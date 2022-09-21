У Новоайдарі на Луганщині зафіксовані потужні вибухи, попередньо – на артилерійському складі. ВIДЕО

У райцентрі зафіксована два потужних вибухи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Куріння у невстановленому місці на складі БК та розташуванні живої сили рашистів", - йдеться в повідомленні.

На відео місцевий мешканець зафільмував стовпи диму від двох потужних вибухів та уточнив дату і місце.

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