповісти
Что это значит для Украины:
показати весь коментар
21.09.2022 15:23 Відповісти
Мобилизация скрепоносного лаптекопытного быдла на расее означает только одно, нашим союзникам прийдется увеличивать поставки для ВСУ, количества снарядов калибром 155мм и патронов.
*****, срущее в чемодан, направит тупую необученную орду, которую наши воины успешно утилизируют.
показати весь коментар
21.09.2022 16:05 Відповісти
Це означає що вся територія РФ є законною ціллю ЗСУ.
показати весь коментар
21.09.2022 16:22 Відповісти
 
 