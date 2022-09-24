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У Єкатеринбурзі силовики затримують протестувальників проти путінської мобілізації. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії у деяких містах відбуваються протести проти оголошеної Путіним мобілізації. Учасників затримує поліція.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так в Єкатеринбурзі почалися жорсткі затримання протестувальників - силовики забирають учасників акції протесту проти мобілізації по одному та ведуть до автозаків.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+63
Потужний бунт і багаточисельний.
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21.09.2022 18:26
+52
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21.09.2022 18:28
+50
Блевотно на это дерьмище смотреть.
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21.09.2022 18:27
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Российский депутат отметил:

"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать".

https://donpress.com/news/21-09-2022-v-gosdume-rf-predlozhili-pervymi-mobilizovat-muzhchin-priekhavshikh-iz-dnr
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21.09.2022 18:26 Відповісти
Потужний бунт і багаточисельний.
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21.09.2022 18:26 Відповісти
Да, одного вяжут, 20 снимают на фото-видео. Жалкие рабы. Эти пойдут как миленькие в Украину в качестве мяса.
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21.09.2022 18:46 Відповісти
Так они и воевать так будут.
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21.09.2022 18:50 Відповісти
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21.09.2022 19:01 Відповісти
...И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ!

Нифига не меняется столетиями!
И что вы хотите от этой " страны"?!

P. S. Кстати, не Лермонтов написал.)
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21.09.2022 20:50 Відповісти
Блевотно на это дерьмище смотреть.
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21.09.2022 18:27 Відповісти
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21.09.2022 18:28 Відповісти
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21.09.2022 18:40 Відповісти
krugovorot derma - denj surka
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21.09.2022 18:41 Відповісти
В цьому круговороті ще самок не хватає ...
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21.09.2022 19:38 Відповісти
tam shvabri e
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21.09.2022 19:43 Відповісти
Это потому, что Земля круглая.
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21.09.2022 18:51 Відповісти
Ця схема не дуже робоча.
На обмін йдуть тільки ті, що зголосяться добровільно.
Інших Україна буде за свої кошти утримувати у полоні.
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21.09.2022 18:57 Відповісти
а так это и есть последний вариант многоходовочки ? закидать нас чмонями, чтоб они нам всю еду поели ?
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21.09.2022 19:16 Відповісти
а в это время ихних Варварок будут чеченцы пердолить
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21.09.2022 19:59 Відповісти
There should be a one more branch to this process - turned into fertilizer.
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21.09.2022 19:52 Відповісти
Нікчеми!
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21.09.2022 18:29 Відповісти
Мрачно выглядят эти задержания одиночек. Настоящих людей в рашке практически не осталось. Продали все ради собственного благополучия и "безопасности". Но эта иллюзия долго не продлится, все закончится плохо...
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21.09.2022 18:29 Відповісти
Чего же плохо, наоборот, хорошо.
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21.09.2022 18:34 Відповісти
Що кацапам "плохо", то нам добре
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21.09.2022 18:47 Відповісти
Вы наивны или глупы если думаете что эскалация конфликта, пусть даже и бессмысленная принесет добро для Украины и украинцев.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
а у українців є якісь варіанти?
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21.09.2022 22:07 Відповісти
Не писать глупости. Это вариант для цивилизованного человека. Попробуйте.
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21.09.2022 22:19 Відповісти
глупості - жаліти кацапів
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21.09.2022 22:24 Відповісти
эскалация больше чем есть уже не будет - в том плане что твои кацапы выложили все что у них было а мясо хаймарсы и арта будет жарить как прежде
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21.09.2022 22:47 Відповісти
Надо быть полным идиотом, чтобы утверждать что введение неограниченного мобилизационного ресурса не является эскалацией. Похоже у тебя генетический дефект)))
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21.09.2022 23:02 Відповісти
ты просто кацап тупой или косишь под дурочка

