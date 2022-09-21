У Новоайдарі на Луганщині зафіксовані потужні вибухи, попередньо – на артилерійському складі. ВIДЕО
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У райцентрі зафіксована два потужних вибухи.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Куріння у невстановленому місці на складі БК та розташуванні живої сили рашистів", - йдеться в повідомленні.
На відео місцевий мешканець зафільмував стовпи диму від двох потужних вибухів та уточнив дату і місце.
Топ коментарі
+41 Перехватчик
показати весь коментар21.09.2022 18:08
+22 Alex Dev d4763325
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+22 Panda Freeav
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