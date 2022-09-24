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Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку". ВIДЕО

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Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віталій Мілонов заявив, що мобілізовані матимуть можливість достроково виплатити свої іпотечні кредити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мілонов наголосив, що зарплатня окупантів в Україні досить висока. Також депутат від "Єдиної Росії"  запропонував відмінити заборону мобілізовувати чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, адже для них це можливість довести, вони "настоящие русские мужики".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
Прям на черном пакете будут ставить штамп *ипотека погашена*
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22.09.2022 11:58
+18
Ни хрена ипотеку заплатят родственники даже если взявший сдохнет. Суровая реальность рашки.
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22.09.2022 11:58
+14
і прєвратіцца в бєлих жигулєй...
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22.09.2022 12:02
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Скоріше можливість померти
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22.09.2022 11:57 Відповісти
і прєвратіцца в бєлих жигулєй...
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22.09.2022 12:02 Відповісти
почему этот голубой поц сам не в окопе ?
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22.09.2022 12:30 Відповісти
Он погасил ипотеку другим способом и теперь предлагает сдохнуть от жадности тем, кто набрал кредитов.
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22.09.2022 12:46 Відповісти
мабуть не в окопі тому що поц з членом.
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22.09.2022 13:06 Відповісти
так він і каже що достроково, якщо знайдуть частини тіла і складуть лего-конструктор
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22.09.2022 12:02 Відповісти
Ни хрена ипотеку заплатят родственники даже если взявший сдохнет. Суровая реальность рашки.
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22.09.2022 11:58 Відповісти
Возможность - не гарантия.
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22.09.2022 13:17 Відповісти
А коли вб'ють кацапа, то його квальтіру можна спокійно забрати, а кацапку з кацапенятами на вулицю. Мудра людина!
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22.09.2022 11:58 Відповісти
а шо, мобілізованим платять як контрактникам?
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22.09.2022 11:58 Відповісти
да вроде ***** во время оглашения мобилизации приказал назначить им жалование на уровне контрактников. С этим собственно проблем не будет - печатный станок у них есть, бумагу и краски купят, сколько надо, столько и напечатают. Также многие думают, что ракеты они за доллары делают, дескать от нефти и газа откажемся - им оружие не за что делать будет. Но ракеты, как и все остальное оружие, включая оплату за их производство, они делают за рубли, ту горстку микросхем с алиэкспресса, используемую в ракетах, можно даже не учитывать, настолько это малая величина в себистоимости.
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22.09.2022 12:07 Відповісти
Позвольте с Вами не согласиться. Про горстку микросхем. Да, бомбу сделать не очень сложно (самое сложное взрыватель),но ее чем то необходимо до цели доставить, а вот ракету, кроме "мозгов" у ракеты есть еще и "мускулы" которые позволяют ей лететь куда нужно. И их сделать не такое уж простое дело.
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22.09.2022 12:27 Відповісти
"мускулы" - они ведь тоже за рубли покупаются на их же оборонных заводах, на которых опять таки з.п. не в евро и даже не в долларах. Это я вообще к тому, что сколько надо столько и будут платить. Могут и по миллиону и по два, бумаги на всех хватит.
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22.09.2022 13:57 Відповісти
Прям на черном пакете будут ставить штамп *ипотека погашена*
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22.09.2022 11:58 Відповісти
Посмертно. Так, згоден
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22.09.2022 12:01 Відповісти
Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку"

Радше - віко домовини!
Ги...
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22.09.2022 12:01 Відповісти
Та яке там віко домовини, радше зав'язку на чорному пакеті!
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22.09.2022 14:53 Відповісти
Культ сили як одна із складових ф*шизму є
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22.09.2022 12:01 Відповісти
хворі на голову виродки
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22.09.2022 12:01 Відповісти
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22.09.2022 12:01 Відповісти
Чудово просто. Треба померти щоб було де жити.
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22.09.2022 12:02 Відповісти
Ну ведь верно все. Сыновьям Патрушева, Медведева, Роттенберга ипотеку закрывать не нужно. Сыну Ковальчука-вдохновителя (мультмиллиардеру) тоже. Поэтому им не нужно на фронт и перестаньте им звонить.

