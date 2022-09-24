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Сину Пєскова запропонували з’явитися на мобілізацію: "Я вирішуватиму це на іншому рівні. З вами зв’яжуться". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Соратники Навального зателефонували до сина Пєскова і попросили з’явитися до військкомату. Той відповів, що вирішуватиме це питання "на іншому рівні". Дмитро Пєсков заявив, що частину запису розмови вирізали. Але жодного запису не було - це був прямий ефір.

Соратники політика Олексія Навального заявили, що їм вдалося додзвонитися до Миколи Чоулза, сина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, і дізнатися, чи він готовий вирушити воювати в Україну, пише meduza, передає Цензор.НЕТ.

Розмова із сином Пєскова відбулася у прямому ефірі ютуб-каналу. Ведучий Дмитро Низовцев обдзвонював дітей російських депутатів, чиновників та бізнесменів, запрошуючи їх прийти у військкомат. Звідки у Низовцева номери їхніх телефонів не уточнюється.

Сину Пєскова ведучий зателефонував під виглядом військкома. Він повідомив, що тому було відправлено повістку, і запропонував з'явитися для медогляду до московського військкомату наступного дня о 10 ранку.

"О 10-й ранку, звичайно, завтра я не приїду… Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні", — відповів співрозмовник Низовцева.

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На уточнююче запитання, про який "рівень" йдеться, він заявив, що йому потрібно "зрозуміти, що відбувається і які я маю права", а також "порадитися перед тим, як приїжджати".

Коли ведучий знову запитав, чи син Пєскова готовий з'явитися у військкомат, той відповів: "Завтра о 10 ранку, щоб ви мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. Мені треба спочатку розуміти, як правильно це все зробити… Якщо мені доведеться захищати батьківщину, я не маю проблеми це зробити. Мені треба розуміти "целеобразность" моєї там появи. Я говорю вам про політичні певні нюанси".

При цьому співрозмовник ведучого відмовився уточнити, про які "політичні нюанси" йдеться. "Якщо доведеться захищати батьківщину, не хвилюйтесь, я буду з вами. А ось те, що я завтра буду чи не буду, - це вже друге", - додав син Пєскова. Він попросив надіслати йому повідомлення з інформацією, з ким він розмовляв і куди його просять з'явитися, зазначивши, що з тим, хто дзвонить, "зв'яжуться".

Наприкінці розмови Низовцев спитав, чи можна відзначити в анкеті, що син Пєскова згоден піти добровольцем на фронт. "Ні, мені таку галочку ставити не треба. Дивіться, я готовий піти, але не на ваше прохання, а от як мені скажуть, так я вчиню", — відповів син прес-секретаря президента. Коли ведучий уточнив, що йдеться про "наказ Володимира Володимировича", син Пєскова сказав: "Якщо Володимир Володимирович скаже мені, що мені треба туди йти, я туди піду".

На заперечення "військкома", що президент не може просити про це кожного пересічного, співрозмовник повідомив: "Я не пересічний… Це марна розмова".

Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що соратники Навального розмовляли із його сином. У коментарі виданню "Підйом" представник Кремля спростував відмову сина з'явитися до військкомату, заявивши, що із запису розмови Миколи Чоулза з журналістами було вирізано pvscnjde частину.

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"Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. Я не маю сумнівів у його єдино правильному виборі", - сказав Дмитро Пєсков.

Низовцев також зателефонував до сина прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна Олексія. Представившись військкомом, він спитав, чи готовий той прийти у військкомат, щоб записатися добровольцем на війну.

"Чи можете ви записатися і бути в нас у резерві, щоб у майбутньому вас мобілізували?" - запитав ведучий. Син Мішустіна розповів, що навчається на магістерській програмі Вищої школи економіки, а до цього закінчив військову кафедру у МДТУ імені Баумана. За словами Олексія, "бажання воювати" у нього "поки не виникало" і його "поки не треба" записувати у добровольці.
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Топ коментарі
+26
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21.09.2022 21:41
+26
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21.09.2022 21:41
+24
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21.09.2022 21:49
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Правільна-дохнуть далжни лапатниє халопи...
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21.09.2022 21:37 Відповісти
- Куме! А скажіть мені будь ласка навіщо Путін мобілізацію оголосив?

