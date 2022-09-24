У Єкатеринбурзі силовики затримують протестувальників проти путінської мобілізації. ВIДЕО

У Росії у деяких містах відбуваються протести проти оголошеної Путіним мобілізації. Учасників затримує поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так в Єкатеринбурзі почалися жорсткі затримання протестувальників - силовики забирають учасників акції протесту проти мобілізації по одному та ведуть до автозаків.