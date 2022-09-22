Бойовий дрон українських воїнів знищує ворожих піхотинців. ВIДЕО

Бійці 63-го окремого батальйону 103-ї бригади за допомогою бойового дрона знищили кількох ворожих піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак на ворога воїни опублікували у соцмережах.

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