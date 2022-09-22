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Зеленський (17450) обмін (982) визволення (556) Азов (678) Азовсталь (387)

Ми повернули додому 215 захисників, серед яких 3 Герої України, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України вночі 22 вересня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення оприлюднене у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Герой України Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко. Дмитро Козацький – знаменитий Орест, фотограф з "Азовсталі". Микола Кущ і Костянтин Нікітенко. Катерина Поліщук (Пташка), Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.

Загалом 215 героїв.

Щойно завершився обмін. Ми повертаємо додому наших людей. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.

Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя! І обовʼязково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
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22.09.2022 01:47
+14
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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22.09.2022 01:58
+10
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:58
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Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
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22.09.2022 01:47 Відповісти
То есть отдали 250 вместе с ведмедчуком , а получили 215… наших ? И где тут победа ? Ермак отдал ведмедчука, который теперь будет с рашки гадить Украину и оббреховать патриотов
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22.09.2022 04:21 Відповісти
Слава нашим людям зі Сталі!!! Спасибі всім, хто працював над звільненням.
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22.09.2022 01:57 Відповісти
так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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22.09.2022 01:58 Відповісти
і ще заплатив щоб котедж не віджали ...я б туди біженців розселив
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22.09.2022 02:10 Відповісти
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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22.09.2022 01:58 Відповісти
Азовці вдома і не кажіть що ми в це не вірили і думали що це неможливо ...сцарь обміняв козаків на кума ..На фоні кацапської дибілізації ця новина просто прекрасна .Вітаю Героїв з поверненням !
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22.09.2022 02:09 Відповісти
Яка доля решти Азовців і захисників Азовсталі?!
Не треба нам тут очі замилювати чужими перемогами!
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22.09.2022 02:11 Відповісти
Вова отдал - Вова вернул (не всех, но это ж "неначасі"). Кремень, а не мужик. Крепкий, как асфальт.
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22.09.2022 02:12 Відповісти
ще таких як медведчук повно ..Цілу партію жопезе можна на обмін запропонувати
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22.09.2022 02:25 Відповісти
Так, повно. Але вони нафіг кацапам не всрались...
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22.09.2022 02:34 Відповісти
Нізя. Вони теперь на ЗЄ працюють.
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22.09.2022 02:38 Відповісти
що ж ти **** не цінував кожне життя 23.02.22 ? а життя Журавля хто забрав забув ?
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22.09.2022 03:47 Відповісти
Щщщщщоооо ?Повернули...закатованних,понівеченних....наших воїнів...буде хоч якоюсь відрадою....якщо оманськікнурі бєняєрмакзеганьба в знак солідарності ....відріжуть собі мошонки...Де ті воїни ,добровольці , що повернули на обмін закатованих в 2014 році ? А їх вже нема : або повмирали... або покінчили з життям....ібані,відпустили медведчука без мошонки ????....оманськікнурізрадникимародери....
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22.09.2022 05:03 Відповісти
Те, що особливо радіти з того, що визволили 215 воїнів Укрїни рано (хоча потрібно і навіть можна) - доводять отакі статистичні цифри з порталу tZEinform, повідомлення від 09/09.2022р.:

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.‎

Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.

Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...

А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
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22.09.2022 05:23 Відповісти
Слава Азовцам! Сколько ещё их осталось в плену?
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22.09.2022 07:10 Відповісти
У нас крім 2000 азовців, більше 2500 інших військовослужбовців у полоні. Про них ми маємо також думати.
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22.09.2022 07:18 Відповісти
А портнова могли би на більше вимінять, але хтось його випустив з країни
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22.09.2022 07:57 Відповісти
Я дуже радий поверненню нашіх полонених.Настільки,безмежно радий ,що не готовий аналізувати деталі та умови.Радуйте тепер свої родини,наші герої,наші рятівники і одночасно врятованці .Нехай повертаються і інші!
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22.09.2022 08:39 Відповісти
Ганебний зелений піар! Що з рештою азовців? Обміняли 215, де ще 2000? продовжать гнити у полоні, а про них ніхто і не згадає - бо вони не медійні!
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22.09.2022 10:16 Відповісти
Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.

We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!

We will continue the fight until every of our fighters returns home!

Glory to Ukraine!
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22.09.2022 15:39 Відповісти
 
 