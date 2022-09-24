Мобілізація і ядерний шантаж. Чого чекати від Кремля? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Навіщо РФ часткова мобілізація, термінові "референдуми" і черговий шантаж ядерною зброєю? Чи точно "это не блеф", чи знов "никакой паники нет" и "все идет по плану"?

Сьогодні о 20:00 про це говоритиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на каналі Бутусов Плюс.

"Чекаю ваші запитання за цим посиланням. До зустрічі в ефірі!" - звернувся журналіст до глядачів.

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