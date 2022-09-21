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вибух (3749) Луганщина (4416) Гайдай_ЛОГА (905)

У Новоайдарі на Луганщині зафіксовані потужні вибухи, попередньо – на артилерійському складі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У райцентрі зафіксована два потужних вибухи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Куріння у невстановленому місці на складі БК та розташуванні живої сили рашистів", - йдеться в повідомленні.

На відео місцевий мешканець зафільмував стовпи диму від двох потужних вибухів та уточнив дату і місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі пролунали 2 потужні вибухи: "Окупанти знову палять". ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+41
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21.09.2022 18:08
+22
Тримайся хлопче, далі буде ще веселіше...
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21.09.2022 17:45
+22
то бюлетні горять, а разом з ними - сраки рашистів
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21.09.2022 17:49
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21.09.2022 17:41 Відповісти
Тримайся хлопче, далі буде ще веселіше...
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21.09.2022 17:45 Відповісти
то бюлетні горять, а разом з ними - сраки рашистів
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21.09.2022 17:49 Відповісти
Бавовнятко в гості до кацапів завітало
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21.09.2022 17:50 Відповісти
Бавовнятко в гості до кацапів завітало
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21.09.2022 17:51 Відповісти
Замітьте, останні слова таки УКРАЇНСЬКОЮ!!!
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21.09.2022 17:51 Відповісти
Я теж помітив. Спочатку "Я тарахтєл", а в кінці "я вшоці".

- Мама, ти зачєм вишиванку адела?
- Мамо, що ти робиш?
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21.09.2022 18:52 Відповісти
все тут!!! ))))
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21.09.2022 18:08 Відповісти
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21.09.2022 18:14 Відповісти
супер 🤣🤣🤣
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21.09.2022 20:00 Відповісти
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21.09.2022 18:08 Відповісти
Походу, у хлопця настрій піднявся)
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21.09.2022 18:49 Відповісти
Дуже добре. До Новоайдару наші раніше не долітали. Це вже хороший "тил" лисичансько-севєродонецького угрупування орків.
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21.09.2022 18:52 Відповісти
Если он тарахтел и после этого такие взрывы - потарахти, друже, еще!
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22.09.2022 12:16 Відповісти
 
 