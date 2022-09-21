УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16028 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
3 586 1
війна (56406) обстріл (21057) Донецька область (5695) Кириленко Павло (866)

Удар РФ по багатоповерхівці у Кураховому: 12 людей поранено, серед них - 2 дитини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни уночі завдали ракетного удару по баготоповерхівці у Кураховому. Відомо про 12 поранених, під завалами може бути ще людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"12 людей поранені, одна - знаходиться під завалами, серед поранених - дві дитини. Такі наслідки прямого влучання ракети у Курахівську багатоповерхівку. Росіяни завдали удару близько другої ночі, коли люди спали.

Будинок зруйновано дощенту, плити перекриття обвалилися з горішнього поверху до нижнього. Рятувальники ще досі намагаються приборкати пожежу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють Донеччину. Під ударами Бахмут, Костянтинівка, Курахове. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

За словами представників місцевої влади, з цього будинку людей евакуювали, але деякі з них легковажно повернулися назад.

"Вкотре повторюю: такі необачні кроки призводять до тяжких наслідків", - наголосив Кириленко.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідні люди....
показати весь коментар
21.09.2022 14:49 Відповісти
 
 