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У Єкатеринбурзі силовики затримують протестувальників проти путінської мобілізації. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії у деяких містах відбуваються протести проти оголошеної Путіним мобілізації. Учасників затримує поліція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так в Єкатеринбурзі почалися жорсткі затримання протестувальників - силовики забирають учасників акції протесту проти мобілізації по одному та ведуть до автозаків.
Топ коментарі
+63 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар21.09.2022 18:26
+52 Топ Ган
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+50 Vadim Dumij
показати весь коментар21.09.2022 18:27
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"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".
https://donpress.com/news/21-09-2022-v-gosdume-rf-predlozhili-pervymi-mobilizovat-muzhchin-priekhavshikh-iz-dnr
И ты, им преданный народ!
Нифига не меняется столетиями!
И что вы хотите от этой " страны"?!
P. S. Кстати, не Лермонтов написал.)
На обмін йдуть тільки ті, що зголосяться добровільно.
Інших Україна буде за свої кошти утримувати у полоні.
300 тысяч мобилизованных нужно содержать: кормить, одевать, платить социальные выплаты.
возможности россии по набиранию пушечного мяса будут ограничены количеством оружия".
Больше проблем возникнет с внедрением принудительных военных заказов на предприятиях, несмотря на то, что на них распространили уголовную ответственность за отказ. Но там, где есть принудительный заказ, есть и кризис платежей, откат за отказ от такого заказа. Фактически это будет означать крушение российской экономики
2. Начхати нам тут, в Україні, на те, що там подумають про наші дії чи слова будь-які свинолупі. Нам своє робити. Хоч іноді і веселить, як у вас, рожі свинолупські, перекошується їбальник від того, що вас, таких імперських і поважних, нахєр посилають. Тож можете ту мобілізацію хоч їсти з хроном, хоч на голову собі натягувати. Ми просто всіх будемо вбивати, хто з кацапії до нас полізе.
"
Это не овощная база, товарищ призывник. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие два года.
" (С) к-ф ДМБ
На одного сZZикуна три репортера
И прямо автозаками - в Украину.
Нема бажаня потрапити в трупорізку ЗСУ.
Но спишут по бутьілке на каждого!
о це руска солідаоність
руське братерство
у нас би менти получили здюлей і передали б колегам шоб ті не виходили на затримання
Бояться свою власть больше чем войньі.
На войне убьют/покалечат/невредим - лоторея,а своя убьет/покалечит 100%.
Ну и имперское чувство собственной исключительности.
Хтось може собі уявити таку картину в Украні, коли на нормальному проукраїнському мітингу мусора тягнуть людину в автозак, а решта стоять та наблюдають за цим чи знімають на камери?
На расєє розбігаються в різні боки,а в Україні збігаються з чимось важким.
У Боженьки есть чувство юмора =) Ну и этот, как его, Тимощук, - что с лицом?
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Тут ***** нашкрябло, й тягне трохи т62 для мобілізованих, замість сотень втрачених т72/80/90
Их нужно "одаривать" руководством к верному решению !...__