А остальным можно сказать, что ипотеку можно закрыть не только мобилизацией. Но и другим способом. Загрузить всю военную технику на поезд в Ростове или Белгороде и поехать на Москву захватывать особняки и жить там на законных основаниях завоевателей. Все, ипотека закрыта. Конечно, всех мужчин там нужно перестрелять и зарезать. Не проблема. И все это по закону, почти весь Земной шар поддержит тотальный русорез и легитимизирует вашу награду за убийство урусов.
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22.09.2022 12:02 Відповісти
Ага. Берите все пример с Милованова который как истинный мужчина с мужскими придатками храбро сидит в теплой студии получая миллионные зарплаты и всех храбро отправляет на фронт. Ану дайте ему повесточку посмотрим как сразу под его стулом лужа образуется
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22.09.2022 12:02 Відповісти
Досрочно закроют ипотеку и откроют инвалидность, в лучшем случае.
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22.09.2022 12:03 Відповісти
Слышете, как он говорит: " Гусский челавек"...
Он и сам судя по всему "гусский челавек"
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22.09.2022 12:06 Відповісти
Але скоріше за все - можливість закрити труну, або пакет. Тут вже - як кому повезе. Вибір за вами!

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22.09.2022 12:07 Відповісти
У умных и сообразительных кацапов (в основном евреи и армяне) сейчас эти бизнес-планы в действии. В том числе реально они покупают мини-крематории, станки деревообрабатывающие для гробов, ЧПУ-фрезеры для памятников. Прямо сегодня идут в этот бизнес. А также на подделку справок у врачей, разные документы, разные организации выезда из Кацапии. То есть пошли просить бабушку взять кредит, чтобы купить фрезер и начать делать надгробия. Потому что через 2 недели цены вырастут в 3 раза на оборудование. Бизнесмены, нынче, схватывают быстрее всех, что к чему будет.
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22.09.2022 12:18 Відповісти
Все вірно ви сказали, але все ж таки, найшустріші, це чиновники і депутати. Саме ті, що запрошують на війну інших, маючи бронь у кишені.
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22.09.2022 13:38 Відповісти
получатели ипотеки действительно перестанут платить взносы после мобилизации, а вот поручители нет. Если только и поручителей не мобилизуют.
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22.09.2022 12:09 Відповісти
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22.09.2022 12:12 Відповісти
А сам Милонов не хочет доказать что он настоящий русский мужик? Или чего не скажешь чтоб это быдло погнать на войну.
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22.09.2022 12:13 Відповісти
Будут целые команды коллекторов ходить и закрывать невыплаченные ипотеки.
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22.09.2022 12:15 Відповісти
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22.09.2022 12:16 Відповісти
Сэнт фром май богомерзкий Айфон 16.
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22.09.2022 13:20 Відповісти
ну тут я с этим боровом согласен, предателей надо утилизировать в первую очередь. Потому что "родина всегда тебя поимеет и выбросит, сынок"
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22.09.2022 15:06 Відповісти
Ага...
Найдієвійший засіб від склерозу, головного болю і перхоті - гільйотина!
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22.09.2022 12:18 Відповісти
Справді, в херсонських степах і під донецькими териконами відкрито багато пунктів закриття іпотеки...
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22.09.2022 12:20 Відповісти
Боже, яке воно кончене...
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22.09.2022 12:22 Відповісти
Дійсно, мобілізація - можливість достроково відкинути ласти і тоді не треба закривати іпотеку
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22.09.2022 12:24 Відповісти
Ипотеку прикрыли.
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22.09.2022 12:33 Відповісти
Смерть голодранцам болот мацковии!!!
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22.09.2022 12:45 Відповісти
А моГилизованным?
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22.09.2022 12:47 Відповісти
А сам цей кацапький підар не хоче взяти в руки зброю,та показово здохнути десь у посадці? Ну щоб показати приклад іншим кацапам?
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22.09.2022 12:58 Відповісти
"А меня то за что?"
🤡
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22.09.2022 14:22 Відповісти
********* херова...
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22.09.2022 13:26 Відповісти
Ясно, що закриють достроково. Навіщо мертвому житло?
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22.09.2022 13:35 Відповісти
"Эпоха айфоно-соевых куколдов проходит"
наступает эпоха Лад
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22.09.2022 14:18 Відповісти
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22.09.2022 14:20 Відповісти
***** выбрал мертветчука а быдло гасит ипотеку дохлятиной ...
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22.09.2022 14:58 Відповісти
Я всяких жидов повидал но это лучший.
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22.09.2022 15:32 Відповісти
А сколько он жидов поимел, ты столько и не видал!
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22.09.2022 15:48 Відповісти
так а чого воно само в студії сидить а не "доказиваєт", що воно "муЖчіна"? )))
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12.12.2022 13:34 Відповісти
«В память о сыне мы купили новенькую машину», - похвастался отец убитого в Украине оккупанта...
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12.12.2022 13:40 Відповісти
 
 