300 тысяч мобилизованных нужно содержать: кормить, одевать, платить социальные выплаты.
возможности россии по набиранию пушечного мяса будут ограничены количеством оружия".
Больше проблем возникнет с внедрением принудительных военных заказов на предприятиях, несмотря на то, что на них распространили уголовную ответственность за отказ. Но там, где есть принудительный заказ, есть и кризис платежей, откат за отказ от такого заказа. Фактически это будет означать крушение российской экономики
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21.09.2022 23:18 Відповісти
Папка или мамка тебе сильно нагадили с мозгами)))
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21.09.2022 23:25 Відповісти
а чего кацап правду не любишь?
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22.09.2022 00:09 Відповісти
Просто не общаюсь с человеческим мусором)
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22.09.2022 00:39 Відповісти
а я с тобой не общаюсь- а убираю такой мусор
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22.09.2022 00:42 Відповісти
1. Ця "мобілізація" (читай - відлов "м'яса" для штурму кулеметів) виконується незалежно від того, що ми тут напишемо.
2. Начхати нам тут, в Україні, на те, що там подумають про наші дії чи слова будь-які свинолупі. Нам своє робити. Хоч іноді і веселить, як у вас, рожі свинолупські, перекошується їбальник від того, що вас, таких імперських і поважних, нахєр посилають. Тож можете ту мобілізацію хоч їсти з хроном, хоч на голову собі натягувати. Ми просто всіх будемо вбивати, хто з кацапії до нас полізе.
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21.09.2022 23:36 Відповісти
Архетипом кацапів є Герасим з "Муму" Тургенєва - безмовний раб, який, замість того, щоб задушити оскаженілу бариню, втопив свого єдиного друга.
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21.09.2022 19:46 Відповісти
Ось і перші мобілізовані
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21.09.2022 18:31 Відповісти
Далеко не перший. Знаю не з плiток, що вже з ранку розносили повiстки по пiдприємствам (Мегафон, наприклад). Попередньо наче б то на двотижневi навчання, проте навiть вони в це не вiрять. А ось за якою спецiальнiстю - не вiдомо (та чи будуть взагалi на це дивитись). Гадають що в артелеристи (бо воно ж краще було ранiше дивитись по ТВ та Iнтернетах як воюють), а тепер треба "родiну защiщать". Але це не точно
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21.09.2022 18:48 Відповісти
Тю, чо так мєлко? Нехай просяться в оператори ядрьоної бомби
"

Это не овощная база, товарищ призывник. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие два года.
" (С) к-ф ДМБ
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21.09.2022 18:56 Відповісти
Терпіли, блд. Вийшов кацап на мітинг проти мобілізації, а попав на війну. І всім якось пох… що когось гребуть в автозак. Кацапи так і не зрозуміли для чого потрібно виходити на мітинги.
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21.09.2022 18:31 Відповісти
а почему они терпилы? это их образ жизни - они так всю жизнь живут их такое устраивало до сегодняшнего дня
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21.09.2022 23:21 Відповісти
Кацапи довбойоби, вівці обдристані. На Іран хай подивляться, які там протести.
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21.09.2022 18:32 Відповісти
Який масовий бунт... прямо ціла революція...
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21.09.2022 18:33 Відповісти
Навіть жіночки яки все життя носили хіджаб,сміливіше за ка#апських лібералів.Ка#апи не мають права дихати одним повітрям з людьми.
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21.09.2022 18:33 Відповісти
Одного тягнуть, а п'ятнадцять з камерами бігають і фотографують... Дивитись гидко.
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21.09.2022 18:33 Відповісти
Та і той один, на всякий випадок, руки в кармани сховав, щоб ,,сапратівлєніє'' на ,,пришили''. Кацапський бунт у всій своїй красі.
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21.09.2022 18:35 Відповісти
Це мабуть діти місцевих бізнесменів та чиновників які вже мають візи в США та Канади і після пікету рвануть на пмж по політичному переслідуванню . Один такий хвалився в ютубі чиновник газпрома , сходив на пікет і він вже в США як політичний біженець. Буде "папінькіни" гроші прати.
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21.09.2022 18:52 Відповісти
да это гарантия получения убежища в любой - западной стране
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21.09.2022 22:50 Відповісти
Блін... подивився відео.. два протестувальники, три мента, двадцять тіпочків з мобілками, камерами і жилетиками "преса"... Протест провалився...
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21.09.2022 18:34 Відповісти
Каинова печать-теперь путеводная звезда россиян.
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21.09.2022 18:34 Відповісти
Насолоджуюсь мпсштабом каZZапських мітингів
На одного сZZикуна три репортера
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21.09.2022 18:35 Відповісти
ого..а народіщу то народіщу..і всі з телефонами і знімають
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21.09.2022 18:35 Відповісти
я навіть не дивися..а передбачувано вгадав
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21.09.2022 18:37 Відповісти
Кацап- генетичний раб.
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21.09.2022 18:36 Відповісти
саме так-раби народжені рабами у рабстві...
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21.09.2022 18:40 Відповісти
Силовики забирають учасників акції протесту проти мобілізації по одному та ведуть до автозаків.

