Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, є жертви: Рашисти звинувачують Україну. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку потрапив під обстріл критий ринок. Є загиблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

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Під обстрілом опинився Критий ринок у центрі окупованого міста. Рашисти звинувачують в обстрілі Україну.

Повідомляється, що загинули щонайменше 6 осіб.

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