- Так гроші кінчилися! Якщо раніше платили за вбитого «асвабадітєля» 7 мільйонів «дерев»яних» , то зараз за вбитого мобілізованого будуть давать «дулю з маком»!
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21.09.2022 21:47 Відповісти
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21.09.2022 21:59 Відповісти
Судя по фото ёршиковской личинки, его жена с армянами любила погуливать конкретно
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21.09.2022 21:38 Відповісти
Первая или вторая ?
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21.09.2022 21:40 Відповісти
Там і піськов з вірменами злигався
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21.09.2022 21:45 Відповісти
шо такоє, песіков?
шо такоє с патріотічєскім воспітанієм в сємьє?
шо, правда, мобилизация не для семьи песікових?

здивували, сцук
я думала, вони там всі патріоти як один...
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21.09.2022 21:40 Відповісти
Нє Пєськоф а Піськоф. Від Пісюн
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21.09.2022 22:20 Відповісти
а кто с вукраинских мажоров на передовой? аааааааааааааа вспомнил- сын парашенки
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22.09.2022 06:28 Відповісти
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21.09.2022 21:41 Відповісти
це люся арестович?
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21.09.2022 21:51 Відповісти
Ні. Його "молочний" брат.
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21.09.2022 21:59 Відповісти
іпатьєвський будинок...
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21.09.2022 22:22 Відповісти
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21.09.2022 21:41 Відповісти
Я вот и сам тоже 100%-й инвалид, полное отсутствие мозгов.
Но ведь от воинской службы не уклоняюсь.
Как могу и чем могу, помогаю родине - на полставки служу министром обороны.
И вы послужите! Зачислить!
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21.09.2022 21:46 Відповісти
Про Чернобаевку слышали? Нет? Годен!
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21.09.2022 22:14 Відповісти
chickenshit motherfucker. as all of them are, however.
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21.09.2022 21:41 Відповісти
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21.09.2022 21:42 Відповісти
ШМАРА *******************
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21.09.2022 21:44 Відповісти
На фронті у російських зеків він деякий час буде "госпожа пєскова", потім в окоп прилетить міна...
Папаня отримає "ладу"...
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21.09.2022 21:47 Відповісти
Треба це відео крутити по всіх рашинских каналах ютубу.
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22.09.2022 10:59 Відповісти
Та зрозуміло хто селянин а хто пан
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21.09.2022 21:47 Відповісти
За такие слова ПИТУХ опущенный ОТВЕТИШ!!!ФУ ГАВНО!!!
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21.09.2022 21:47 Відповісти
нічого дивного у нас теж таких ослойобів багато як приклад Подоляк та кусок Арестович
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21.09.2022 21:48 Відповісти
хавайте россияне. Письков -младший на"другом уровне" а вам частичная мобилизация в смысле обратно.по частям в мешках
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21.09.2022 21:48 Відповісти
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21.09.2022 21:49 Відповісти
ул. Мантупинская?
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21.09.2022 22:14 Відповісти
Произошла чудовищная ошибка
https://twitter.com/i/status/1572612101927059457
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21.09.2022 21:49 Відповісти
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21.09.2022 21:55 Відповісти
абасрался джуниор на всю итак обосраную страну...
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21.09.2022 21:51 Відповісти
піськов нехай живе а 20000 касабчиків зажмуряться-адекватний обмін
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21.09.2022 21:53 Відповісти
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21.09.2022 21:53 Відповісти
