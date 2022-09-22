Ми повернули додому 215 захисників, серед яких 3 Герої України, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України вночі 22 вересня виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення оприлюднене у офіційному фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Герой України Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко. Дмитро Козацький – знаменитий Орест, фотограф з "Азовсталі". Микола Кущ і Костянтин Нікітенко. Катерина Поліщук (Пташка), Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.
Загалом 215 героїв.
Щойно завершився обмін. Ми повертаємо додому наших людей. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.
Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя! І обовʼязково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні".
Будь ласка, зачекайте...
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!
Гаврило був "Герой асфальту"
Гаврило Маріуполь про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
Не треба нам тут очі замилювати чужими перемогами!
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають:
1. Вбиті - 28111 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 54109 в\с;
3. Потрапили в полон - 1224 в\с;
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок (вважай, вбиті, але неідентифіковані їхні частини тіла) - 39722 в\с.
Станом на 01.09. 2022 втрати ЗС України складають:
1. Вбиті - 23987 в\с;
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 50 741 в\с;
3. Потрапили в полон - 4232 в\с;
4. Зниклі безвісти (те ж саме, що і касапи з п.4) - 1088 в\с.
Про точність наведених цифр можна сперечатись, але найбільш достовірні цифри тут мають бути по п.3, оскільки вони мають бути верифікованими сторонами в процесі взаємних переговорів зі звільнення (обміну) полоненими. З цього виходить, що роботи зі звільнення наших бранців - непочатий край... попри визволення 215-ти щасливчиків...
А "матеріалу" на обмін - бракує, можете самі переконатись... Отже, радуватись рано...
‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
We thank every defender of Ukraine who currently fulfills his combat tasks and makes maximum efforts for victory. Thanks to you, this exchange has become possible!
We will continue the fight until every of our fighters returns home!
Glory to Ukraine!