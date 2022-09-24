Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку". ВIДЕО
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Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віталій Мілонов заявив, що мобілізовані матимуть можливість достроково виплатити свої іпотечні кредити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мілонов наголосив, що зарплатня окупантів в Україні досить висока. Також депутат від "Єдиної Росії" запропонував відмінити заборону мобілізовувати чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, адже для них це можливість довести, вони "настоящие русские мужики".
Топ коментарі
+20 Valter Valter
показати весь коментар22.09.2022 11:58
+18 MMM YYY f12c8760
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+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.09.2022 12:02
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Ги...
А остальным можно сказать, что ипотеку можно закрыть не только мобилизацией. Но и другим способом. Загрузить всю военную технику на поезд в Ростове или Белгороде и поехать на Москву захватывать особняки и жить там на законных основаниях завоевателей. Все, ипотека закрыта. Конечно, всех мужчин там нужно перестрелять и зарезать. Не проблема. И все это по закону, почти весь Земной шар поддержит тотальный русорез и легитимизирует вашу награду за убийство урусов.
Он и сам судя по всему "гусский челавек"
Найдієвійший засіб від склерозу, головного болю і перхоті - гільйотина!
🤡
наступает эпоха Лад