Тут на Цензорытыльки що з"явилась ы вже пропала сторынка про ыржання конячки лаврухи . Я зробив допис і дам його на цій сторінці:Тут щось ніхто не звернув на слова конякі:"...Коли в березні масцва та Київ наблизились до досягнення домовленностей між собою"... Що ми бачимо:1. Договірняк по здачі між мордором і зечмонями готувася в бульборейху і Стамбулі "но шото пошло нє так". 2. Деза коняки з його якоюсь метою. Я особисто схиляюсь скоріш до першого варіант, пригадуючи події тих днів,.особливо візити євролідерів а основним в цьому ряду візит Бориса Джонсона.
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21.09.2022 21:53 Відповісти
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21.09.2022 21:57 Відповісти
я вже хочу бачити ту самку на яку тей тарган запригнув....
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21.09.2022 22:04 Відповісти
Пын Сескова красаучеґ! 😁
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21.09.2022 22:00 Відповісти
нехай сам з вусами зaявиться як сина так лубить.
по шматках фото викладемо - отут вуси отут вонючий кацапський рот.
- кацапські "патріоти" ротом...
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21.09.2022 22:01 Відповісти
А вуса де?
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21.09.2022 22:03 Відповісти
старый пранк про 307 кабинет заиграл новыми красками =)
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21.09.2022 22:14 Відповісти
Теперь хочу увидеть двух сыновей Соловьева, вполне призывного возраста, в танке.
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21.09.2022 22:15 Відповісти
pvscnjde=змістову
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21.09.2022 22:15 Відповісти
Пусть бегут неуклюже
Резервисты по лужам,
А кровяк по асфальту рекой.
И не ясно прохожим
В этот день где Пригожин
А народ не весёлый такой.
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21.09.2022 22:22 Відповісти
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21.09.2022 22:24 Відповісти
Це все зрозуміло, він барін.На москальщині, так було, є і буде. Але в нас також діти багатих не в армії, спокійно відпочивають і живуть на усіляких Ібіцах. Це ж явно не рівність у правах.
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21.09.2022 22:28 Відповісти
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21.09.2022 22:28 Відповісти
А откуда у Писькова может быть сын? Он же пассивный зоофил, специализируется с детства на козликах, осликах и Кадырове !
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21.09.2022 22:29 Відповісти
А ви подзвоніть синам наших можновладців, суркісів чи ахметова, війна діло низів.
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21.09.2022 22:31 Відповісти
Господин Песков пребывает на ином уровне иерархии и на него законы не распространяются, как и у нас впрочем)
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21.09.2022 22:41 Відповісти
Чоулз - це прізвище вітчима-англійця.
Ніколай разом з мамою (першою дружиною Пєскова) переїхав жити у Великобританії в кінці 90-х, де і залишався більш десяти років.
До Росії він повернувся відносно недавно, році в 2011-2012.
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21.09.2022 22:56 Відповісти
**************** - ограниченная, потому что её затеял узкий круг ограниченных нелюдей.
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21.09.2022 23:26 Відповісти
Жену пескова что Кеосаян Тигран ******, шо сын похож на него, а не на йоршика? Марго в шоке
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22.09.2022 10:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBRMzqAiigs
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22.09.2022 10:05 Відповісти
посмійтесь з наших "орденоносців" 95-го кварталу що відкрито заявили про небажання захищати країну, вільно катаються по закордонам коли всі інші чоловіки до 60-и років сидять невиїздні. Ну і ордени ще одержали мабудь за ці заслуги.. Мені по правді пофіг той Пєсков, соромно за нашу владу
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22.09.2022 10:07 Відповісти
Ці "патріоти" голубих кровєй і вони не можуть собою ризикувати бо вони створюють майбутній генофонд паРаші. А воюють ті, кого вони вважають бидлом.
До речі, в цьому немає ніякої відмінності з ситуацією в Україні. Чи ви знаєте хоч одного можновладця в Україні чиї діти пішли воювати?
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22.09.2022 11:54 Відповісти
 
 