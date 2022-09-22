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Порошенко про заяви Путіна: "Блеяння маніяка-диктатора". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Він закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти Росії.

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав виключити Росію з Радбезу ООН і негайно надати Україні План дій щодо членства в НАТО, пише пресслужба ЄС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, у день Другої Пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє "блеяння". Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних Сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил Російської Федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях", – констатує п’ятий Президент.

"Вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, "опущених". Ці всі теж зламалися – несіть нових. І вони оголошують мобілізацію", – зазначає Петро Порошенко.

"Ми впевнені в тому, що це також і потужний меседж для росіян, які мають зрозуміти: це не якась "воєнна операція", це повноцінна війна, за яку вони заплатили і ще заплатять", – наголосив Порошенко.

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Він закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти Росії.

"ООН – вилучіть Росію з Ради Безпеки. НАТО – прийміть Україну в члени НАТО, дайте План дій щодо членства", – говорить Петро Порошенко.

"Путін! Врешті-решт забирайся геть з України!", – сказав Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+64
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21.09.2022 18:38
+52
Президенту Порошенку респект і подяка за його постійну , батьківську турботу і постійну допомогу нашій армії !!

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21.09.2022 18:38
+44
а этому кое-кому некогда было языком телепать...., он армию поднимал и, медленно, но уверенно рашистов с бамбаса выпиливал.....
и да, кстати, если бы не Минск, ты бы тут не щебетал.....
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21.09.2022 18:42
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Самую лучшую оценку для Порошенко дал Конгресс США 18 сентября на заседании обеих Палат Конгресса ,где Петр Алексеевич выступил кратко четко и по делу... назвал мавзолейных Сатанистов путлера подонками и убийцами...
Браво настоящему Гетьману Украины и по факту Создателю Новой Украинской армии..♥️🖤💪👍💯
Слава Україні💙💛💪👍👍💯
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21.09.2022 19:40 Відповісти
Пане Сенатор,а самого путлера він якось назвав?Ми в Україні його назвали і називаєм -******.А він, як завжди.-не закінчує дій.І виходить що "цар"хороший,а бояри,мавзолейні Сатаністи путлера подонки і вбивці.Нічого з вашого допису не упустив?
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21.09.2022 20:01 Відповісти
ЗеКодломойские... Оманскиє...агентство Рейтерс орубликовало секретные переговоры дЕрмака и Козака за несколько дней до нападения...
Если коротко...я вам не завидую...
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21.09.2022 19:51 Відповісти
дайте посилання)
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21.09.2022 20:52 Відповісти
Деркач вам в поміч) шуруй до нього на ерефію срань ватна)
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21.09.2022 20:54 Відповісти
Порох,як завжди на висоті. Як не як особистий ворог Путіна, і заразом кротоферми.
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21.09.2022 21:34 Відповісти
Порох не відсирів.
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21.09.2022 22:19 Відповісти
Прям маньяк-диктатор сказал? А папа римский сказал что кое-кто. Кому верить?А в конце речи Порошенко не говорил про обнимаю-целую? Ау зегенерты, вы где
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22.09.2022 01:17 Відповісти
ого Порошенко по фєні начав говорити ...
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22.09.2022 03:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rrgvbMmYiFk
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22.09.2022 12:03 Відповісти
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23.09.2022 01:35 Відповісти
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