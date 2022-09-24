Росіяни, що тікають від мобілізації, влаштували довжелезні черги та затори на кордоні з Грузією: "Проехать невозможно, граница встала". ВIДЕО

Намагаючись уникнути мобілізації росіяни масово втікають до Грузії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа", великий потік бажаючих перетнути російсько-грузинський кордон призвів до колапсу в одному з пунктів пропуску - виникли довжелезні черги, рух автомобілів поблизу пункту пропуску заблокований через затори.

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