И прямо автозаками - в Украину.
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21.09.2022 18:37 Відповісти
Ета радная говєнь...Да лапатнікі?
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21.09.2022 18:38 Відповісти
Жалкая и трусливая кацапня.
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21.09.2022 18:38 Відповісти
протест? оця купка жалюгідних кацапів?
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21.09.2022 18:39 Відповісти
Крепостным запрещено митинговать. Только свободные люди имеют на это права. И судя по протестам - крепостных гораздо больше.
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21.09.2022 18:39 Відповісти
Ожидаемо. Быдло,как обычно "протестует" в автозаках. Засрашка неизлечима. Только ликвидация.
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21.09.2022 18:41 Відповісти
і оці розказують всім як жити?
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21.09.2022 18:43 Відповісти
А чого "глубинный народ" не захищає своїх дітей?
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21.09.2022 18:43 Відповісти
Протестують не проти війни, а проти мобілізації. ДБЛБЛД.
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21.09.2022 18:44 Відповісти
Точніше "проти ОСОБИСТОЇ мобілізації"!
Нема бажаня потрапити в трупорізку ЗСУ.
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21.09.2022 19:10 Відповісти
В автозак и бутылку в опу и сразу на фронт не снимая бутылки. )
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21.09.2022 19:48 Відповісти
Перед отправкой бутьілку снять! Для следующего,и следующего...
Но спишут по бутьілке на каждого!
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21.09.2022 21:22 Відповісти
Если они так боятся дубинок, то как они хотят заставить их противостоять ВСУ ?))
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21.09.2022 18:46 Відповісти
одного гребуть а остальні знімають відосики
о це руска солідаоність
руське братерство
у нас би менти получили здюлей і передали б колегам шоб ті не виходили на затримання
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21.09.2022 18:50 Відповісти
будут их дрючить в опу...и потом этим шантажировать
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21.09.2022 18:53 Відповісти
Все просто. Ментальность.
Бояться свою власть больше чем войньі.
На войне убьют/покалечат/невредим - лоторея,а своя убьет/покалечит 100%.
Ну и имперское чувство собственной исключительности.
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21.09.2022 19:16 Відповісти
+много
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21.09.2022 20:13 Відповісти
Поставят заградотряды, и будут воевать, а куда денутся?)
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21.09.2022 19:45 Відповісти
Кацапські свинособаки-терпіли, будуть подихати як свині в Україні!
Хтось може собі уявити таку картину в Украні, коли на нормальному проукраїнському мітингу мусора тягнуть людину в автозак, а решта стоять та наблюдають за цим чи знімають на камери?
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21.09.2022 18:47 Відповісти
Чим відрізняється реакція расєян і українців на вигук "омон!"?
На расєє розбігаються в різні боки,а в Україні збігаються з чимось важким.
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21.09.2022 19:20 Відповісти
Мычите *** до последнего , кацапье перепуганное...
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21.09.2022 18:47 Відповісти
Пастор Сила
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21.09.2022 23:38 Відповісти
Дико ржу с черной звезды "Шахтера" Мамбаси, которого Палкин сбагрил в Локомотив Москва за 4 ляма. Русские купили абизьянку в надежде использовать его в соих ИПСО, а теперь это чудо Донбаса имеет все шансы вернуться на историческую Родину в качестве пушечного мяса =)
У Боженьки есть чувство юмора =) Ну и этот, как его, Тимощук, - что с лицом?
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21.09.2022 18:48 Відповісти
Цивільних кацапів бачу, ментовських кацапів бачу, автозаки бачу... А мітинг протесту де?
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21.09.2022 18:48 Відповісти
Журналістів більше ніж протестувальників. Щось мені це нагадує.
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21.09.2022 18:49 Відповісти
Та да ... смішно ... У нас своїх вже 11 чоловік у Карпатах замерзли.
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21.09.2022 18:48 Відповісти

