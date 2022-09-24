Мобілізація на РФ від Путіна: що це означає для України? | Без цензури. ВIДЕО
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У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні заявив про часткову мобілізацію. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.
Богдан Буткевич в оперативному випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що означатиме мобілізація РФ для України та до чого нам усім готуватися.
За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.
20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час. А 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"Для того, чтобы мобилизовать, например, полк в тысячу человек достаточно оргядра в количестве 5-6 человек и они это сделают буквально за 2 дня. Это процессы, которые обученные люди делают быстро. Обмундировать, экипировать, подписать документы - на все это уйдет неделя. Еще неделя -10 дней доставка полка эшелонами с Дальнего Востока. А дальше пешком будут идти до передка плюс бюрократия. Где-то три недели нужно, чтобы мобилизовать более-менее значимую силу и бросить ее в бой".
https://donpress.com/news/21-09-2022-butylka-lopatka-eto-vsya-amuniciya-ekspert-nazval-sroki-poyavleniya-mobilizovannykh
Судя по сообщениям из российских пабликов, то призывают и тех, кто вне категорий на картинке выше
Означає що ми проспали момент щоб зробити для рф все критично хреново щоб мобілізація там банально стала не можливою.
Тим не менш рф ця могилізація не спасе. По факту вони просто ввели покарання від ухилення і все. А так мобілізація прихована там йшла ще напевне з весни, початку літа.
Нужно взять в США ракеты средней дальности. Уничтожить российскую авиацию на аэродромах возле Украины, российский флот, военные склады на территории россии, военные российские заводы! Тогда мобилизированным россиянам не будет чем воевать!
- У меня же ног нєт!
- Так, і мобілізация частічная.
*****, срущее в чемодан, направит тупую необученную орду, которую наши воины успешно утилизируют.