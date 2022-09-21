Удар РФ по багатоповерхівці у Кураховому: 12 людей поранено, серед них - 2 дитини. ВIДЕО

Росіяни уночі завдали ракетного удару по баготоповерхівці у Кураховому. Відомо про 12 поранених, під завалами може бути ще людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"12 людей поранені, одна - знаходиться під завалами, серед поранених - дві дитини. Такі наслідки прямого влучання ракети у Курахівську багатоповерхівку. Росіяни завдали удару близько другої ночі, коли люди спали.

Будинок зруйновано дощенту, плити перекриття обвалилися з горішнього поверху до нижнього. Рятувальники ще досі намагаються приборкати пожежу", - йдеться у повідомленні.

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За словами представників місцевої влади, з цього будинку людей евакуювали, але деякі з них легковажно повернулися назад.

"Вкотре повторюю: такі необачні кроки призводять до тяжких наслідків", - наголосив Кириленко.