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21.09.2022 18:50 Відповісти
Типово як для країни-п*дараса...
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21.09.2022 18:53 Відповісти
Щось дуже тепло там для вересня!
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21.09.2022 18:53 Відповісти
Па-зор...па-зор...а-тпу-скай...а-тпу-скай...
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21.09.2022 18:54 Відповісти
A new batch of cold-war era T62-M tanks (MY1983) for newly mobilized Russian soldiers is on its way to Ukraine. Photo taken on Sep. 11 in Millerovo, Rostov region
---
Тут ***** нашкрябло, й тягне трохи т62 для мобілізованих, замість сотень втрачених т72/80/90
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21.09.2022 18:55 Відповісти
Лошари. Тьфу
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21.09.2022 18:56 Відповісти
Ничего нового, один протестующий, которому крутят руки и белеющее "пАзор" стадо со смартфонами.
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21.09.2022 18:57 Відповісти
Путин объявил магилизацию России. всё идёт по плану. Ну что, дорогие россияне добро пожаловать в ад!
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21.09.2022 18:59 Відповісти
будут скоро как бульбаши с цветами к мусарам ходить.........................тьфу *****......................................страна рабов!
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21.09.2022 19:00 Відповісти
Это пока не протесты, это *****. Пять человек протестует. Сто человек тупо стоят, снимают на телефон.)
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21.09.2022 19:02 Відповісти
__не браните скрепных . Они с лишней хромосомой,поэтому не ведают как оказывать сопротивление режиМу.
Их нужно "одаривать" руководством к верному решению !...__
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21.09.2022 19:06 Відповісти
кацапи по своїй суті раби в них це веладено з молоком самок
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21.09.2022 19:13 Відповісти
Учитесь, иранцы как нужно протестовать!
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21.09.2022 19:28 Відповісти
Эта харашо. Такие солдатики то что надо! Один побежит, а за ним все остальные. Эффект домино. А сдержать ещё бОльшую массу бегущих ещё сложнее.
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21.09.2022 19:33 Відповісти
Где же настоящие русские герои с табакеркой в руках ?
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21.09.2022 19:33 Відповісти
Против мобилизации, но не против войны. Причинно следственные связи вытравлены.
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21.09.2022 19:57 Відповісти
Им нужно не протестовать а фонариками светить... хахаха
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21.09.2022 20:41 Відповісти
Повна інспірація з сторони ФСБ. Багато корів в жилетках, кожен веде зйомку, топтуни шляються серед присутніх. Для понта беруть своїх. потім озвучать погоджену цифру, непричетних відведуть до суду і відрапортують. А чого постановочне. Бо дуже малочисельне і космонавти налегке.
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21.09.2022 22:03 Відповісти
Більше всього дивує те, що толпа знімає на телефони,і ссить проти пару мусорів
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21.09.2022 23:36 Відповісти
Насмотрелись что менты до смерти девушку забили, пока эти снимали, кацапы это кацапы
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22.09.2022 01:19 Відповісти
 
 