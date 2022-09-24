Мобілізація і ядерний шантаж. Чого чекати від Кремля? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
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Навіщо РФ часткова мобілізація, термінові "референдуми" і черговий шантаж ядерною зброєю? Чи точно "это не блеф", чи знов "никакой паники нет" и "все идет по плану"?
Сьогодні о 20:00 про це говоритиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на каналі Бутусов Плюс.
"Чекаю ваші запитання за цим посиланням. До зустрічі в ефірі!" - звернувся журналіст до глядачів.
Топ коментарі
+6 Yevgeny Mironov
показати весь коментар21.09.2022 20:40
+5 Senator 0eaca536
показати весь коментар21.09.2022 20:07
+4 olele
показати весь коментар21.09.2022 20:11
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Будь ласка, зачекайте...
но надеюсь тем, кому свеже удастся прорваться домой...вернуться с оружием
ВСУ вооружен гораздо тяжелее, чем ваши толстые менты и охрана кремлевского фюрера.
Орки не способны понять, что их шансы выжить во время восстания против режима в уличных боях против толстых ментов и росгвардейцев в 100 раз выше, чем в бою против ВСУ.
У кацапских уродов уже не действует даже простой животный инстинкт самосохранения: ведь мобилизация - это гарантированная могилизация.
Ось й з мобілізацією Ви переоцінюєте їх мислення ... вважаючи , що їм потрібен буде значний час , що вони не здатні кинути й це гарматне м"ясо без зброї , без снаряддя ... Там така корупція , там такий вульгаризм прийняття рішень , що для "галочки" знімуть з кордонів частини , знімуть тих , хто вже півроку перебуває в армії десь в далеко від України . А цих , що загребуть й забріють поставлять замість цих на кордони , на склади . Тобто часткове й умовно "посилення" бойових втрат я би чекав вже дуже скоро . Бо відзвітувати тим генералам потрібно вже скоро про успіхи , а а халета від таких рішень наступить через місяці . Й воним не були московитсьми генералами , якщо б хоч якось думали про стратегію , про довгу перспективу . Такі , хто думає глобально , такі до майора дуже важко послуговують ...